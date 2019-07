Vi spiler hjemmeseier for Gytkjær og Lyngby til 3,05 odds

Det er en stille fotballfredag. Sesongåpning i franske Domino's Ligue 2 og toppserien i Østerrike, Tipico Bundesliga, utgjør brorparten av fredagens langoddsprogram. I tillegg spilles det flere enkeltkamper i ulike europeiske serier. Det nærmer seg innspurten i Tour de France og dagens knallharde fjelletappe er godt egnet til å gjøre forskjeller i sammendraget. Den franske Deceuninck-Quick-Step-rytteren Julian Alaphilippe leder sammendraget, men viste svakhetstegn på gårsdagens etappe.

Lyngby - SønderjyskE H 3,05 (spillestopp 18:55)

Det er spilt to serierunder av den danske Superligaen og Lyngby står med en seier og ett tap. Seieren kom hjemme mot Aalborg i åpningskampen, mens to Sander Svendsen-mål bidro til at Odense slo Lyngby 4-1 mandag. Aalborg havnet på syvende plass i det ordinære seriespillet forrige sesong og Odense på tredjeplass. Tidligere Haugesund-spiss Fredrik Gytkjær har scoret alle «Blue Vikings» tre mål denne sesongen. Dansken returnerte til sin tidligere klubb da kontrakten med Haugesund gikk ut i desember i fjor. Lyngby rykket opp til Superligaen før inneværende sesong etter å ha endt på tredjeplass i den danske 1. divisjonen NordicBet LIGA forrige sesong.

SønderjyskE er foreløpig ubeseiret i den danske toppdivisjonen. 2-1-seieren hjemme mot Randers i sesongåpningen etterfulgt av 1-1 borte mot Aalborg plasserer det lyseblåe laget på Superligaens fjerdeplass. Uavgjortkampen mot Aalborg lørdag var jevnspilt. SønderjyskE endte på ellevte plass forrige sesong og måtte ut i sluttspill om nedrykk. I sluttspillsgruppe med Vejle, AC Horsens og AGF, endte Jarl André Storbæks tidligere klubb på andreplass, og unngikk nedrykk.

SønderjyskE var Superligaens 12. beste bortelag av totalt 14. lag forrige sesong. Haderselv-laget tapte syv og vant kun to av tretten bortekamper. Lyngbys 2-0-seier mot Aalborg var av det sterkere slaget. Riktignok tapte Gytkjærs lag 4-1 mot Odense mandag, men Odense er blant tittelutfordrerne i Superligaen. Stillingen var dessuten 1-1 lenge i kampen. Selv om hver kamp lever sitt eget liv, må det bemerkes at Lyngby slo Aalborg 2-0, mens SønderjyskE spilte uavgjort mot rødtrøyene. Vi er i åpningsfasen av Superligaen, slik at styrkeforholdene mellom lagene foreløpig er uavklart. Det er imidlertid vanskelig å forstå hvorfor oddsen for borteseier er på 2,00 når SønderjyskE kun vant to bortekamper forrige sesong. 3,05 på hjemmeseier er en god odds og et spill vi kan stille oss bak.