Vi tror Norge er sikre på lørdagskupongen

En ny lørdagskupong skal analyseres. Utfordringen denne gangen starter med vårt eget kvinnelandslag sin åpningskamp i VM. Deretter følget et oppgjør fra Post Nord-ligaen på nivå tre, fire kamper fra nivået under i Norsk Tipping-liga, før kupongens siste seks kamper alle er hentet fra den pågående EM kvalifiseringen til mesterskapet i 2020. Noen store favoritter finner vi, men det er ikke en lettløst kupong, og fine premier kan vente på de av tipperne som er dyktige og heldige nok i sin plassering av tegnene. Innleveringsfrist er 15:55.

Obs! Lørdag er det 13 millioner kroner i førstepremiepotten. Innleveringsfrist er 18:00. Lever kupongen din her!

1. Norge – Nigeria

VM for kvinner går av stabelen i Frankrike, og arrangeres for åttende gang i historien. Det er 24 lag som deltar, fordelt på seks grupper med fire lag i hver gruppe.

Norge spiller sin åpningskamp i VM 2019 mot Nigeria. Foruten disse to, består gruppen av Sør-Korea og vertslandet Frankrike.

Norge skal og bør slå Nigeria. Siste oppkjøringskamp ble vunnet enkelt og programmessig hele 7-2 mot Sør-Afrika. Litt trist er det at vårt stjerneskudd på kvinnefronten Ada Hegerberg ikke spiller. At denne saken ikke er løst er vanskelig å forstå, og veldig synd sportslig sett. Vi har dog et bra landslag med eller uten Hegerberg, som med litt flyt kan gjøre et fint mesterskap.

Nigeria tapte sin siste kamp før dette mesterskapet 1-2 mot Canada. Laget har også tapt for Belgia og Østerrike i løpet av de siste seks spilte.

Alt annet enn norsk seier vil overraske oss stort i denne åpningskampen. H

2. Åsane – Oppsal

Oppsal tar turen fra hovedstaden til Vestlandet og møtet med Åsane på Myrdal Stadion.

Hjemmelaget flott med på andre plass på tabellen. Gjestene tredje sist og med en svak innledning Åsane rykket ned fra OBOS-ligaen sist sesong. Så langt har laget vært gode en etasje ned. I øyeblikket ligger laget på andre plass, to små poeng etter Kjelsås på toppen etter åtte spilte. Hjemme på Myrdal har det vært greit, men ikke mer. En statistikk på 2-1-1 gir rom for forbedringer. Om så skjer vil Åsane trolig kjempe om opprykk, utover høsten. Siste kamp ga en fin seier 2-0 borte mot Bærum i Sandvika, mens det nest sist ble et hjemmetap, da Grorud forlot Myrdal med 3-2 seier. I NM ble det stopp mot Brann i runde nummer to.

Oppsal kom inn i Post Nord fra motsatt side av divisjonssystemet sammenlignet med hjemmelaget. Etter opprykket sist sesong, har laget funnet livet hardere et trinn opp. Laget er dog ungt, og med et bra potensiale. Ute på tur har det vært lite å juble for. Tre kamper har gitt like mange tap. Bare to scoret på disse tre. De to siste har dog gitt bud om bedre tider. Den første seieren kom i siste kamp med fine 3-1 hjemme mot Alta. Nest sist 1-1 mot Sotra, også det i Oslo.

På form og tabellposisjon vinner Åsane dette. Vi vet imidlertid at det bor mye i Oppsal sine unge gutter. Vi henger på en gardering for uavgjort på det store spillet.

H (HU på 432 rekker spillet)

3. Fana – Valdres

Fana er vertskap på Nesttun Stadion når Valdres kommer på besø, i kamp tre på kupongen.

Hjemmelaget fint med i tabelltoppen. Gjestene helt i bunnen av tabellen.

Fana har imponert i sesongens første åtte kamper. Har skilt seg ut sammen med Djerv og Vard Haugesund i denne avdelingen, og ligger på en fin andre plass, bare to små poeng etter Djerv på topp. Bare Vard har slått Fana i serien, og laget står i øyeblikket med fem strake trepoengere. Hjemme har det blitt bokført 3-1-0 og fine 13-3 i målforskjell. Siste kamp ga sterke 1-0 hjemme mot serieleder Djerv, mens det nest sist ble fine 3-0 mot reservene til Brann i Bergen.

