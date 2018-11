Vi tror Boston går på en stjernesmell

Mandagens langoddsprogram byr på Eliteseriefotball fra Åråsen når Lillestrøm tar imot Bodø/Glimt til en ekstremt viktig kamp i bunnstriden. I Premier League er det bunnkamp mellom Huddersfield og Fulham og i Spania jakter Espanyol på 2.-plassen dersom de vinner kveldens La Liga-kamp mot Athletic Bilbao. I Sverige spilles det fire kamper i Allsvenskan og to kamper i Superettan. Sivert Heltne Nilsen og hans Horsens møter Vejle borte i mandagens kamp fra den danske superligaen. Og så er det duket for en real toppkamp mellom publikumslagene Hamburger SV og FC Köln i 2. Bundesliga. I NHL spiles det fem kamper natt til tirsdag.

NB! Onsdag er det 285 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Boston Bruins - Dallas Stars B 2,75 B (spillestopp kl 00.55)



Washington Capitals er regjerende Stanley Cup-mestere, men de er ute av form for tiden og Dallas Stars er det siste laget som har dratt fordel av det. Dallas slo hovedstadslaget 4-3 etter at Jason Dickinson scoret i spilleforlengelsen.

Dallas har nå vunnet fem av de seks siste kampene, og de står med tre seire på rad før kampen i TD Garden natt til tirsdag. De ligger likevel nede på femteplass i Central Division som er knalltøff denne sesongen.

Det er likevel en brukbar start for Dallas som ike har kommet seg til sluttspillet de to siste sesongene. Ja, de har faktisk kun klart å ta seg til sluttspillet to av de siste ti årene.

Dallas spilte en god kamp i Washington. De ledet 3-2 til midtveis ut i tredje perioden. Da utlignet Capitals. I spilleforlengelsen scoret Jason Dickinson og avgjorde kampen. Det var hans tredje scoring denne sesongen.

Stars-keeper Ben Bishop sto en god kamp, og stoppet 29 av 32 skudd. To av målene til Washington snek seg inn helt oppe ved skulderen hans.

Boston har mange sterke offensive spillere , men de har ikke vist det i de siste kampene. I forrige match tapte Boston 0-1 borte mot Nashville. Dermed har de gått av isen i to av de tre siste kampene uten å score mål.

Bruins har sløst bort godt keeperspill i de siste kampene. På de siste syv kampene har de kun sluppet inn 1,71 mål per kamp. Det er imponerende, men det hjelper ikke når det ikke stemmer offensivt for Massachusetts-laget. Boston er avhengig av at David Pastrnak og Brad Marchand leverer offensivt, og det har de ikke gjort de siste par ukene.

Jaroslav Halak var helt enorm mellom stenge for Boston i kampen mot Nashville. Han stoppet 39 av 40 skudd mot Predators. Boston har to gode målvakter, og mye tyder på at Tuukka Rask står i mål mot Dallas.

Stars har spilt bra i de siste kampene, mens Boston har slitt. Vertene har imidlertid vært gode hjemme i TD Garden. Der har de fire seire og kun ett tap så langt. Dallas har strevet fælt mot lag fra Atlantic Division. De står med 2-10 på de tolv siste kampene. De har heller ikke noe god bortestatistikk. Den viser 5-12 på de 17 siste kampene.

Boston var rett og slett svake i Nashville sist, og jeg tror ikke de klarer å komme tilbake på vinnersporet i kveld. Dallas virker å være i siget, og jeg tror de kan vinne denne. 2,75 i odds på at Boston går på en stjernesmell frister.

Klikk her for å levere spillet