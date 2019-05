Vi tror ikke 90 minutter er nok i finalen

Det hersker absolutt ingen tvil om at onsdagens høydepunkt finner sted i Baku! I Aserbadsjan spilles nemlig Europa League-finalen mellom Chelsea og Arsenal. Et london-derby der masse står på spill. Det er ikke mye annet denne onsdagen, men U20-VM ruller videre. Mens for dere som følger med på tennis, så skal vår egen Casper Ruud ut i andre runde i French Open. Sistnevnte er faktisk videre i både singel og dobbel. Vinner han dagens kamp er det trolig et møte med Roger Federer som venter i runde tre.

NB! Førstepremiepotten i Vikinglotto er på 101 millioner kroner i kveld. Lever kupongen her!

Chelsea - Arsenal U - 3,30 (Spillestopp 20:55)

Klikk her for å levere dette spillet



Merk: Vi kommer med flere spill til denne kampen!

Dette er altså den første helengelske Europa League-finalen gjennom tidene. En kamp vi gleder oss stort til.

Chelsea har hatt en grei sesong i Premier League. De avsluttet de siste ti kampene med 4-4-2. Kunne ikke på noen måte utfordre Manchester City og Liverpool om de to øverste plassene, men ut ifra troppen til Chelsea, tør vi påstå at tredjeplassen som laget kapret var maks. Lagets tredjeplassering sikret også en ny sesong i den pengestinne Champions League. Det skal bli spennende å se om manager Maurizio Sarri overlever sommeren. Det russiske eierskapet på Stamford Bridge er som kjent berømte for å spise managere. Det vil nok og bli satt av noe midler til spillerkjøp i sommer - om dem i det hele tatt får gjort spillerkjøp da! Husk at dem har en dom hengende over seg og det er usikkerhet rundt om det blir noe handel denne sommeren.

I semifinalen i Europa League synes jeg ikke Chelsea var noe imponerende. 1-1 borte mot Frankfurt var en godkjent innsats, men på brua var det rett og slett en svak innsats. Chelsea var nære på å dette ut faktisk. Frankfurt hadde flere store sjanser - og særlig i ekstraomgangene. I serien var de blåkledde alt annet enn stabile, men det var kun City og Liverpool som var det sesongen gjennom. Finaletapet i ligacupen mot City var en nedtur for Chelsea. Det er klart, tredjeplassen i Premier League gjør at Sarri og co kan stresse noe ned i denne kampen (automatisk kvalifisert til Champions League neste år), men med tap i kveld kan ikke årets sesong kalles annet enn liten skuffelse.

Kante er usikker til dette oppgjøret, og rapportene går utpå at han trolig ikke spiller. Det samme gjelder Jorginho. Om begge disse er ute vil det svekke Chelsea-laget en hel del.

De siste åtte kampene disse lagene imellom har endt med to Arsenal-seire, fire uavgjorte og to Chelsea-seire. Da lagene møttes til Communtiy Shield-finale i 2017 endte det 1-1 og kampen måtte avgjøres på straffer.

Arsenal er nok ikke særlig fornøyde med denne sesongens innsats i Premier League. Etter at Arsene Wenger ga seg etter lang fartstid ved roret på Emirates, har ikke ting blitt bedre. Ny manager Unai Emery kom inn, og optimismen blomstret i fjor sommer. Femteplassen som laget oppnådde betyr at man er avhengig av å vinne denne kampen. The Gunners manglet bare et poeng. Det ble rett og slett får mange svake resultater på tampen av sesongen. På de siste ti kampene står laget med 4-2-4. Disse fire tapene kom mot Palace, Everton, Wolverhampton og Leicester. Det er tungt. Ikke minst økonomisk betyr denne kampen mye for de rødkledde, for man er tross alt ikke i Champions League neste år med tap i kveld. Arsenal må forsterkes i løpet av sommeren. Emery sitter nok tryggere enn sin kollega i Chelsea, men i øyeblikket er det mangler i troppen til Arsenal - det er det ingen tvil om!

Bellerin og Ramsey er ute, mens Mkhitaryan ikke reiser til Baku.

Begrunnelse U: Dette er en svært vrien kamp å vurdere. Etter å ha sett oddsen på kampens tre mulige utfall - mener vi at uavgjort til 3,30 er det mest spillbare. Fire ganger på de siste åtte møtene har lagene spilt uavgjort. Forrige finalen endte 1-1. Dette kommer til å bli et tett og jevnt oppgjør. Vi tester uavgjort til 3,30.

Klikk her for å levere dette spillet



Merk: Vi kommer med flere spill til denne kampen!