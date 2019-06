Vi tror det blir fest i Boston

Det er ikke veldig mange spillobjekter på onsdagens langoddsprogram, men samtidig er det flere høyinteressante kamper. Norges kvinnelandslag skal opp mot vertsnasjonen Frankrike i sin andre kamp og det er også en meget interessant kamp mellom Tyskland og Spania. I tillegg møtes Nigeria og Sør-Korea i Norges gruppe. Det er playoff i Spania og der møtes Deportivo La Coruna og Malaga og natt til torsdag er det klart for den syvende og avgjørende finalekampen mellom Boston Bruins og St. Louis Blues i Stanley Cup.

Boston Bruins – St. Louis Blues H 2,00 (spillestopp kl 0155)

NHL, Stanley Cup-finale. Kamp 7 av 7. Etter 82 kamper i grunnserien og tre runder med playoffkamper står det 3–3 i kamper mellom Bruins og Blues. Det var gjort klar til fest i St. Louis før kamp nummer seks, men Boston Bruins krasjet partyet og kjørte over Blues. Boston vant en soleklar 5-1-seier.

Den finsken målvakten Tuukka Rask og forsvarsspillet var nøkkelen til seieren i Enterprise Center i St. Louis. Bruins har vært effektive i overtallsspillet, og de satte inn 1–0 i powerplay etter 8.40. Etter scoringen så Boston seg aldri tilbake. De valset over St. Louis.

I natt er det klart for den avgjørende syvende kampen i TD Garden. Nå skal helter skapes og drømmer knuses. Det blir ikke større enn dette.

Boston Bruins spiller lagets 20. Stanley Cup-finale og vinner de nattens kamp tar de sin syvende Stanley Cup-trofé. Massachusetts-laget er favoritt hos ekspertene, og jeg tror også på Bruins i denne kampen.

Bruins har vært veldig sterke hjemme i TD Garden denne sesongen, men Blues har vært veldig gode på bortebane. St. Louis har vunnet to av tre kamper i Boston, mens Bruins har vunnet to av tre bortekamper i Missouri. At Boston har fått hjemmefordelen i siste kampen, trenger derfor ikke å være avgjørende.

Statistikken sier imidlertid at 58,1 prosent av hjemmelagene vinner.

St Louis Blues spiller sin fjerde Stanley Cup-finale. De tre tidligere ble spilt i 1968, 1969 og i 1970. De har aldri vunnet Stanley Cup tidligere. Forrige gang Blues var i finalen var det nettopp Boston som ødela for dem. I 1970 ble finaleserien avgjort etter fire kamper. Boston vant 4–0 i kamper.

En interessant ting er at Bruins aldri har spilt den syvende kampen i NHL-sluttspillet på hjemmebane tidligere, selv om de er det laget som har spilt flest syv seriekamper enn noe annet lag i ligaen.

Gjestene kan stille med sitt aller beste lag til kampen i natt. Robert Thomas er tilbake, og det er også Ivan Barbashev som var suspendert i forrige matchen. For vertene er Matt Grzelcyk usikker, men det er sannsynlig at kaptein Zdeno Chara vil spille kampen selv om han har brukket kjeven.

Marcus Johansson, som ble hentet fra NJ Devils i vinter, har vært en sentral spiller for Boston sammen med stjernene Brad Marchand og Patrice Bergeron. Svenskens tre mål i sluttspillet har hatt avgjørende betydning. Han scoret blant annet vinnermålet mot Toronto. Han har også seks målgivende pasninger. Johansson kan også bli en viktig mann i nattens match.

De seks første kampene i denne finaleserien har vist at Boston Bruins og St. Louis Blues er jevne lag, og at begge lagene har muligheten til å vinne den siste og avgjørende kampen. Det er likevel et par ting som skiller dem i mine øyne: Målvaktspillet. Tuuka Rask er en fantastisk god keeper. Han spiller sjelden en dårlig kamp. Det er ikke tilfelle for St. Louis-keeper Jordan Binnington. Han har svingt mer i prestasjonene. Binnington har tidvis vist klassespill, men han har også vært direkte svak i perioder. Skal St. Louis ha en sjanse, så må Binnington ha dagen.

Samtidig har Boston vært outstanding i overtallsspillet sitt, og St. Louis har ikke råd til for mange minutter i fryseboksen før de får konsekvenser for dem på måltavlen. Får Bruins til powerplay-spillet og stenger igjen bakover, så tror jeg pokalen ender i Boston. 2,00 i odds på Bruins-seier ser ok.

