Vidåpent mellom City og Liverpool

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Oddstips Premier League: Boro kan skape trøbbel for United

Oddsdobbel La Liga: Nå må Simeones menn levere

Oddsdobbel: Tottenham og PSG innfrir som favoritter

Oddstips dansk Superliga: FC Nordsjælland kan skrelle igjen

Nettavisens tabelltips: Samletråd tabelltips for eliteserien

V75 Ørebro (spillstopp 15.50): Aarum med frekk V75-banker

V4/V5 Bro Park: Flott galoppsøndag i vente

Søndagens tippekupong inneholder matcher fra flere forskjellige ligaer. Engelsk, spansk, fransk, dansk, italiensk og tysk fotball er på menyen. Bonuspotten vokser og er på ca 1,6 mill kr denne søndagen. Innleveringsfrist er 16.55, og du kan lese analyser av samtlige 12 kamper under spillboksen.



1. Manchester City - Liverpool, HUB

Roberto Firmino skal testes før kampstart for å se om han kan spille. Han gikk glipp av forrige serierunde på grunn av en liten skade. Gjestene må også klare seg uten Dejan Lovren, Jordan Henderson og Daniel Sturridge.

Vertene mangler kun Gabriel Jesus og Ilkay Gundogan, og er solide.

De røk ut i Champions League i midtuken, etter en svak første omgang. Men de var gode i andre omgang og kunne fort ha slått ut Monaco.

Dette oppgjøret har Liverpool hatt et brukbart grep om de siste årene. På de siste fem møtene har Liverpool vunnet fire. Gjestene står også med tre strake seire.

Med seier kan begge lagene innta 2. plass i ligaen, dersom Tottenham avgir poeng borte mot Southampton.

Hvor preget City er av onsdagens Champions League-kamp er usikkert. Liverpool er noe svekket, men kan fort ta alle tre poengene. HUB.

2. Deportivo La Coruna - Celta Vigo

Relativt åpent oppgjør. Vertene har ikke tapt siden Pepe Mel overtok managerjobben for en stund siden, og sist serierunde slo de Barcelona 2-1. Meget imponerende.

Gjestene har to strake tap i ligaen, og de har heller ikke imponert på bortebane denne sesognen. 2-4-7 er fasiten. Ikke imponerende, men det er heller ikke Deportivos hjemmestatistikk. 5-4-4 så langt, men den svake statistikken har bedret seg etter managerskfitet.

Celta Vigo har tilbakelagt en tung reise til Russland for å spille Europa League, en kamp de vant. Men de må klare seg uten viktige Diaz.

Det er fristende å spille ren H her, mye på grunn av belastningen Celta Vigo har hatt de siste dagene, pluss formoppsvingen til vertene under Pepe Mel.

Vi går for ren H i dette derbyet.

3. Sporting Gijon - Granada, HUB

Bunnoppgjør i La Liga, og det er et relativt åpent oppgjør. Men Granada har vært elendige på bortebane denne sesongen.

0-3-11 er fasiten så langt. Det er ikke mye som tilsier at de skal klare å ta poeng her, bortsett fra at de faktisk møter et Sporting Gijon-lag som har vært svake hjemme, og som ligger på plassen bak i ligaen.

Begge lag er i svak form, og det her kan gå absolutt alle veier. HUB.

4. Barcelona - Valencia

Med unntak av den svake kampen mot Deportivo La Coruna sist helg, har Barcelona vært bunnsolide den siste tiden i hjemlig serie. De har vunnet åtte av de siste ti i ligaen, og bør fortsette den rekken her.

Barcelona taper heller aldri to kamper på rad i ligaen.

Og Valencia er heller ikke et imponerende bortelag. 3-3-8 er fasiten så langt, og ser du på at Barcelona kun har tapt én match hjemme denne sesongen, tilsier det at de bør klare å karre med seg alle tre poengene også her.

