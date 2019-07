Vi spiller Brann-seier til 4,10 mot Stabæk

I kjent stil byr søndagen på flere godbiter fra de øverste nivåene i norsk fotball. Riktignok spilles bare to kamper i toppdivisjonen, men full runde i OBOS-ligaen og fire 2. divisjon-oppgjør overskygger at flere Eliteserie-klubber har sommerferie. Det spilles dessuten kamper i svenske Allsvenskan og en i den danske Superligaen. Norges U19-landslag spiller siste gruppespillskamp i U19-EM mot Frankrike. Som ellers i juli er det dessuten Tour de France-etappe. Søndagen byr på en hard klatreetappe i verdens mest kjente sykkelritt.

NB! På onsdag er det 54 millioner kroner i Vikinglotto-potten.

Brann - Stabæk U til pause og H etter fulltid (spillestopp 17:55)

Brann tapte 2-1 mot Shamrock Rovers i midtuken og røk dermed ut av Europa League-kvalifiseringen. Forrige sesongs tredjeplass har kun vunnet to av sine siste ni tellende kamper. De resterende syv har endt med fire uavgjort og tre tap. For øyeblikket ligger Brann på sjetteplass i Eliteserien. Det er syv poeng opp til Molde på tabelltopp, men bare ett poeng skiller Brann fra Vålerenga og Rosenborg på henholdsvis fjerde- og femteplass. På Brann stadion har de rødkledde vært skuffende i år. Syv scoringer på åtte kamper får neppe Bastionen til å hoppe av begeistring. Sist hjemmekamp endte 0-0 mot Mjøndalen.

Søndagens bortelag har vist prov på bedre form etter at Jan Jonsson kom tilbake som trener. Stabæk har plukket åtte poeng på de siste fem kampene. Mandag ble det 3-3 hjemme på Nadderud mot Sarpsborg 08 i det som var en uvanlig underholdende kamp til Stabæk å være. En overtidsscoring fra Emil Bohinen ga Bærum-laget ett poeng i et oppgjør som hadde mye å by. Jonssons lag har gjort det sterkt på bortebane de siste kampene. 1-0-seier mot Kristiansund, 2-0 seier borte mot Strømsgodset på Marienlyst og 2-1-tap for Odd er fasiten i de siste tre bortekampene. Odd-kampen, som ble spilt for ti dager siden, kunne fint endt uavgjort, da Porsgrunn-lagets siste scoring kom etter en noe billig straffe. Spillemessig var Odd-seier imidlertid fortjent.

Brann har hatt god kontroll på Stabæk på Brann Stadion de siste sesongene. Bergenserne vant 3-0 i fjor, 5-0 i 2017 og 1-0 i 2016. Når lagene møttes på Nadderud tidligere i år, vant Brann 1-0 etter en Valon Berisha-scoring. Søndagens kamp betyr et gjensyn med Brann Stadion for Vadim Demidov og Daniel Braaten, som begge er ventet å starte for Stabæk. En annen spiller som er ventet å starte er kapteinen Andreas Hanche-Olsen. 22-åringen brak nesen for bare noen dager siden, men skal være klar til oppgjøret. Også Brann-trener Lars Arne Nilsen har en bortimot skadefri tropp å velge mellom. Klubbens egne nettsider melder at både kapteinen Vito Wormgoor og Kristoffer Barmen sliter med småskader, men at begge skal være klar til søndagens kamp.

Mens Brann har slitt med å få uttelling på hjemmebane i år, har Stabæk kun sluppet inn to bortemål på de siste tre kampene. Med unntak av forrige kamp mot Sarpsborg har også Stabæk vært solide defensive ellers denne sesongen. Det er kun tre dager siden Brann møtte Shamrock Rovers borte i Irland. Hjemmelaget er likevel favoritter, men vi tror ikke Nilsens menn får det lett mot Stabæk. Franc Boli og resten av Stabæk-laget kommer til å være fornøyde med poengdeling og vil ikke ta store sjanser i kampen. Vi tror likevel at revansjelysten i Brann-laget er såpass stor at de slår tilbake med seier i denne kampen, men det vil ta tid før de bryter igjennom. Uavgjort til pause, men hjemmeseier etter fulltid er derfor vårt tips.