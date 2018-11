Vi tror Liverpool tar en komfortabel seier

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Tirsdagens oddsmeny skal for det meste dreie seg om Mesterligaen. Hele åtte kamper fra Mesterligaen venter oss! Flere av disse oppgjørene er meget viktig, og vi gleder oss. Ved siden av dette spilles det kamper i League One og League Two i England. Men alt i alt, det er Mesterligaen fokuset vårt kommer til å ligge denne tirsdagen.

Røde Stjerne – Liverpool (Handikap fulltid 2-0) 2,20 – 3,60 – 2,25 B (spillestopp kl. 2055)

Liverpool spilte 1–1 mot Arsenal i Premier League i helgen, men kan de slå tilbake med en storseier i Champions League tirsdag kveld mot Røde Stjerne?

Liverpool topper en av de tøffeste gruppene i Champions League denne sesongen. Både Napoli og Paris St. Germain har ambisjoner om å gå videre til åttendedelsfinalen, men siden de to lagene møtes på Stadio San Paolo tirsdag har Liverpool en mulighet til å skaffe seg en solid luke i toppen.

Merseyside-laget knuste Røde Stjerne 4–0 på Anfield for to uker siden, og serberne ligger ikke overraskende på bunn i gruppen. De har ingen mulighet til å ta en av de to øverste plassene, men de kan fortsatt påvirke utfallet av denne gruppen. De holdt Napoli til 0–0 i Beograd, og det kan få konsekvenser for italienerne.

Røde Stjerne har vunnet to av de tre siste kampene mot Liverpool i Europa, men de to kampene ble spilt tilbake på 1970-tallet. Så den statistikken har ingen verdi, slik jeg ser det. Laget fra Serbia sliter i Europa. De står uten seier i de fem siste kampene, og de har sluppet inn hele ti mål i de to siste kampene mot PSG (1–6) og Liverpool (0-4).

Men: De har faktisk kun tapt én av de siste 14 hjemmekampene i Europa. Statistikken viser syv seire og seks uavgjorte. I Beograd har de vært tette bakover. De har nemlig bare sluppet inn fem mål på de 14 siste hjemmekampene, og hele ni ganger har de holdt nullen.

Etter tirsdagens kamp tviler jeg på at statistikken ser like bra ut.

For jeg tror ikke Røde Stjerne klarer å skape samme problemene for Liverpool som de gjorde for Napoli. Liverpool har vist at de er lag man ikke skal spøke med i Europa. Rødtrøyene har scoret 48 mål på 16 Champions League-kamper siden starten av forrige sesong.

Jürgen Klopps menn har kun tapt én av de siste elleve kampene i Champions League-gruppespillet, og de har scoret 33 mål i denne perioden.

Srdjan Babic sliter med sykdom, og serberne får heller ikke spissen Richmond Boakye klar til denne kampen.

Naby Keita er tilbake hos Liverpool etter på ha slitt med en strekkskade i fem uker. Stopperen Dejan Lovren er også friskmeldt til denne kampen, men Xherdan Shaqiri, Jordan Henderson og Nathaniel Clyne er ikke med til Beograd.

Jeg tror Liverpool kjører på fra start i kampen mot Røde Stjerne, og synes handikap-spillet på at de vinner med tre mål eller mer er spennende. Oddsen er 2,25. Dette kan ikke spilles som singel, men vi kombinerer det med seier til Charlton i England.

Walsall FC – Charlton Athletic 2,70 – 3,20 – 2,15 B (spillestopp kl. 2040)

Dersom Charlton skulle henge med i kampen om playoffplass denne sesongen, trengte de tre poeng i lørdagens hjemmekamp mot Doncaster, og det klarte de.

Etter å ha vunnet 2–0 foran sine egne fans har Lee Bowyer sine menn fått en boost, og jeg mener de har gode muligheter til å ta tre poeng på Bescot Stadium mot et Walsall-lag som har tapt tre av de fire siste kampene. I helgen tapte de 1–3 hjemme mot Burton. Dermed har de tapt tre av de siste seks hjemmekampene sine. Ja, de har faktisk kun vunnet én av de siste seks kampene på eget gress denne sesongen.

Akilleshælen har vært forsvarsspillet. Målene renner inn når de spiller hjemme. De slippet i snitt inn over to mål i snitt. Det gir grunn til bekymring.

Charlton vil med seier i tirsdagens kamp klatre opp på playoffplass, så de burde ha mer enn nok motivasjon før tirsdagens match. Men fakta viser at de ikke har imponert på bortebane denne sesongen.

Lee Bowyer sitt mannskap har sluppet inn1.69 mål i snitt på bortebane. De har kun holdt nullen en gang på bortebane. Samtidig har The Addicks vært sterke offensivt. De har scoret i alle unntatt én bortekamp denne sesongen, og de har scoret minst to mål i fire av de syv på fremmed gress.

Charlton er også ubeseiret i de seks siste kampene mot Walsall. Sist lagene møttes vant Charlton 3–1.

Walsall mangler fortsatt Joe Edwards og Kory Roberts, i tillegg er også Adam Chambers utilgjengelig til denne kampen.

Jake Forster-Caskey er på skadelisten hos Charlton, og det er usikkert om Patrick Bauer blir spilleklar.

Oddstips søndag

Jeg tror et playoffjagende Charlton-mannskap tar alle tre poengene i denne matchen. Oddsen for borteseier er fine 2,15. Denne brukes i en flott dobbel.

Tirsdagens dobbelttips er Liverpool-seier med tre mål eller mer mot Røde Stjerne + Charlton. Denne kombinasjonen belønnes med 4,84 i odds.

