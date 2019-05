Sportspills øvrige mandagsmeny:

V5 Bjerke: Ukestart på Bjerke

V4 Östersund: Vi går hardt ut i lunsjen fra Sverige

Oddssingel Playoff-finale: Vi tror Aston Villa er i Premier League neste sesong

Oddssingel U20-VM: Vi tror Norge vinner nøkkelkampen

Mandagen er her! Hvilken utrolig kamp vi skal få se allerede i ettermiddag. 16:00 spiller Derby og Aston Villa Championship-playoffinale på Wembley. Vi gleder oss! Ved siden av dette spilles det fotball i Bundesliga og Allsvenskan, mens U20 VM ruller videre. Høydepunktet er altså playoff-finalen.

NB! Førstepremiepotten i Vikinglotto er på 101 millioner kroner onsdag. Lever kupongen her!

Derby - Aston Villa B - 2,10 (Spillestopp 15:55)

Klikk her for å levere dette spillet



Championship-playoffinale spilles altså her. Vinnerlaget er i Premier League neste år og kampen spilles på Wembley. Merk også at kampen starter allerede 16:00 i dag.

I England sies det at denne kampen er verdt 170 millioner pund. Det står ekstremt mye på spill når Derby og Villa barker sammen på Wembley i dag.

Derby slo West Bromwich i den siste seriekampen, noe som gjorde at guttene til Frank Lampard endte på 6. plass. Det så bekmørkt ut da Leeds vant 1-0 - i Derby - i den første kampen av to i semifinalen. Men jammen meg slo ikke hvittrøyene tilbake. Og det etter at Leeds hadde tatt føringen på hjemmebane i tillegg. Da er sjansene for avansement veldig små. En meget sterk bortekamp i Leeds endte til slutt med 4-2-seier til Derby. Mildt sagt imponerende innsats. Derby vist god form på slutten av sesongen og på de siste seks kampene sto The Rams med 4-2-0. Derby går inn i dette oppgjøret med bøtter av selvtillit etter det som hendte i Leeds. I tillegg vet dem at Aston Villa blir gjort til favoritter i oppgjøret, noe vi tror dem er komfortable med.

Scott Malone fikk rødt kort mot Leeds og spiller ikke. Den gode gamle Ashley Cole kan dermed være i elleveren til tidligere lagkamerat Lampard.

Vi skal nevne tidlig at Aston Villa hadde null problem med å slå Derby i begge oppgjørene i Championship denne sesongen. Først vant man 3-0 i Derby og så knuste man hvittrøyene på hjemmebane og vant 4-0. 7-0 sammenlagt over to kamper er mye. Veldig mye. Og for en sluttspurt laget fra Birmingham har levert i årets sesong. Nå tapte laget den siste seriekampen mot Norwich, men man tok 25 poeng av 30 mulige på de siste ti kampene.

I Playoff-semifinalen mot West Bromwich tok Villa seg videre etter straffekonkurranse. Etter å ha vunnet den første kampen 2-1 på hjemmebane, tapte man 1-0 borte på The Hawtorns. Undertegnede synes villa gjorde det godt i begge kampene, men i bortekampen var West Bromwich ekstremt flinke defensivt. Villa kunne fort scoret først, og da hadde det ikke blitt straffer. Med andre ord, vi tror den flotte formen til Villa fortsatt er inntakt.

Aston Villa tok seg til dagens finale også i fjor. Da gikk det skeis, og laget tapte 1-0 for Fulham. selv etter at Fulham ble redusert til ti mann klarte ikke Villa det. De har ventet lenge på dagens kamp, og er nok meget sugne på revansj i dag.

Det er ikke mye nytt rundt laget her. Axel Tuanzebe måtte ut mot West Bromwich og er tvilsom til dagens kamp.

Begrunnelse B: Husk at kampen spilles på Wembley. Hjemme og bortefordelen er derfor ingenting å bruke energi på. Aston Villa har ventet et år på denne kampen, og virker til å være bedre forberedt i år enn i fjor. De har vært i praktslag siden mars og virker solide. Derby hadde mer hell da de tok seg inn på sjetteplassen i den siste seriekampen. Gutten til Lampard har dog vist seg gode nok, men vi tror de får det tøft her. Vi tror på Villa-seier og mener 2,10 er innafor.