Valdres har hatt en meget svak sesong så langt. Bare tre poeng står på konto, av de første 24 mulige. Ikke bra, og det lukter nedrykk av slike tall. Fire ute på tur har gitt like mange tap og 1-20 i målforskjell. Valdres har nok ikke nivået helt inne for Norsk Tipping-liga, iallfall ikke i innledningen. Siste kamp endte i grusomme 0-8 på eget gress mot Os, mens det nest sist ble et nytt tap med 0-4 mot reservene til Strømsgodset i Drammen. De siste fem kampene har gitt 29! Baklengsmål.

Fana imponerer. Valdres er ditto svake. En meget sikker hjemmeseier for oss. H

4. Fjøra – Fyllingsdalen

Fjøra som spiller sine hjemmekamper på Fosshaugane Campus tar imot Fyllingsdalen i kamp fire. Fjøra på plassen over nedrykk, mens gjestene ligger i midtsjiktet på tabellen.

Fjøra sliter og må opp i ringene for å overleve denne divisjonen. Etter åtte kamper står bare sju poeng på konto, og det er to små poeng ned til nedrykk. Hjemme er det for så vidt greit, med en statistikk på 2-0-2, men med bare et poeng ute på tur blir det samlet meget tynt. Laget har sluppet inn 29 mål på de åtte første, og bare bunnlaget Valdres har overgått det.

Etter et fryktelig 0-8-tap mot Vard tredje sist, har det blitt fire poeng på de to siste. Sist 1-1 borte mot Vestfossen, mens det nest sist ble seier 3-1 mot Bergen Nord på eget gress. Fyllingsdalen har åpnet sesongen på en grei måte. Ligger litt i ingenmannsland på tabellen, med åtte poeng både opp til opprykk, og ned til nedrykk. En sesong i midtsjiktet er en trolig fasit for laget. Borte har Fyllingsdalen ikke alt for imponerende 1-1-2, og er bedre hjemme. Siste kamp ga en flott seier, med 4-1 over gode Vard, mens det nest sist også ble seier med 2-1 borte mot Stord.

Vi heller mot gjestene, som dog er begrenset på bortebane. UB (HUB på 432 rekker spillet)

5. Kolstad – Brumunddal

Et Kolstad tre poeng etter tabelltoppen, tar i mot Brumunddal i kamp fem. Bortelaget under nedrykksstreken før denne kampen.

Kolstad henger fint med i en meget jevn Norsk Tipping-liga avdeling. Bare tre poeng skiller Kolstad på femte plass og reservene til Ranheim på tabelltopp. Kolstad er meget sterke hjemme, og har tre seire på like mange spilte. Tre tap på fem borte er det som skiller laget fra å ligge på toppen. Med en bedring her, kan Kolstad være en utfordrer til opprykk utover høsten. Det krever dog som sagt bedring, på fremmed gress. Siste kamp ga et 0-1 tap borte mot Gjøvik-Lyn, mens det nest sist ble seier 3-2 mot Nybergsund, også det på utebane.

Brumunddal sliter i motsatt ende av hjemmelaget. Laget ligger under streken som betyr nedrykk, og fremgang kreves for å få ny kontrakt i denne divisjonen. Laget er uten seier på fire spilte borte, og står med 0-2-2. Bare to mål scoret på disse fire. Brumunddal imponerte i siste kamp. Serieleder Ranheim ble sendt hjem med 2-5 i sekken. Det var dog ikke et toppet Ranheim i den kampen. Nest sist 1-1 borte mot svake Steinkjer.

Kolstad bør ta dette. Spiller hjemme, og har spilt inn ni poeng mer enn Brumunddal. H

6. Norild – Lokomotiv Oslo

Lokomotiv legger ut på langtur fra hovedstaden, til kamp mot Norild på Vadsø Stadion.

