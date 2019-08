Vi tror underdogen kan overraske

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Det er et stort utvalg på tirsdagens langoddsprogram. Det byr blant annet på fem spennende kamper fra Champions League-kvalifiseringen, i tillegg spilles det tre kamper i Europa League-kvaliken tirsdag. Ellers flommer det over med kamper fra engelsk National League, National League North og National League South.

Club Brugge – Dynamo Kiev 1,85 – 3,15 – 3,60 B (spillestopp kl. 2025)

Club Brugge har fått en pangstart på sesongen. De har vunnet de to første kampene i Jupiler Pro League, og det mest imponerende er måten det har skjedd på.

I sesongens første kamp vant de 3–1 på bortebane mot Waasland-Beveren, mn de skapte en haug med sjanser og seieren burde vært større. På fredag knuste de St Truiden hele 6–0 hjemme på Jan-Breydel-Stadion. Nykommeren David Okereke som kom fra italienske Spezia scoret to av målene. Club Brugge har vist fantastisk angrepsspill, og de offensive spillerne til den belgiske klubben er i kjempeform før den viktige hjemmekampen mot Dynamo Kiev.

Dynamo Kiev kom i skyggen av Sjakhtar Donetsk sist sesong. De endte på andreplass, elleve poeng bak erkerivalen. Det virker imidlertid som de har et bedre lag denne sesongen.

De slo rivalen 2–1 i den ukrainske Supercupen, og de har vunnet de to første kampene i ligaen så langt. Begge kampene er spilt på bortebane. I den første ligakampene slo de Karpaty 2-0, og sist lørdag vant Dynamo Kiev 3–0 mot Lviv.

Den defensive midtbanespilleren Jordi Vanlerbergheer ute hos hjemmelaget, mens spissen Fran Sol er usikker hos bortelaget.

Kiev tapte to av tre bortekamper i kvaliken sist sesong, men de scoret både mot Slavia Praha og Ajax. Club Brugge på sin side scoret i sine hjemmekamper i kvaliken sist, men de slapp også inn mål. Kampen mot Basaksehir endte 3–3.

Begge disse to lagene virker å være i bra form, så det ligger an til å kunne bli en underholdende kamp i Belgia tirsdag kveld. Brugge er i manges øyne favoritt i denne kampen med tanken på hvordan de har spilt i de to første kampene. Jeg mener imidlertid at denne kampen er helt åpen.

Ukrainerne er sterke på dødball, og de gode på å forsvare seg. Brugge må passe på at Dynamo Kiev ikke får kjøre overganger på dem. Brugge har solgt flere nøkkelspillere fra sist sesong. Blant andre den brasilianske spissen Wesley som har gått til Aston Villa for nærmere 250 millioner og midtstopperen Stefano Denswil. I tillegg har Danjuma og Nakamba gått til henholdsvis Bournemouth og Aston Villa. Det virker som de har klart å finne brukbare erstattere.

Jeg tror på jevn kamp, men jeg tror denne matchen er såpass åpen at uavgjort eller borteseier frister mest. Heller mot borteseier. 3,60 i odds på Dynamo Kiev er ok.

