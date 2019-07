Vi tror det blir likt mellom Svendsen og Bjørkeeiet i dansk toppoppgjør

Les også oddstipset i Tromsdalen - Strømmen.

Det spilles full runde i OBOS-ligaen denne søndagen. Tabellens syvende plass Ullensaker Kisa skal blant annet gjeste Sør Arena for å møte opprykksjagende Start. Et annet interessant oppgjør på Norges nest øverste nivå denne søndagen er serieleder Aalesunds hjemmekamp mot Nest Sotra. Sotra-laget har vunnet tre kamper på rad. Utover OBOS-ligaen spilles det også en rekke kamper i den danske Superligaen og Allsvenskan. For eksempel tar Allsvenskans tredjeplass Djurgården i mot Häcken på Djurgårdens hjemmebane Tele2 Arena. Bortelaget kan gå forbi Stockholm-laget med seier.

Brøndby - Odense U 3,25 (spillestopp 17:55)

Hjemmelaget Brøndby endte på fjerdeplass med 52 poeng i den danske Superligaen forrige sesong. Det var like mange poeng som søndagens motstander, men Brøndby hadde bedre målforskjell. Tidligere Stabæk-spiller Tobias Bjørkeeiet signerte nylig for Brøndby, men har kun startet en av fire kamper for de gulkledde. De resterende tre har 20-åringen blitt byttet inn. Sist søndag ble Bjørkeeiet byttet inn i det 90. minutt da Brøndby ledet 2-1 borte mot Randers. Da Bjørkeeiet kom inn hadde Randers allerede blitt tildelt et frispark på 17 meter. Hjemmelagets frispark gikk i muren, fikk en høy bue og dalte deretter ned på Brøndbys fem meter. Der sto en Randers-spiller og headet ballen i tverrliggeren. Returen omtrent traff hodet til Randers-spiss Marvin Egho som sto på to meter. Ballen gikk deretter forbi Bjørkeeiet på streken, som febrilsk prøvde å bevare Brøndbys ledelse. Til tross for nordmannens iherdige innsats, utlignet Randers til 2-2 i det 94. spilleminutt. Det var også det siste som skjedde i kampen.

Brøndby har spilt fem kamper denne sesongen. To av disse er Superligaen-kamper mot Randers og Silkeborg som resulterte i henholdsvis 2-2 og 3-0-seier. I tillegg til ligakampene, har Brøndby spilt tre kamper i Europa League-kvalifiseringen. Bjørkeeiets lag vant 4-1 hjemme mot finske Inter Turku i den første kvalifiseringsrunden, men tapte så 2-0 i Finnland. 4-3-seieren sammenlagt ga Brøndby plass i andre runde, der danskene ble trukket mot polske Lechia Gdańsk. Polakkene vant den første kampen 2-1 i Polen.

Odense Boldklubb har vunnet en og tapt en på de to første Superliga-serierundene. Sist søndag sørget blant annet to Sander Svendsen-scoringer for at Odense vant 4-1 hjemme mot nyopprykkede Lyngby. Svendsen startet på benken, men fikk sin debut da han ble byttet inn i det 61. minutt på stillingen 1-1. Etter 20 minutter hadde nordmannen notert seg for to scoringer og Odense vant til slutt 4-1. Dermed er det ventet at Svendsen får en plass i startelleveren søndag. Odense tapte den første seriekampen hjemme mot Ståle Solbakkens FC København. Svendsens lag ga de regjerende danske mesterne hard kamp og ledet 2-0. Et sterkt FCK-combeback medførte imidlertid at det danske hovedstadslaget snudde til en 2-3.

Brøndby befinner seg i et tett kampprogram. Returoppgjøret mot Lechia Gdańsk spilles førstkommende torsdag og det er bare tre dager siden kampen i Polen. Brøndby fikk med seg et viktig bortemål fra Polen, men må vinne torsdagens kamp om de skal ta seg videre. Brøndby-trener Niels Frederiksen er derfor tvunget til å fordele kampbelastningen på hele troppen. Odense har på sin side kun Superligaen å tenke på. Lagene møttes fire ganger forrige sesong. Odense vant en gang, to ganger ble det uavgjort, mens Brøndby trakk det lengste strået en gang. Begge kampene på Brøndbys hjemmebane endte uavgjort.

Det er to jevne lag som møtes søndag, hvilket understrekes av at lagene fikk like mange poeng forrige sesong. Svendsens Odense vil forsøke å utnytte at Brøndby har slitne ben. Samtidig er det Brøndby som spiller hjemme. Videre er dette en kamp hvor begge lag er fornøyde med uavgjort; Bjørkeeiets lag fordi Europa League er førsteprioriteten for øyeblikket og Odense fordi de spiller på bortebane mot et av topplagene i ligaen. Vi tror det blir poengdeling i toppoppgjøret.