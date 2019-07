Vi tror på et kjedelig oppgjør mellom bunnlagene

På mandagens nokså oddsprogram, er det Eliteserie-oppgjøret mellom Stabæk og Sarpsborg 08 som er mest interessant for det norske fotballpublikummet. Ellers i sportsverdenen, er det den tiende etappen av Tour de France som tiltrekker seg mest oppmerksomhet. Det er ventet at etappen ender i et spurtoppgjør, der blant annet vår egen Alexander Kristoff er å regne som en utfordrer.

Stabæk - Sarpsborg 08 under 1,5 mål

Stabæk avsluttet fjorårets Eliteserie på 14. plass og måtte ut i kvalik for å forsvare plassen sin i norsk fotballs gjeveste selskap. Sett i lys av vårens resultater og den 14. plassen så langt, ser det ikke ut til at det blir noe mindre nervepirrende å være Stabæk Support-medlem i år. De seneste kampene har imidlertid vært oppløftende for de blåe fra Bærum. Syv poeng på de siste fire kampene tyder på at den relativt ferske Stabæk-treneren Jan Jönsson har noe på gang på Nadderud.

Vi må likevel tilbake til slutten av april for å finne sist ligaens 14. plass scoret mål på hjemmebane (inkludert treningskampen mot Lillestrøm i starten av juni). Det er med andre ord forsvarsspillet som er årsaken til at laget med færrest scorede mål i ligaen (10) ikke ligger enda lavere på tabellen. Stabæk, med 16 mål mot, har faktisk bare sluppet inn ett mål mer enn serieleder Brann så langt. Riktignok har de røde fra Bergen spilt to kamper mer enn Jönssons lag. Videre er det verdt å merke seg at kun 4 av de 16 innslupne målene har kommet på Nadderud. Stabæk-supporterne har overvært kun ti mål på seks seriekamper på Nadderud denne sesongen.

Gjestene fra Østfold har vært Eliteseriens største skuffelse så langt, i alle fall nå som Rosenborg har klatret til en femteplass. Sarpingene okkuperer foreløpig 15. plass, men har - i likhet med Stabæk - to hengekamper på Ranheim som ligger på 13. plass og trygg grunn. Særlig er det de dårlige prestasjonene på bortebane som har forårsaket den fattige poengfangsten. Sarpsborg 08 har fortsatt ikke vunnet borte i år, og tre av de siste fire bortekampene har endt med tap. Sist tapte de 2-0 mot Tromsø, som fikk bank av Haugesund søndag kveld.

Mest bemerkelsesverdig er det likevel at de blåhvite bare står med åtte innslupne mål på seks bortekamper. Til tross for at østfoldingene er ligaens nest dårligste bortelag, har de altså sluppet inn fire mål mindre enn Molde på bortebane, og det selv om romsdalingene er ligaens beste bortelag. Statistikken tegner et godt bilde av hvordan kampbildene ofte har vært for Geir Bakkes lag denne sesongen. Fjorårets åttende plass har som alltid vært gode på å nøytralisere motstanderlaget, men har ikke maktet å score nok mål selv. Det samme kan for øvrig sies om hjemmelaget.

Det aller meste tyder derfor på et målfattig og kjedelig oppgjør mellom Eliteseriens fjortende og femtende plass. Å spille uavgjort til 2,05 i odds er derfor fristende og det samme gjelder 0-0 på 10,0 som korrekt resultat. Oddstipset er likevel under 1,5 mål etter fulltid på 3,30, da det er en fin balanse mellom avkastning og trygghet.