Hjemmelaget i nedrykksstriden, mens gjestene fra Oslo ligger i midtsjiktet på tabellen. Norild er ujevne og sliter i sesonginnledningen. Ligger et lite poeng over nedrykk etter åtte spilte. Det har svingt fra seier 6-2 mot Frigg, til tap 1-9 mot Halsen. Ikke til å forstå. Hjemme i Vadsø har det blitt greie 2-1-1, men uten poeng på utebane, blir det samlet tynt. Siste kamp ga som nevnt 1-9-tap borte mot Halsen. Nest sist ble det også tap, med 3-4 hjemme mot Lyn.

Lokomotiv henger bra med i denne avdelingen. Selv om laget ikke vil blande seg inn i kampen om opprykk, er en femte plass så langt fine tall. Laget har fine 2-1-1 på utebane, og har samlet bare tapt en av de første åtte spilte. Bare seks baklengs på de nevnte åtte, og ingen i avdelingen har vært tettere bakover enn Lokomotiv. Laget har to 5-0 seire i de to siste. Først mot Drøbak-Frogn borte, og sist mot Frigg hjemme.

Norild er ujevne, men brukbare hjemme i Vadsø.

Vi heller mot Lokomotiv, men dekker fult på det store spillet. UB (HUB på 432 rekker spillet)

7. Estland – Nord-Irland

I kamp sju beveger vi oss fra nivå fire i Norge, til den pågående EM kvalifiseringen. Estland tar imot Nord-Irland i kupongens første av seks kamper i den kvaliken.

Disse to lagene er i gruppe med Tyskland, Nederland og Hviterussland. Estland har bare spilt en kamp så langt i kvalifiseringen. Møtte da kupongmotstander Nord-Irland på Windsor Park, og tapte 0-2. Etter det har laget spilt en treningskamp. Vant da 1-0 borte mot Gibraltar.

Nord-Irland har kommet fint i gang i denne gruppen. Har spilt to kamper og vunnet begge. Først i den nevnte 2-0 seieren hjemme mot kupongmotstander Estland, deretter 2-1 mot Hviterussland, også det hjemme. Det skal bli spennende å følge laget i de fire kampene mot Tyskland og Nederland.

Normalt en borteseier. Vi henger på en uavgjort. Nord-Irland har en historie for å være bedre hjemme enn borte. UB

8 Hviterussland – Tyskland

Ny kamp i samme gruppe som i kamp sju på kupongen. Tyskland tar turen til kamp mot Hviterussland på Borisov Arena.

Hviterussland er ingen gigant i Europeisk fotball. Har ingen mulighet til å kvalifisere seg til mesterskapet, som skal spilles i 12 forskjellige byer, i 12 forskjellige land. Laget har spilt to, og tapt begge. Først soleklart 0-4 borte mot Nederland, deretter 1-2 mot Nord-Irland, også det på utebane.

Tyskland og Joakim Løw har alltid vært en stormakt i Europeisk fotball. Laget startet kvalifiseringen på best mulig måte, da antatt sterkeste motstander Nederland, ble slått 3-2 på bortebane. Dette er så langt eneste kampen Tyskland har spilt i gruppen. At Tyskland går videre er nærmest skrevet og vedtatt, og Hviterussland skal ikke være en målestokk for laget.

En klokkeklar B.

9. Tyrkia – Frankrike

Tyrkia får besøk av verdensmestrene fra Frankrike i kamp ni på kupongen. Som vanlig er en bortekamp i Tyrkia, ikke en kamp gjestende lag ser frem til.

Tyrkia er foruten Frankrike i gruppe med Albania, Island, Andorra og Moldova. På papiret en overkommelig gruppe. Tyrkia har da også startet med to seire på de to første spilte. Først kunne laget returnere fra åpningskampen borte mot Albania med en 2-0 seier. Deretter ble Moldova slått 4-0 hjemme i Tyrkia i den andre kampen. Etter disse to har laget vært ute i to vennskapskamper. Begge er vunnet. Først 2-1 hjemme mot Hellas, dernest 2-0 mot Usbekistan, også det hjemme.

Frankrike har i likhet med Tyrkia startet med to seire på to spilte. Moldova ble slått 4-1 borte i den første kampen, deretter fulgte Frankrike opp med en 4-0 seier hjemme mot Island. En treningskamp etter disse første to kvalikkampene, ga seier 2-0 hjemme mot Bolivia. Får sin vanskeligste oppgave til nå i denne kampen. Borte mot Tyrkia er aldri lett med et vanvittig trykk fra tribunene.