Men det er noe med magefølelsen som sier at Valencia fort kan ta med seg ett poeng herfra. Og magefølelsen har jeg hørt at man skal stole på. Men Valencia vinner garantert ikke kampen, så vi går for HU.

5. Silkeborg - FC København, B

Alt tilsier at Ståle Solbakkens FCK blir seriemestere også denne sesongen. Etter 25 serierunder leder de med 12 poeng ned til Brøndby, og har minst én hånd på troféet.

Silkeborg har mye å spille for i dette oppgjøret. Med seier kan ta seg helt opp i kampen om å spile playoff i ligaen, i stedet for kvalifiseringsspill om å få beholde plassen.

Solbakkens menn har imidlertid vært definisjonen på et solid boretlag. De er ubeseirede på bortebane, og står med 7-5-0 så langt.

Vertene har 6-3-3- hjemme, men de har kun vunnet én av sine siste fire kamper i hjemlig liga. FCK har også et godt grep om rødtrøyene, og bør vinne også her. B.

6. Brøndby - Lyngby, HUB

2. mot 3.-plassen i den danske superligaen, men vertene har et godt forsprang på Lyngby.

Dette bør være en grei hjemmeseier. Vertene bøtter inn mål hjemme, og er veldig gjerrige bakover i banen. Men Lyngby har plukket mye poeng borte denne sesongen.

6-2-4 er imponerende bortetall, og de slipper heller ikke inn mange mål på bortebane. 12 baklengs på like mange kamper er sterkt når du vet at det er tall fra bortekampene.

Vertene er naturligvis storfavoritter, men Lyngby kan overraske, og samtidig hjelpe premieprognosene til å stige litt. HUB

7. FC Midtjylland - FC Nordsjælland, HB

Siste runde av den danske superligaen før serien deles i to. Den danske superligaen har lagt om sitt spilleskjema foran denne sesongen. Serien er blitt utvidet til 14 lag og nytt av året, er også at serien deles i to etter 26 serierunder. De seks øverste går til et såkalt Championship play off.

Med blant topp seks kommer garantert FC Midtjylland som ender på 4 eller 5. plass. De har snodige 1-3-0 etter vinterpausen og er som alltid et bra hjemmelag (5-5-2), men må altså ikke ha poeng i ettermiddag. Velkjente Rafael van der Vaart er fortsatt ute, i tillegg er Marc Dal Hande og Andre Rømer ute.

Vi lanserte FC Nordsjælland sist fredag hjemme mot Silkeborg og Ernest Asante og hans lagkamerater leverte varene og ga seg ikke før det stod 5-1. I kampen før tok laget en knallsterk borteseier mot Brøndby (3-2). ligger på 8. plass før dagens avgjørende runde, men har kun ett poeng opp til Randers på 6. plass og Aalborg på 7. plass. De to lagene skal begge ut i vanskelig bortekamper. Pascal Gregor og Indy Groothuizen er ute.

HB.

8. Borussia Mönchengladbach - Bayern München, B

Bayern München valser videre mot ny ligatittel, og de har ti poengs forsprang ti serierunder før slutt.

Borte er de solide denne sesongen. De bøtter inn mål, og har vunnet ni av 12 bortekamper. Kun ett tap har det blitt.

22-8 er målforskjellen på fremmed gress for gjestene, som slipper inn veldig lite mål i serien.

Vertene har ikke vært veldig imponrende hjemme. De har 6-3-3 så langt, og ligger på 9. plass. Dette bør være planke for gjestene. B.

9. Dijon - Saint-Etienne, HB

"Norske" Saint-Etienne har lite å spille for denne sesongen. Kampen om spill i Europa ser ut til å være kjørt. For Dijon er saken en helt annen.

De ligger på plassen over nedrykk, har lik poengsum som Nancy på plassen bak, og bør vinne her dersom de skal beholde plassen. Det er hjemme de bør plukke poengene sine.

Disse lagene har faktisk kun møttes fire ganger tidligere. Saint-Etienne har vunnet to, mens vertene kun har én seier. Og den seieren kom tilbake i 2004.

