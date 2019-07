Vi tror Federer vinner Wimbledon

Søndagens oddsprogram har, som på lørdag, sitt klare fokus på Eliteserien. Tre nye kamper fra den øverste divisjonen i Norge spilles. Spennende og meget viktige kamper. Superligaen og Allsvenskan ruller på videre og det spilles masse kamper. I London smeller det virkelig klokken 14:30. Da skal nemlig Roger Federer prøve å ta sin 21. Grand Slam-tittel. I veien står Novak Djokovic. En herlig tenniskamp.

Novak Djokovic - Roger Federer. Vinner Roger Federer - 2,37 (Spillestopp 15:00)

Finale i Wimbledon venter oss denne søndagen. Denne ærverdige turneringen startet opp i 1877. Den gang da kun for herrer. Syv år etterpå fikk også damene spille. Dette er en av de fire årlige Grand Slam turneringene i løpet av tennis-året. Wimbledon er den eneste man spiller på gress.

Dagens finale er en godbit. Djokovic mot Federer. Førstnevnte jakter sin femte tittel i London, mens Roger jakter sin niende. Federer har vunnet Wimbledon åtte ganger, og det er mest av samtlige gjennom tidene.

Djokovic leder 25-22 i statistikken mellom disse to. De siste to gangene dem har møttes, på gress, har vært nettop her i Wimbledon. I 2014 var det finale, og her gikk Novak seirende ut av en femsetter. I 2015 var det og dags for finale, men her ble det kun fire sett. Novak vant kontrollert her, men det er ingen tvil om at Roger Federer er i bedre form nå enn hva han var da.

Roger Federer virker til å være i praktslag for tiden. Etter en del fravær på ATP-touren de senest årene, virker det som sveitseren igjen har funnet formen. 37-åringen spilte gnistrende tennis i Roma - i forkant av French Open tidligere i år. I Roma Open ga han seg før kvartfinalen da han fikk en kjenning. Det er Grand Slam som er hovedprioritet, og slik er vanlig. I French Open, eller Rolland Garros, spilte Roger strålende tennis. I finalen, mot gruskongen Rafael Nadal, ble det tap. Men den dagen var det voldsomme værforhold. Det blåste nærmest sideveis, og det var en meget spesiell kamp. I mellom French Open og Wimbledon vant Federer i Halle. Han slo Goffin, som Djokovic slo i kvartfinalen her i Wimbledon, i finalen i Halle. Det var forøvrig sveitseren sin tiende tittel i Halle.

I årets Wimbledon har Federer spilt gnistrende tennis. Han gjorde det veldig lett frem til semifinalen mot Nadal på fredag. I semifinalen mot Nadal spilte han igjen meget imponerende tennis. Nadal var ikke dårlig for dagen, men Roger var for god. Imponerende av 37-åringen. Med andre ord, verdens beste tennisspiller gjennom tidene virker til å være i strålende orden.

Djokovic er seig. Veldig seig. Han er å finne i disse finalene hele veien. I år har han ikke spilt sin beste tennis i London. Merkelig var det at han spilte sin beste tenniskamp i kvartfinalen, for så å gjøre en ganske rufsete kamp i semifinalen. Han har vært heldig med trekningen hele veien, og bare vært bedre enn sine konkurrenter til nå. Novak har slått Roger Federer de siste fire gangene og kommer til søndagens oppgjør med selvtillit.

Begrunnelse Federer-seier: Å spille i mot Djokovic er tungt, men oddsen på Djokovic er langt i fra spillbar. Vi i Nettavisen synes 2,37 på at 37-åringen tar sin niende Wimbledon-tittel er spillbart. I tillegg er Federer i sitt livs form, og Djokovic har spilt under pari hittil i turneringen. Vi tester Federer!

