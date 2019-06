Vi tror Brasil lager målfest i natt

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Oddssingel fotball-VM: Norge er undervurdert

Målscorerspill: Caroline Graham Hansen skal skape trøbbel for England

Oddssingel Afrikamesterskapet: Mane-retur løfter Senegal

V65 Bergen: Larry fikser V65-cashen i Bergen

V64 Åby: Montekanonen fortsetter fremgangene i kveld

Overgangsvinduet: Nettavisen følger sommervinduet 2019

Premier League: Alle overgangene sommeren 2019

Afrikamesterskapet: 12 spillere du må opp for i Afrikamesterskapet

Copa America: Alt du trenger å vite om Copa America

Fotball-VM kvinner: Her er sendeplanen for fotball-VM på TV

Det er uten tvil kvartfinalen mellom Norge og England som er det store høydepunktet på torsdagens langoddsprogram. Kampen starter kl 21.00. I tillegg er det klart for semifinaler i U21-EM, og det er to kamper i Afrikamesterskapet. Natt til fredag er det så kvartfinale mellom Brasil og Paraguay i Copa America.

NB! Fredag er det ca 174 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Spill før klokken 19.00. Lever kupongen her!

Brasil - Paraguay - handikap 1. omgang 0-1) H - 3,05 i odds (spillestopp kl. 02.25)

Copa America, kvarfinale. Brasil gikk til kvartfinalen etter å ha tatt syv av ni mulige poeng i gruppespillet. De slo Bolivia 3-0 i åpningskampen, men skuffet mot Venezuela. Den kampen endte 0-0, men brasilianerne fikk to mål annullert etter VAR-avgjørelser. I den siste gruppespillkampen kjørte de over Peru fra start. De ledet 3-0 etter en drøy halvtime og kampen endte med 5-0-seier.

Brasil har ikke sluppet inn mål i Copa America så langt, og de er storfavoritter til å vinne mesterskapet på hjemmebane. Vertsnasjonen har stjernespillere i all posisjoner, og de er farlige offensivt selv om de mangler Neymar.

Casemiro er suspendert og Fernandinho er skadet før kampen kvartfinalen mot Paraguay. Det gjør at Napoli-stjernen Allan trolig får sjansen på midtbanen sammen med Arthur.

Den brasilianske landslagssjefen Tite varierer med hvem han bruker på topp, men Everton og Gabriel Jesus vil antakeligvis starte sammen med Liverpool-spissen Roberto Firmino.

Paraguay gikk videre fra gruppespillet uten å vinne en eneste kamp, men de spilte jevnt med både Argentina og Columbia. De ledet 2-0 mot Qatar i åpningskampen, men kampen endte 2-2. Deretter spilte Paraguay 1-1 mot Argentina, før de tapte 0-1 mot Columbia i den siste kampen i gruppespillet.

I de to siste kampene mot Columbia og Argentina stilte Paraguay i en 4-4-1-1-formasjon, og de kommer med stor sannsynlighet til å fortsette med den mot Brasil.

Paraguay skal få kjørt seg mot vertene som spilte sambafotball mot Peru sist. Brasil har ikke bare tidvis levert festfotball offensivt, men de har vært potte tett bakover. Nå har de fem kamper på rad uten baklengsmål. Jeg tror også Paraguay skal få problemer med å bryte gjennom den brasilianske forsvarsmuren. Brasil har også to klassemålvakter i Alisson og Ederson, så det er ikke rart at vertsnasjonen er vanskelig å bryte ned.

Brasil har et godt balansert lag. De har ballsikre spillere i alle ledd. Det gjør at de er i stand til å holde i ballen når de trenger det. Det eneste de mangler en toppscorertype. Slik situasjonen er nå, så er scoringsansvaret fordelt på flere spillere. Det trenger ikke nødvendigvis å være så dumt. Jeg tror Brasil kommer til å gå ut i hundre mot Paraguay, og derfor tror jeg vertsnasjonen kommer til å lede med to mål eller mer til pause. Oddsen på et slikt scenario gir flotte 3,05 i odds. Denne kan ikke spilles som singel, men jeg bruker den i en dobbel. sammen med Kenya.

Kenya - Tanzania H 2,05 (spillestopp kl 21.55)

Afrikamesterskapet, gruppe C. Både Kenya og Tanzania tapte åpningskampene sine mot henholdsvis Algerie og Senegal, og disse to lagene vil trolig kjempe om å bli et av de fire beste tredjelagene som kjemper om en plass i åttenedelsfinalene.

Kenya tapte 0-2 mot Algerie på søndag. Dermed fortsetter den dårlige trenden for kenyanerne. De har nemlig kun vunnet én av de siste fire kampene, men torsdag møter de et Tanzania-lag som er i like svak form. De har kun vunnet én av de siste fem kampene.

Disse lagene har lite mesterskapserfaring. Sist gang Kenya kvalifiserte seg for Afrikamesterskapet var i 2004, mens Tanzania har kommet seg til mesterskapet for første gang siden 1980.

Kenya har klart å komme seg til turneringen i Egypt takket være at de er solide defensivt. Det er kanskje ikke så rart siden den store stjernen i det kenyanske laget er ankermannnen på midtbanen hos Tottenham, Victor Wanyama. Kenya stiller med en urutinert tropp i mesterskapet. Bare to av spillerne i troppen har mer enn fem landskamper

Tanzania har ikke mye å by på fremover, og de vil antakeligvis legge seg bakpå og håpe på overganger i denne kampen. Det har jeg liten tro på vil fungere mot et kenyansk lag som har vært sterke defensivt.

Det er interessant å se at ingen av kvalikkampene til Kenya endte med at begge lagene scoret. Bare i én av de elleve siste kampene til Kenya har begge lagene scoret. Det er også tilfelle for Tanzania som heller ikke imponerer offensivt. De scoret faktisk alle målene sine i kvaliken på hjemmebane.

De fire siste kampene mellom Kenya og Tanzania har alle endt med kun ett eneste mål scoret. Tanzania vant de to første kampene 1-0, og i de to siste kampen mellom disse to nasjonene har Kenya vunnet med samme sifre.

Jeg ser for meg en målfattig kamp her. Jeg vurderte å gå for under 1,5 mål i kampen. Det ga 2,43 i odds, men endte opp med å satse på en knapp seier til Kenya. Jeg mener de er litt bedre lag enn Tanzania akkurat nå. 2,05 i odds på Kenya er greit. Den brukes i en dobbel.

Torsdagens dobbelttips er Kenya + at Brasil leder med to mål eller mer til pause. Det gir 6,25 i odds. Spillestopp er klokken 2155.

Klikk på denne lenken for å spile på dette tipset!