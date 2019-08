Vi spar at Stabæk slår Europa-suksessen Haugesund

En ny herlig fotballdag venter oss søndag. Vi skal ha fem oppgjør fra Eliteserien, og hele syv fra Obos-ligaen. Masse norsk ball å se frem i mot. Oppi alt dette skal vi også ha en herlig kamp mellom Liverpool og Chelsea. Community Shield skal spilles. Et tett program som vi gleder oss til å følge!

Stabæk - Haugesund H - 2,45 (Spillestopp 17:55)

Stabæk har skilt lag med trener Henning Berg, og inn har den tidligere suksesstreneren Jan Jønsson kommet. Det skal bli spennende å se om han kan styre Stabæk-skuta inn i trygt farvann til ny kontrakt. Vi tror det, for laget har sett bedre ut etter at svensken tok over. Stabæk har 2-3-2 hjemme på Nadderud, og det er nok her grunnlaget må legges utover høsten. Stabæk henter nemlig ikke flust med poeng ute på tur (seks av åtte er tapt) Siste kamp ga et knepent 1-2-tap i Bergen mot Brann, mens det nest sist ble 3-3 hjemme mot Sarpsborg 08, hvor Stabæk utlignet på overtid. Stabæk har noe på gang uten tvil, og vi tror de vil klare seg godt utover.

Svært tungt er det for Stabæk at storscorer Franck Boli er mistet i løpet av sommeren. Slik er det. Glederlig er det at Lumanza er tilbake i Stabæk. Mens Skytte, Amankwah og Kinoshita er hentet. Flere spennende navn dette.

Haugesund hadde en flott sesong i fjor. Endte på fjerdeplass og var derfor ute i Europa League-kvalik sist torsdag. Et knepent tap i Østerrike mot Sturm Graz var nok til å avansere etter 2-0 hjemme i første kamp. Norsk fotball hadde en fin uke med nevnte Haugesund, Molde og RBK alle videre i Europa. I årets serie er Haugesund nummer åtte, når vi tar fatt på andre halvdel. Laget har tatt like mange poeng borte som hjemme, og står med 3-1-3 på fremmed gress. Det er som tidligere nevnt meget jevnt på tabellen, og Haugesund er faktisk bare fem poeng fra nedrykks kvalik, til tross for at laget har åtte lag bak seg på tabellen. Siste kamp i seriesammenheng endte med en solid 5-1-seier hjemme mot Tromsø, mens det nest sist ble 0-0 mot Viking i Stavanger. I NM er Haugesund klare for kvartfinalen, hvor en bortekamp mot Mjøndalen er nest siste hinder på veien mot en cupfinale.

Stølås og Wadji er to gode spillere som fortsatt er ute, men laget viste senest i midtuken at dem spiller godt uten.

Begrunnelse H: Haugesund flyr om dagen. Ikke bare slo dem ut Sturm Graz, men er i kvartfinalen i NM og godtgående i serien. Kampen i midtuken var tung i Østerrike og det er ikke bare å hente seg inn etter en sånn kamp. Nå må man ut på ny reise, og vi frykter de kan få det tøft i dag. Stabæk er friskere enn på lenge under Jønsson. Det ser bedre ut og vi synes laget så veldig gode ut da de styrte hele andreomgangen mot Sarpsborg nest sist på Nadderud. Vi synes det ligger an til hjemmeseier, og 2,45 er en deilig odds. Denne er spillbar ned til 2,30.

