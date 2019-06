Vi tror på en cupskrell på Gjemselund i kveld

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

De to siste kampene i den tredje runden i cupen spilles torsdag. Kongsvinger møter Tromsø på Gjemselund og Stabæk skal møte Alta i Finnmark, i tillegg spilles det to kamper i VM for kvinner og to kamper fra U21-EM. Ellers det en del svensk 1. divisjon på menyen, og i Spania skal Deportivo La Coruna og Mallorca møtes i den første av to playoffkamper om retten til å spille i La Liga neste sesong. Natt til fredag ruller Copa America og Gold Cup videre.

Kongsvinger IL – Tromsø 2,70 – 3,25 – 2,20 H (spillestopp kl. 1755)

NM cupen, 3. runde. Kongsvinger har fått en god start på sesongen i OBOS-ligaen. I helgen slo de opprykksrival Start 4–2 hjemme på Gjemselund. Det var lagets sjette hjemmekamp på rad denne sesongen uten tap. Dermed står de med 4-2-0 og 10–5 i målforskjell hjemme i Glåmdalen.

Hedmarkingene ligger nå helt oppe på en tredjeplass, og de har kun tre poeng opp til Sandefjord som innehar annenplassen som gir direkte opprykk.

Jeg synes det er sterkt at Kongsvinger har prestert såpass bra med tanke på at de har mistet flere nøkkelspillere som var på lån forrige sesong. De har vært bra bakover, hvor de bare har sluppet inn ni mål. Serieleder Aalesund er eneste laget som har færre baklengsmål så langt denne sesongen.

Tromsø har slitt i starten av sesongen, og del av motgangen skyldes skader på sentrale spillere. TIL vant 2–1 på bortebane mot Ranheim i første serierunden. Deretter tapte de syv av de åtte neste kampene. Lagets andre seier kom like før ferien, da de slo serieleder Molde hjemme på Alfheim. I helgen vant de 1–0 mot Stabæk på Nadderud. Det var Gutans andre seier på rad.

Nå er de ikke lenger på nedrykk, men har klart å krype opp på nedrykkskvaliken. De har like mange poeng som Mjøndalen og Sarpsborg 08, som ligger på plassene over nedrykksstreken, men har svakere målforskjell. Spørsmålet er om

Gjemselund er ikke TIL sin favorittbane. Forrige gang Gutan tok med seg tre poeng fra Kongsvinger var i 1993. Tromsø har ikke vunnet på de elleve siste kampene på Gjemselund. Riktignok ble siste kampen spilt i 2010, så statistikken har sånn sett liten verdi.

KIL gikk til cupfinalen i 2016, men fikk juling i finalen av Rosenborg og tapte 0–4. De to siste sesongene har glåmdølene røket ut av cupen i 3.-runden. Vi tror de kan ta seg videre til fjerde runden i år.

Eliteserielagene Molde, Vålerenga, Strømsgodset, Lillestrøm og Sarpsborg 08 røk ut av cupen onsdag. Vi tror også Tromsø får trøbbel torsdag. Kongsvinger har fordelen av å spille på hjemmebane, og på gjemeselund har de imponert denne sesongen. TIL viser fremgang, men spørsmålet er om de har råd til å satse på cupen når de er kommet såpass skjevt ut eliteserien. Hjemmeseier til 2,70 i odds er spillbart.