Dijon har ikke vunnet på de fire siste kampene i serien, og de har kun én hjemmeseier på de siste fire kampene.

Men desperasjon og inspiriasjon om at seier her er nødvendig for å beholde plassen, kan gi dem en boost. Vi tror ikke dette ender uavgjort. HB

10. Paris Saint-Germain - Lyon, HU

Hvordan i alle dager kan vi tenke på utfallet uavgjort her, lurer du kanskje på? Det gjør egentlig vi, også.

Vertene har 9-5-0 hjemme, de har altså ikke tapt en hjemmekamp i serien denne sesongen. Men hele fem ganger har et lag klart å ta med seg poeng fra PSGs hjemmearena, og det kan fort skje også her.

Lyon har 5-2-6 på bortebane, men de scorer mye mål borte.

21 nettkjenninger har Lyon på gremmes gress, og de har kun sluppet inn 17. Imponerende, egentlig.

PSG er ikke noe enkelt lag å score på hjemme. De har kun sluppet inn fem så langt. Og vi tror heller ikke de taper denne, men de kan fort få litt problemer med å ta alle tre poengene. Uavgjort hadde også vært fint for premieutbetalingen. HU

11. Udinese - Palermo, H

Det lukter hjemmeseier her. Selv om Udinese ikke har vunnet på sine to siste hjemmekamper, vant de forrige bortekamp og viste stigning i spillet.

Runden før klarte de også uavgjort mot serieleder Juventus, og de har kanskje fått litt dårlig betalt for spillet sitt den siste tiden.

For gjestene er Nestorovski, som er lagets suverene toppscorer, er tvilsom til dette oppgjøret. Uten ham er det beste Palermo kan få med seg et uavgjortresultat, helst 0-0. Ja, det er defensiv tankegang fra vår side, men her er det lite som tilsier borteseier.

Vertene mangler også kun Felipe i forsvaret, men Angella er en god ersatter. Her stinker det hjemmeseier. H

12. Roma - Sassuolo, H

Gjestene har ikke scoret på sine tre siste kamper. Det har blitt bråstopp for Sassuolo i liagen.

Og da er det ganske demotiverende å vite at du skal spille borte mot Roma.

Vertene har vært vanvittig sterke hjemme denne sesongen, og står med pene 12-0-1 så langt. De øser også inn mål på hjemmebane. 37-10 er målforskjellen så langt. Tapet til Roma kom i den forrige hjemmekampen, hvor de tapte 1-2 mot Napoli.

Men de taper aldri i verden to kamper på rad hjemme. De klarer nok heller ikke å gi fra seg poeng her, selv om Spaletti mest sannsynlig kommer til å gjøre noen endringer fra laget som vant 2-1 mot Lyon tidligere i uken. Her blir det hjemmeseier 10 av 10 ganger. H.

Søndagens 432-rekker:

1. Manchester City - Liverpool HUB

2. Deportivo La Coruna - Celta Vigo H

3. Sporting Gijon - Granada HUB

4. Barcelona - Valencia HU

5. Silkeborg - FC København B

6. Brøndby - Lyngby HUB

7. FC Midtjylland - FC Nordsjælland HU

8. Borussia Mönchengladbach - Bayern München B

9. Dijon - Saint-Etienne HB

10. Paris Saint-Germain - Lyon HU

11. Udinese - Palermo H

12. Roma - Sassuolo H

Søndagens 96-rekker

1. Manchester City - Liverpool HUB

2. Deportivo La Coruna - Celta Vigo H

3. Sporting Gijon - Granada HB

4. Barcelona - Valencia H

5. Silkeborg - FC København B

6. Brøndby - Lyngby HU

7. FC Midtjylland - FC Nordsjælland HU

8. Borussia Mönchengladbach - Bayern München B

9. Dijon - Saint-Etienne HB

10. Paris Saint-Germain - Lyon HU

11. Udinese - Palermo H

12. Roma - Sassuolo H