Vi vurderer sommerens spillerkjøp i Premier League

For alle som følger seriefotballen i England, og forsåvidt alle andre steder, kan landslagspauser være like velkomne som de berømte julekveldene på kjerringa.

For å gjøre pausen litt kortere har vi tatt en kikk på overgangsvinduet i sommer for å vurdere hvem som egentlig har gjort det best.

Vi har gjort det slik at vi har brukt den nåværende tabellen for å lage listen, og har begynt nederst.

20. Fulham

Før sesongen startet mente mange eksperter at Fulham hadde gjort mange kupp på overgangsmarkedet. 11 spillere kom inn døren, og den foreløpige statistikken viser det følgende:

Jean Michael Seri (12 kamper)

Fabri (2 kamper)

Maxime Le Marchand (9 kamper)

André Schürrle (12 kamper)

Aleskandar Mitrovic (12 kamper)

Alfie Mawson (5 kamper)

Calum Chambers (7 kamper)

Sergio Rico (3 kamper)

Joe Bryan (4 kamper)

Timothy Fosu-Mensah (7 kamper)

André-Frank Zambo Anguissa (10 kamper)



Sagt på en annen måte har sommerkjøpene vært ekstremt sentrale for laget som riktignok sliter med plasseringen på tabellen. Det er selvfølgelig en umulig oppgave å vurdere hvor bra laget hadde gjort det uten nysigneringene, men med tanke på hvor sentrale de har vært er det vanskelig å se at Fulham hadde fungert bedre. Schürrle har vært sentral, Seri god og Mitrovic en konstant trussel etter at han kom på fast overgang. Fulham brukte overgangsvinduet godt, og det kan betale seg utover sesongen. Det er ikke sikkert laget overlever, men med de spillerne som ble kjøpt har de slått enormt godt fra seg. Mye bedre enn laget ville ha gjort uten disse tilgjengelig.

Laget til Fulham er bedre enn tabellplasseringen, og de 11 signeringene vil gi et fundament videre i sesongen.

19. Huddersfield

Inn døra hos Huddersfield kom følgende:

Terence Kongolo (9 kamper)

Adama Diakhaby (7 kamper)

Jonas Lössl (10 kamper)

Florent Hadergjonaj (10 kamper)

Juninho Bacuna (2 kamper)

Erik Durm (7 kamper)

Ben Hamer (3 kamper)

Ramadan Sobhi (2 kamper)

Det ble ingen stor suksess for de offensive våpnene som Huddersfield hentet inn (Diakhaby og Sobhi), i hvert fall ikke foreløpig). Kongolo har vært frisk (han kom permanent etter lån i januar), men Huddersfield har slitt. De to målvaktene har fylt buret, men Huddersfield har foreløpig vært en skygge av fjoråret uten at det direkte kan skyldes på de nye signeringene. De har likevel ikke løftet laget i stor grad med unntak av Kongolo, som det er lov å si at allerede var der. Mange mente overgangsvinduet var godt for Huddersfield, men foreløpig har de nye spillerne ikke helt slått til.

18. Cardiff City

Cardiff fikk mye kritikk etter sommerens overgangsvindu for å handle litt tynt. Josh Murphy har vært et friskt pust, og er en spennende spiller. Bobby Reid har ikke helt fått det til etter sin overgang fra divisjonen under. Cunningham har slitt med spilletid (3 kamper), Smithies er reservekeeper for gode Etheridge mens lånene av Arter og Camarasa har gjort midtbanen mer solid. Sistnevnte har spilt alle kamper etter åpningskampen, mens Arter har 9 kamper fra start.

17. Southampton

Det som tullete ble kalt farmerlaget for Liverpool har de siste årene vært kjent for sine utrolig gode overganger. Skepsisen var noe større etter sommerens overganger. Mohammed Elyounoussi, Angus Gunn, Stuart Armstrong, Danny Ings og Jannik Vestergaard kom inn sør i England. Store Vestergaard har slitt med overgangen til England, Gunn er reservemålvakt, Armstrong har fått lite spilletid og Moa har kun en kamp med 90 minutter. Foreløpig er det bare innlånte Danny Ings som har vist gode nok takter for laget fra sør. Nok til at vi gir tre stjerner, under tvil.

16. Crystal Palace

Etter at Zaha ble pustet Palace-fansen ut, og at det er hentet inn Vicente Guaita, Cheikhou Kouyate, Max Meyer og Jordan Ayew har nesten alle glemt. Guita er reservemålvakt (0 kamper), Kouyate har kjempet seg til fast plass på midten (start de fire siste kampene), Meyer slite med spilletid mens Ayew har skutt med løskrutt de minuttene han har holdt Sørloth unna banen. Ikke helt innertier på overgangsmarkedet enda.

15. Burnley

Burnley fikk mye kritikk for sitt overgangsvindu. Ekspertene var ikke i tvil: Dette var ikke godt nok.

Status er som følger:

Ben Gibson (skadet)

Joe Hart (12 kamper)

Matej Vydra (6 kamper)

Vel, det er ikke mye - men Hart i seg selv gjør at vi gir tre stjerner. Burnley måtte ha ha mer målvakt etter skaden på Pope, og Hart har vist seg verdig tilliten. Nok for to stjerner. Vydra har ikke vist noe særlig i det hele tatt, og har ikke tatt med seg scoringsformen fra Championship til Premier League.

14. Newcastle

Benitez ville ha flere, men fikk noen.

