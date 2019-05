Vi tror Norge vinner nøkkelkampen

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Mandagen er her! Hvilken utrolig kamp vi skal få se allerede i ettermiddag. 16:00 spiller Derby og Aston Villa Championship-playoffinale på Wembley. Vi gleder oss! Ved siden av dette spilles det fotball i Bundesliga og Allsvenskan, mens U20 VM ruller videre. Høydepunktet er altså playoff-finalen.

Norge – New Zealand S TV 1,95 3,20 3,25 - H (spillestopp kl. 2025)

U-20 VM. Gruppe C. Norge kvalifiserte seg til U20-VM for første gang siden 1993. De fikk en tøff start på mesterskapet i Polen. De norske guttene møtte en av forhåndsfavorittene i åpningskampen, hvor de tapte 1–3 mot Uruguay.

Norge fikk en svak start på kampen, og hadde problemer de kjappe angriperne til søramerikanerne. Darwin Nunez sendte Uruguay opp i ledelsen etter 21 minutter, og Francisco Ginella økte til 2–0 før halvtimen var spilt. Etter pausen gjorde trener Pål Arne «Paco» Johansen noen justeringer, og det var et helt annen lag som kom på banen. Christian Dahle Borchgrevink reduserte for de norske guttene to minutter ut i 2. omgang, og Norge kjørte på for en utligning. I stedet økte Brian Rodriguez til 3–1 tre minutter før full tid.

At Norge tapte mot Uruguay er ikke noe å skjemme seg over. Søramerikanerne er en av favorittene til å vinne mesterskapet i Polen. De var også favoritter til å gå til topps i U20-VM i Sør-Korea for to år siden. Den gangen tapte de semifinalen mot Venezuela på straffespark. Det var en stor nedtur for laget, og de gikk helt i kjelleren og klarte ikke må komme seg opp igjen før bronsefinalen. Dermed endte Uruguay på fjerdeplass.

Norge må riste av seg skuffelsen etter tapet i åpningskampen. De trenger en seier i denne matchen om de skal gå videre som toer i gruppen.

New Zealand fikk en pangstart på mesterskapet. De knuste Honduras 5–0 i åpningskampen sin. Det er litt vanskelig å vite hvor gode New Zealand er etter 5–0 mot Honduras. De har hatt en betydelig enklere vei frem til mesterskapet enn Norge. De norske guttene har sørget for at verken England eller Tyskland deltar i mesterskapet, og det er store fotballnasjoner.

De fleste spillerne hos New Zealand spiller for klubber i hjemlandet. Ben Waine, som scoret to ganger mot Honduras, spiller til daglig for reservelaget til Wellington Pheonix. Wellington Phoenix spiller i den australske eliteserien A-Leauge.

New Zealand har fem spillere i troppen som holder til i europeiske klubber. Keeper Michael Wound spiller for Willem II i den nederlandske Æresdivisjonen, George Stranger spiller for Hamilton i den skotske toppdivisjonen og Max Mata signerte i februar for Grasshopper i den sveitsiske toppserien. I tillegg holder Trevor Zwetsloot til i Werder Bremen II og Leon van den Hoven spiller for U21-laget til Waalwijk.



Den største profilen i det norske laget er Salzburgs Erling Braut Håland. Jeg synes ikke han levert i den første kampen, men han kan fort presentere seg i denne kampen. Det blir også interessant å se hvordan talenter som Østigård (Brighton), Kitolano (Wolves), Brynhildsen (Stabæk) og Thorstvedt (Viking) gjør det i mesterskapet. En slik turnering er et utstillingsvindu for spillerne, og jeg tror vi får se et offensivt norsk lag på banen i kveld.

Selv om Norge også kan gå videre i turneringen med en 3. plass, siden fire av seks 3.-plasser går videre, så er dette en nøkkelkamp for de norske guttene. Dersom de går videre som toer, vil de antakeligvis få litt enklere motstand i neste runde enn om de havner på tredjeplassen. Jeg har troen på det norske laget.

Det de viste i andre omgang mot Uruguay var bra, og jeg tror det holder til å vinne mot New Zealand. Oddsen på norske seier er 1,95. Det mener jeg er spillbart.

