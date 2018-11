Vi tror Norge høvler over Ungarn

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Oddsdobbel Get-ligaen: Hjemmedobbel til over tre i odds

Oddssingel Sverige: Brommapojkarna burde ikke vært favoritt

Oddssingel SHL: Djurgården må unnvære sin viktigste spiller

Oddssingel SHL: Formlaget spilles til strålende odds

V5/V4 Øvrevoll: Årets siste løpsdag på Øvrevoll

V64 Åby: Jackpot med over en million ekstra

V65 Bergen: Strålende omgang på Travparken

Lykkespill: Nå kan du kjøpe Flax-julekalenderne på nett

Det nærmer seg helg og det nærmer seg at klubbfotballen ruller igjen rundt omkring i Europa etter landslagspausen. Men før vi er dit, skal vi gjennom en torsdag der det meste handler om ishockey. Det spilles tre kamper i Eliteserien her hjemme, mens det er full runde i den svenske Eliteserien og også en del kamper fra KHL. De norske håndballjentene skal snart ut i EM og i kveld innledes tradisjonsrike Møbelringen Cup. I Sverige er det klart for playoffkamp og første oppgjør mellom AFC Eskilstuna og Brommapojkarna om en plass i neste års Allsvenskan.

NB! Fredag er det 90 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Lever kupongen her!

Norge - Ungarn (handikap fulltid 0-5) H 1,70 (spillestopp kl 18.10)

Håndball, kvinner. Møbelringen Cup. Oppkjøring til EM i desember er i gang! Norge er tittelforsvarer etter gullet i Sverige i 2016.

Før mesterskapet i Frankrike er Norge favoritter til å vinne EM sammen med vertsnasjonen. Ikke så rart kanskje siden de norske håndballjentene har vunnet syv EM-gull siden det første mesterskapet i 1994: 1998, 2004, 2006, 2008, 2010, 2014 og 2016.

De norske håndballjentene har havnet i gruppe med Tsjekkia, Tyskland og Romania. Det skal være grei skuring for Norge. Alt annet vil være en gedigen overraskelse.

I Møbelringen Cup, som er en del av firenasjoners tureringen Golden League, skal Norge bryne seg på Ungarn, Danmark og Frankrike. De vil få god matching.

Torsdag møter spiller Norge mot Ungarn. Deretter møter de Danmark lørdag og Frankrike søndag. Ungarn er på papiret den enkleste motstanderen. Norge har vunnet tolv av de siste 13 kampene mot ungarerne.

Selv om flere av de ungarske klubblagene holder et høyt nivå, så gjør ikke landslaget det akkurat nå. De er inne i en generasjonsskifte. Norge møtte dem to ganger i fjor, og vant begge kampene med fem mål eller mer.

Det norske landslaget består av spillere som til daglig spiller i Danmark, Ungarn, Romania og hjemme i Norge. Larvik dominerte tidligere det norske landslaget. Nå er det hardtsatsende Kristiansand Vipers som har tatt over den rollen. Hele seks spillere står på lønningslisten til sørlendingene. Blant andre stortalentet Henny Reistad. 19-åringen vil muligens få sin debut mot Ungarn i Telenor Arena i kveld.

I EM skal Ungarn møte Spania, Nederland og Kroatia i gruppespillet, og jeg tror de skal få slite med å komme seg videre. Nederland er favoritter til å vinne gruppen. De tre andre lagene er jevne.

Norge bør kjøre over Ungarn i denne kampen. At de vinner med seks mål eller mer er slett ikke usannsynlig. Oddsen for at de vinner med seks mål eller mer er 1,70. Denne kan ikke spilles som singel.

Bergischer HC - FA Göppingen B 2,80 (spillestopp kl 18.55)

Tysk, Bundesliga, håndball for herrer. Nyopprykkede Bergischer HC har vist bra takter på hjemmebane, hvor de har vunnet seks av de åtte første kampene.

De er inne i en tung periode nå, hvor de har tapt fire av de fem siste kampene. I forrige serierunde ble det 23-27-tap mot Harald Reinkind og Kiel.

Gjestene knuste Gummersbach i forrige serierunde. De vant kampen 35-26,og det virker som FA Göppingen er i ferd med å spille seg i form. I kampen før spilte de en god bortematch mot Kiel, hvor de kun tapte med to mål.

Det til tross for at de har slitt forferdelig på bortebane denne sesongen. FA Göppingen har kun vunnet én av sine syv bortematcher så langt.

De er et av ligaens sterkeste defensive lag hittil denne sesongen. Statistikken viser at de bare har sluppet inn 307 mål. Bare fire lag i Bundesliga har færre baklengsmål.

Jeg synes oddsen er satt veldig skjevt i denne kampen. Det virker som FA Göppingen er på gang nå. 2,80 i odds på bortelaget er litt risky, selvsagt, men bortelaget har vist tendenser i de siste to kampene som gjør at jeg lar meg friste av borteoddsen. Denne brukes i en dobbel sammen med Norge.

Torsdagens håndballdobbel er FA Göppingen + at Norge skal vinne med seks mål eller mer mot Ungarn. Denne dobbelen gir friske 4,76 i totalodds.



Klikk her for å levere spillet