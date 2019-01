Vi tror Elverum vinner toppkampen

Onsdagens langoddsprogram inneholder flere godbiter. Det spilles fire kamper fra Premier League, hvor Liverpool, Tottenham og Chelsea er involvert. Det spilles også høyinteressante kvartfinaler i både Coppa Italia og Copa del Rey. 2. bundesliga er også i gang igjen etter vinterpausen. Her hjemme spilles det fire kamper i Eliteserien håndball for menn og det spilles tre kamper i Eliteserien for kvinner. Det er full runde i Hockeyallsvenskan og og natt til torsdag spilles det to kamper i NHL.

ØIF Arendal – Elverum B 1,85 B (spillestopp kl 20.10)

Eliteserien i håndball for menn er i gang igjen etter VM-pausen, og den starter med en skikkelig godbit. Toppoppgjøret mellom de siste årenes sluttspill-finalister, ØIF Arendal og Elverum.

Tabellen viser at ØIF topper, poenget foran Kolstad og to poeng foran Elverum, men Kolstad og Elverum har begge en kamp til gode på Arendal.

Elverum har allerede vunnet cupen denne sesongen, og nå jakter de seriegull. De viste fin form før VM-pausen. Da sto de med tre seire på rad, etter sjokktapet mot Nærbø.

I Arendal har de sendt den svenske bakspilleren Maximilian Jonsson til Qatar, og den islandske storsigneringen Nökkvi Dan Elliðason har dratt hjem. Men Herman Vildalen er tilbake i klubben.

Vildalen, som er nevøen til den tidligere landslagsspilleren Preben Vildalen, er sett på som et kjempetalent. Han hadde også plass i bruttotroppen til Christian Berge. Den lange kristiansanderen fant ikke helt plassen sin i Ribe-Esbjerg.

Sondre Paulsen har gjort sine saker bra på plassen til Jonsson, og det var en av grunnene til at Arendal lot ham gå til Qatar.

Arendal har flere spillere som kan lage problemer for Elverum. Høyrekanten Sander Simonsen er en spennende spiller, og André Lindboe kjenner Elverum bedre enn de fleste etter å ha spilt en årrekke i klubben, og har vunnet alt han kan vinne i klubben.

Elverum har hatt et par av sine mest sentrale spillere på landslaget i januar. Magnus Fredriksen og Sigvaldi Gudjónsson har spilt VM for henholdsvis Norge og Island. Dermed har de ikke fått trent sammen med laget. Det kan være en ulempe.

I Sør-Amfi blir det garantert trøkk når rundt 2000 sørlendinger stuer seg sammen i hallen.

Men: Elverum er regjerende mester og har vært gode i Champions League. Selv om Arendal leder serien, så lyver kanskje tabellen litt. Jeg mener Elverum er det beste laget, og jeg tror de kommer til å vise det i onsdagens kamp. 1,85 i odds på Elverum-seier er ok, men litt snaut som singeltips. Vi bruker den i en dobbel.

Hamburger SV – SV Sandhausen H 1,50 (spillestopp kl 20.25) Hamburger SV rykket ned fra 1. Bundesliga etter sist sesong, men de satser på en rask retur.

Hamburg SV topper 2. Bundesliga etter 18 serierunder. De ligger ett poeng foran FC Köln og tre poeng foran byrival St. Pauli som innehar tredjeplassen (St. Pauli har dog en kamp mer spilt).

Serielederen spilte god fotball i første halvdel av sesongen, og de dominerte de fleste kampene. Etter fem kamper på rad uten tap, gikk laget på en smell i siste kampen før vinterpausen. Da tapte de 1–3 borte mot Holstein Kiel.

Heldigvis for Hamburger SV så tapte også deres argeste opprykksrival FC Köln mot Bochum. Dermed beholdt de førsteplassen.

Var faktisk best borte i høstsesongen og hadde ikke bedre enn 4-3-2 på ni spilte hjemmekamper.

Sandhausen vaker i nedrykkssonen. Svake 1-3-5 på ni spilte bortekamper. Avsluttet høstsesongen med tre strake poengdelinger, men møtte ingen av topp åtte-lagene i disse. De ligger kun to poeng over en direkte nedrykksplass., og de skal ikke være noe match for opprykksjagende Hamburg. Laget har kun vunnet to av 18 kamper, og de er uten seier i de seks siste kampene.

Hamburg er store favoritter, og jeg tror de er det med rette. 1,50 i odds er ikke all verden, men det funker i en dobbel. Kombinert med seier til Elverum gir denne kombinasjonen 2,78 i odds. Spillestopp er klokken 2010.



