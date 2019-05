Vi tror Ødegaard sender Vitesse ut i Europa

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Tirsdagens langoddsprogram preges av at det er landslagspause. Det spilles fire kamper fra U20-VM i fotball, i tillegg er det playoffkamper som dominerer rundt omkring i Europa. I Nederland spilles det to kvalikkamper om retten til å spille i Æresdivisjonen neste sesong og Martin Ødegaard skal forsøke å hjelpe Vitesse til spill i Europa League over sommeren. Det er også playoffkamper i 2. Bundesliga i Tyskland og Ligue 2 i Frankrike. Ellers er det drøssevis av duellspill fra French Open i tennis.

Vitesse Arnhem – FC Utrecht 1,75 – 3,55 – 3,55 H (spillestopp kl. 2040)

Nederlandsk, Europa League-playoff. Kamp 2 av 2. Den første kampen i Utrecht endte 1–1. I kveld skal det avgjøres hvilke lag som tar den siste Europa League-plassen til Nederland, Vitesse eller FC Utrecht?

Disse to lagene endte begge på 53 poeng i ligaen, og det er ikke mye som skiller de to lagene.

Vitesse imponerte i semifinalen. De tapte 1–2 borte mot Groningen i den første kampen, men snudde kampen på hjemmebane og vant 3–1. Martin Ødegaard brukte bare 67 sekunder på å score 1–0 i returoppgjøret. Nordmannen var den store stjernen i kampen. Han supplerte med to målgivende pasninger til sloveneren Tim Matavž.

Vitesse er et meget sterkt hjemmelag. De har ikke tapt i Arnhem siden 0-4-tapet mot Ajax i Æresdivisjonen i september i fjor.

Utrecht og den tidligere nederlandske landslagssjefen Dick Advocaat har vist kjempeform i de siste kampene før playoff-finalen. De vant den siste ligakampen før de banket Heracles 5–0 sammenlagt i semifinalen. Utrecht tok også ledelsen i fredagens kamp. Sander van der Streek scoret etter 18 minutter, men Tim Matavž utlignet for Vitesse ett en snau halvtime. Dermed ligger det an til en rysare på Gelredome i kveld.

Vitesse står uten tap hjemme mot Utrecht i de fire siste kampene, og de har vunnet de to siste. Utrecht har faktisk kun vunnet én av de siste ni bortekampene mot Vitesse.

Det ligger an til å bli en åpen kamp i Arnhem. Martin Ødegaard og lagkameratene er kjent for at de spiller offensivt på hjemmebane, og det tror jeg også at de kommer til å gjøre i tirsdagens kamp.

I de siste 14 hjemmekampene hos Vitesse har det vært scoret mål i begge ender av banen, og vertene har unngått tap i samtlige 14 kamper.

Martin Ødegaard, som er på lån fra Real Madrid, har vært en viktig spiller for Vitesse denne sesongen, men han spiller sin siste kamp for klubben tirsdag kveld. Og jeg er sikker på at han vil gjøre det han kan for å få Vitesse inn i Europa League neste sesong.

Hjemmestatistikken til Vitesse er helt enorm. De har spilt 16 hjemmekamper på rad uten tap, og jeg tror heller ikke at de taper tirsdag. Oddsen på H er 1,75. Det er ok, men litt lite som singelspill. Derfor tatt jeg den inn en fin dobbel fra Nederland.



De Graafschap – Sparta Rotterdam 2,25 – 3,40 – 2,50 H (spillestopp kl. 2040)

Nederlandsk, Æresdivisjon-playoff. Kamp 2 av 2. Sparta Rotterdam var knappe favoritter før den første kampen, og det virket som de skulle innfri da Adil Auassar sendte Sparta i ledelsen på Het Kasteel etter åtte minutter.

Men De Graafschap slo tilbake i andre omgang. Nadil Bahoui utlignet til 1-1 etter 67 minutter. Et kvarter før slutt fikk Bart Vriends sitt andre gule kort og ble utvist, men det var et straffespark i det 90. minutt som gjorde at De Graafschap vant kampen 2-1.

Sparta Rotterdam har en knalltøff oppgave foran seg på bortebane, og jeg er sikker på at de er skuffet over ikke å ha med seg et bedre resultat fra Het Kasteel. For Sparta dominerte på hjemmebane frem til utligningsmålet. Etter 1-1-scoringen kollapset vertene.

De Graafschap har hatt en røff sesong i Æresdivisjonen, hvor de endte på nest sisteplass etter kun åtte seire på 34 kamper.

Henk De Jong sine menn har virkelig vist at de vil beholde plassen i Æresdivisjonen i kampene mot Cambuur og Sparta. Selv om de hadde en svak sesong i toppdivisjonen, så vant iallfall seks av åtte kamper hjemme. Det gir hå før den siste og avgjørende playoffkampen.

De møter et Sparta-lag som har vært dårlige på bortebane denne sesongen. De vant kun fem av 19 bortematcher denne sesongen, og seirene kom mot lag som er langt svakere enn De Graafschap.

Vi tror at De Graafschap vil vise seg frem foran hjemmefansen. Sparta må vinne. Det betyr at de må frem på banen, og det vil gi muligheter for vertene på overganger.

På hjemmebane har ikke De Graafschap tapt for Sparta i sine fem siste møter. De taper ikke denne gangen heller. Det er en viss U-fare i denne matchen siden uavgjort holder for hjemmelaget, men jeg tror vertene går for seier. H gir 2,25 i odds. Den kombineres med Vitesse.

Tirsdagens spreke hjemmedobbel fra Nederland blir Vitesse + De Graafschap. Denne kombinasjonen gir flotte 3,94 i odds. Spillestopp er klokken 2040.