To lag med full pott etter to spilte kamper. Vi heller mot gjestene fra Frankrike, og spiller UB.

10. Skottland – Kypros

Kypros tar turen til Hampden Park og Glasgow for et møte med Skottland. En tøff gruppe som også inneholder Belgia, Russland, Kasakhstan og San Marino. Vår egen Ola Hobber Nilsen dømmer for øvrig denne kampen.

Skottland skuffet stort i sin åpningskamp i denne gruppen. Laget måtte returnere fra Kasakhstan med et ydmykende 0-3 nederlag. I den andre kampen vant Skottland programmessig 2-0 borte mot meget svake San Marino. Laget må virkelig opp i tauene i denne kampen. Et tap tåles trolig ikke om drømmen om EM skal leve videre.

Kypros har som sin motstander startet med en seier og et tap i denne gruppen. I åpningskampen ble slaktofferet San Marino slått hele 5-0. Deretter ble det et 0-2 tap hjemme mot gode Belgia. Vi tror begge disse lagene får det tøft i denne harde gruppen.

Skottland bør ta hjem dette på Hampden Park. H

11. Finland – Bosnia Hercegovina

Bosnia tar turen til Skandinavia og kamp mot Finland i kupongens nest siste kamp. De fire andre lagene i denne gruppen er Italia, Hellas, Armenia og Liechtenstein.

Finland startet gruppespillet med sin hardeste kamp først. Borte mot Italia endte det med et 0-2 tap. Laget vant deretter 2-0 mot Armenia, også det borte. Med seier her, er våre finske venner med for fult i denne gruppen. Et tap tåles dog trolig ikke.

Bosnia ankommer Finland et poeng foran sine motstandere. Laget startet kvalikspillet med en 2-1 seier hjemme mot Armenia. Deretter var det ny hjemmekamp, som endte med greie 2-2 mot Hellas.

Dette er en jevn gruppe bak den store favoritten Italia. Meget åpent i Finland mener vi og helgarderer kampen. HUB

12. Hellas – Italia

Kupongen avsluttes med en ny kamp i samme gruppe som lagene i kamp11. Italia gjester Hellas, i sin antagelig vanskeligste oppgave i dette gruppespillet.

Hellas er et greit lag. Har startet med en 2-0 seier borte mot Liechtenstein, samt en uavgjort 2-2 mot Bosnia, også det på utebane. Etter disse to kvalikkampene har Hellas gjort unna en vennskapskamp med et 1-2 tap borte mot Tyrkia som resultat.

Italia er den store favoritten i denne gruppen. Har nok her sin vanskeligste oppgave i gruppespillet. Italienerne har startet med to oppskriftsmessige gevinster. Først 2-0 hjemme mot Finland, deretter 6-0 mot Liechtenstein i en ny hjemmekamp. Skal altså her ut i sin første bortekamp, og vil muligens spille litt mer gjerrig enn på eget gress.

Italia er best av disse to. Er nok allikevel ikke veldig misfornøyd om det skulle ende med poengdeling her. Vi spiller UB.

96-rekkeren:

1. Norge - Nigeria H

2. Åsane - Oppsal H

3. Fana - Valdres H

4. Fjøra - Fyllingsdalen UB

5. Kolstad - Brummundal H

6. Norild - Lokomotiv Oslo UB

7. Estland - Nord-Irland UB

8. Hviterussland - Tyskland B

9. Tyrkia - Frankrike UB

10. Skottland - Kypros H

11. Finland - Bosnia Hercegovina HUB

12. Hellas - Italia UB

432-rekkeren:

1. Norge - Nigeria H

2. Åsane - Oppsal HU

3. Fana - Valdres H

4. Fjøra - Fyllingsdalen HUB

5. Kolstad - Brummundal H

6. Norild - Lokomotiv Oslo HUB

7. Estland - Nord-Irland UB

8. Hviterussland - Tyskland B

9. Tyrkia - Frankrike UB

10. Skottland - Kypros H

11. Finland - Bosnia Hercegovina HUB

12. Hellas - Italia UB