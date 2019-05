Vi skal tjene penger på Molde

Søndagens oddsmeny har sitt hovedfokus i Norge. Det er nemlig full runde i Eliteserien. Vi liker virkelig disse søndagene. Den store attraksjonen blir hovedkampen mellom Brann og Rosenborg. Spennende blir det å se om RBK fortsetter i det dårlig sporet. Det spilles og full runde i Obos-ligaen. Serie A presenterer og full runde i morgen. Vi kommer til å ha tips til de fleste Eliteserie-kampene denne søndagen.

NB! Førstepremiepotten i Vikinglotto er på 101 millioner kroner onsdag. Lever kupongen her!

Tromsø - Molde B - 1,70 (Spillestopp 17:55)

Tromsø har virkelig slitt i sesongens første del. Fire poeng på konto av 27 mulige er nedrykk alle dager i uken. Laget må virkelig forbedre prestasjonene om ikke det skal bli spill i OBOS-ligaen i sesongen 2020. Hjemme på Alfheim er det som normalt en vanskelig arena for bortelagene, men ikke i år. Tromsø har nemlig tapt alle de fire spilte. Meget uvanlig fra den kanten! Viking, Brann, Odd og Bodø Glimt har alle i tur og orden vunnet på Alfheim. Og i dag venter årets vanskeligste hjemmekamp. Hvordan skal det gå da? Hjemmeformen må opp, det er sikkert. Om ikke vil Tromsø være om bord på nedrykkstoget når fasiten skrives i høst. Siste kamp endte i tap 1-3 mot Strømsgodset i Drammen, mens det nest sist ble tap hjemme med 1-2 i kampen mot Bodø Glimt.

Cupeventyret lever videre for Tromsø etter 2-1-seier borte mot Melbo i andre runde sist onsdag.



Molde er gode og i våre øyne den store favoritten til gullet i årets Eliteserie. Med Rosenborgs katastrofale innledning, har vi vondt for å finne hvilket lag som skal kunne stoppe Molde. Det er dog ennå tidlig, men Molde er solide. Borte har laget 2-1-2 å vise til. Sammen med fem strake gevinster hjemme, så gir det delt ligaledelse med overraskelsen i så måte Odd. Etter Ole G Solskjær avgang som trener, har Erling Moe gjort en formidabel jobb - og Molde virker bedre enn på svært lenge. Siste kamp ga solide 5-1 hjemme over Viking. Nest sist, en av sesongens to tap, da laget måtte returnere fra Kristiansund med 2-3 i kofferten. I NM ble det avansement til tredje runde etter en enkel 4-0-seier borte mot Sunndal sist torsdag.

Begrunnelse B: Molde har vært noe varierende på bortebane, men er klart bedre enn dagens hjemmelag. I fotball, når et lag har slitt veldig, kommer det alltid en opptur. Men vi tror altså ikke denne kommer mot Molde for Tromsø. Vi ser for oss at 1,70 på B er fin odds.

Kongsvinger - Nest-Sotra H - 2,20 (Spillestopp 17:55)

Kongsvinger er bra på sitt beste, men mangler litt på stabiliteten. Etter åtte spilte kamper har laget dog bare et lite poeng opp til Raufoss på siste kvalikplass. Hjemme på Gjemselund er laget solid, og taper sjelden. 2-2-0 er bra, og det vil nok være borteformen som avgjør om Kongsvinger klarer å henge med helt inn i kampen om først og fremst kvalikspill. Husk også at laget bommet straffe på overtid mot KFUM og burde stått med 3-1-0 hjemme. Det er ofte målfattig i Kongsvinger sine kamper. Bare 13 mål har de første åtte kampene samlet inneholdt. Siste seriekamp var skuffende, med et 0-2-tap i derbyet mot Ham Kam. I cupspillet avanserte laget til tredje runde, da Moss ble slått 2-1 på bortebane sist onsdag.



Nest-Sotra ankommer Østlandet og Kongsvinger to poeng etter hjemmelaget på tabellen. Laget er bra på eget gress, men begrenset på utebane. Så langt lyder tallene på 0-1-2 på fremmed gress. Borteformen må opp på et annet nivå, om laget skal henge med i en kamp om kvalikspill utover i sesongen. Siste i serien endte med en fin og sterk 1-0 seier hjemme mot Sogndal. I likhet med hjemmelaget avanserte også Nest-Sotra til runde tre av NM sist onsdag. Fyllingsdalen ble slått 4-0 på bortebane.

Begrunnelse H: Kongsvinger er solide på Gjemselund og taper sjeldent. Dagens motstander, Nest-sotra, har problemer på bortebane. Vi finner 2,20 til god odds.

På denne dobbelen med Molde + Kongsvinger får vi en totalodds på 3,74. Vi synes det er god odds.