Vi tror på Rangers-seier i Zuccarello-comeback

Fredag ruller endelig klubbfotballen rundt omkring i Europa igjen etter landslagspausen. Og det preges naturligvis også langoddsprogrammet av. Det er kamp i Ligue 1, det er kamp i Bundesliga, det er kamp i La Liga og det er kamp i Championship i England. I tillegg er det dansk superliga, to kamper fra tysk 2. Bundesliga og full runde i Ligue 2 i Frankrike. På hockeyfronten er det Østfoldderby mellom Sparta Sarpsborg her hjemme. det er en kamp fra SHL og full runde i Hockeyallsvenskan i Sverige og det er full rulle i NHL med hele 15 kamper fredag kveld og natt til lørdag.

Philadelphia Flyers – New York Rangers B 2,85 B (spillestopp kl 18.55)



PS: Merk at kampen starter allerede kl 19.00 i kveld.

Philadelphia tapte 2–5 borte mot Buffalo Sabres natt til torsdag. De har dermed fire strake tap. En del av årsasken til de svake resultatene de siste par ukene er at Flyers mangler keeper Brian Elliott.

Philly vant skuddstatistikken 25-21, og de vant også 58 prosent av alle en-til-en-duellene, men slet i undertall og klarte heller ikke utnytte de gangene de var i overtall.

Sabres fikk en fantastisk start mot Flyers, og de ledet 4–0 etter første periode. Philadelphia klarte aldri å komme seg etter sjokkåpningen. De scoret to ganger i 2. periode, men det holdt ikke. Claude Giroux og Wayne Simmonds scoret målene for Flyers, som er inne i sin lengste tapsrekke denne sesongen.

Keeper Brian Elliott var savnet i Buffalo. Erstatteren Alex Lyon slapp inn hele fire mål på bare tolv skudd i 1. periode. Det ga en redningsprosent på elendige 66,7. Ikke rart at han tatt av banen etter de første 20 minuttene og erstattet av Calvin Pickard. Han stoppet alle åtte skuddene han fikk på seg. På den siste scoringen til Buffalo hadde Flyers nemlig tatt ut keeperen.

Det er defensivt Flyers virkelig strever for tiden. De er det nest dårligste laget til å forsvare seg. Laget har sluppet inn 3,62 mål i snitt så langt. Samtidig må de bli bedre i undertall. Så langt denne sesongen har de fått altfor mange scoringer mot seg når de har hatt én mann mindre på isen.

New York Rangers er i strålende form med fem seire på de seks siste kampene, og har klatret opp på annenplass i Metropolitan Division.

Før bortekampen i Philadelphia har de vunnet tre hjemmekamper på rad. NY Islanders hadde vunnet de åtte siste kampene mot Rangers før kampen i Madison Square Garden natt til torsdag. Da slo Rangers brutalt tilbake og vant hele 5–0. Nå har de vunnet syv hjemmekamper på rappen.

Mats Zuccarello har stått over de tre siste kampene, men han er antakeligvis tilbake i kampen mot Flyers fredag kveld. Zuccarello har vært en viktig poengjeger hos New York Rangers de siste sesongene. Han har siden han kom dit for åtte år siden kanskje vært klubbens mest populære spiller blant fansen. Nå kan han bli byttet bort. Derrfor er det viktig for ham å spille kveldens kamp.

Rangers-målvakt Alexandar Georgiev hadde 29 redninger i kampen mot NY Islanders og holdt nullen, men det er trolig Henrik Lundqvist som står i mål hos New York-laget mot Philadelphia.

Flyers er i trøbbel. De ligger på sisteplass i Metropolitan Division etter å ha tapt fire kamper på rad. De har heller ikke spilt bra på hjemmebane i det siste, og de har fått problemer mot formsterke lag. Det begynner å haste med å ta poeng om de skal ha mulighet til å ta en playoffplass, men ærlig talt så ser det litt mørkt ut nå.

Samtidig var det et lite lysglimt i hjemmekampen mot Stanley Cup-favoritt Tampa Bay Lightning natt til søndag. I den kampen gjorde de et vanvittig comeback i løpet av de siste ti minuttene av kampen, og tvang frem spilleforlengelse. Det viste litt av hva som bor i laget. Håpet er at den dårlige statistikken til NY Rangers mot hjemmelag som sliter fortsetter. Newyorkerne har nemlig kun vunnet én av de siste fem bortekampene mot lag som har gjort det dårlig på egen is.

Jeg tror imidlertid at dette blir en ny opptur for Rangers. De har spilt god hockey i de siste kampene, og kommer til Philadelphia med en solid dose selvtillit i basjen etter storseieren mot Islanders. 2,85 i odds er absolutt spillbart på et NY Rangers-lag som viser glimrende form. Spillestopp er klokken 1855.