Martin Dubravka (12 kamper)

Fabian Schär (3 kamper)

Sung-yong Ki (5 kamper)

Kenedy (11 kamper)

Rondón (7 kamper)

Federico Fernández (9 kamper)

Schär kan ha kjempet seg inn, og med Rondóns to mål sist ser plutselig overgangsvinduet til Rafa særdeles bra ut. Spillere som har styrket laget i alle ledd med Dubravka i mål som et viktig element. For særdeles lite penger er Newcastle bedre enn i fjor, og bedre enn ekspertene trodde da overgangsvinduet lukket.





13. West Ham

Felipe Anderson og Issa Diop. To av de spillerne som virkelig har vist sine takter i årets Premier League. Fabianski er en god førstemålvakt, og kom billig. Mange trodde Yarmolenko ville floppe, men fram til skaden var han også god. Wilshire sliter med skader, men det visste vel West Ham da de signerte ham. Likevel har vi troen på at han kan bli og være god. Sanchez har også slitt med skader, men virket lovende. Balbuena har kommet inn og spilt alle kamper i 90 minutter, mens de to rimelige Fredericks og Perez har ikke helt tatt all plassen de kunne fått.

Uansett så virker overgangsvinduet til West Ham særdeles sterkt.

12. Brighton

Det var et enormt vindu for Brighton. Tolv spillere ble hentet inn, og ikke alle har blitt like stor suksess. Likevel, laget ligger overraskende høyt.

Alireza Jahanbaksh (10 kamper, slet i starten, men begynte å få 90 minutter etter hvert)

Yves Bissouma (11 kamper)

Bernardo (2 kamper)

Florin Andone (2 kamper)

David Button (reservemålvakt)

Percy Tau (ble utlånt)

Leon Balogun (2 kamper)

Jason Steele (reservemåvakt)

Anders Dreyer (u-laget)

Leo Skiri Østigard (u-laget)

Peter Gwargis (u-laget)

Martin Montoya (7 kamper)

Ekspertene mente Brighton gjorde mye godt i sommer, men laget har ikke vært gode på grunn av de nye spillerne. De har igjen å bevise.





11. Wolves

Vi gjør det slik:

Diogo Jota (11 kamper)

Willy Boly (12 kamper)

Benik Afobe (utlånt)

Joao Moutinho (12 kamper)

Leo Bonatini (7 kamper)

Ruben Vinagre (4 kamper)

Raul Jimenez (12 kamper)

Jonny (12 kamper)

Rui Patricio (12 kamper, vært en av de beste i Premier League i år)

Adama Traoré (11 kamper)

Leander Dendoncker (ikke spilt)

John Kitolano (ikke spilt)

Det sier alt. For et vindu laget hadde, og Rui Patricio i seg selv er nok til å gi toppscore. Selv om laget har en superagent skal det være vanskelig å treffe så godt.

10. Leicester

James Maddison har vært en åpenbaring, og et av de aller beste kjøpene i Premier League i år. Ricardo Pereira har også vært svært så god mens Jonny Evans har slitt noe med fast nok spilletid og småskader. Ghezzal har vært inn og ut, men tidvis vist takter. Söyüncü har kun en kamp (79 minutter til nå) og Benkovic ble utlånt til Celtic.

9. Everton

Richarlison. Bernard. Zouma.

Da får det være at Digne brukte litt tid, men nå er der og at Mina foreløpig ikke har gjort en mine til å være god nok før i sin opptreden mot Chelsea nå sist.

8. Manchester United

Det var tre spillere inn for Mourinho: Fred, Grant og Dalot. Ingen vil påstå at Fred har vært millionene hittil. Grant er reserve og Dalot har vært skadet.

7. Watford

Da Richarlison gikk malte ekspertene fanden på veggen. Inn kom Deulofeu, Wilmot, Masina, Navarro og Foster.

Ingen av utespillerne har slått virkelig til, men Foster har vært god. Watford ligger høyt, men det er mest på grunn av andre spillere enn de nye (med unntak av målvakt Foster)

6. Bournemouth

Ekspertene lo av overgangsvinduet til Bournemouth. David Brooks? Joda, på sikt ble det sagt. Rico? Solid, men ikke noe som vil være viktig. Lerma? nei, for stygg.

De tok feil. Vel i hvert fall på to av tre. Brooks har vært aldeles strålende (har du ikke ham på fantasy?) og Lerma bunnsolid. Rico har 2,5 kamp, men kan komme. Uansett imponerende på alle måter fra Bournemouth i år.

(PS! Den største kritikken Bournemouth fikk var at de manglet en måltyv, og burde ha kjøpt det. Callum Wilson har 12 kamper og 6 mål til nå i år. Han har vært i klubben siden 2014)

5. Arsenal

Det var mye å gjøre for Arsenal i sommer. Ekspertene var usikre på om Leno, Torreira, Lichtsteiner, Sokratis og Guendouzi var gode nok. Riktignok har Lichsteiner slitt, og Sokratis spilt seg ut. Samtidig har Leno overbevist og Torreira vært strålende, Guendouzi på sin side er juryen ikke helt bestemt seg hva de skal mene om.

4. Tottenham

Nothing to see. Move along.





3. Chelsea

Kepa var dyr, og foreløpig bare ok. Kovacic på lån fra Real Madrid har vært viktig. Jorginho det samme. Rob Green, joda. Han er nok fornøyd med lønnsposen.

2. Liverpool

Trengte solid målvakt? Allison. Check.

Trengte mer dekning på midtbanen? Keita. Fabinho. Check.

Trengte noen med x-faktor? Shaqiri. Check.

Riktignok har Fabinho slitt noe med overgangen, men Liverpool ble solide der man trengte å bli mer solide.

1. Manchester City

Man er vant til å omtale City som laget som kjøpte alt mulig, men foran årets sesong var det vel egentlig bare Mahrez som ble kjøpt til førstelaget. Begynte kanskje litt tregt, men bedre nå.