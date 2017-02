Vidåpent på Anfield

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Lørdagens tippekupong består av seks kamper fra Premier League og seks kamper fra Championship. Bonuspotten er på ca 1,2 mill kr denne lørdagen og innleveringsfristen er som vanlig kl 15.55. Under spillboksen vil du finne analyser av samtlige tolv kamper på tippekupongen.

1. Liverpool — Tottenham

Toppkamp på Anfield og det er Liverpool som er i desidert verst forfatning. De leverte en elendig prestasjon borte mot Hull sist helg og tapte fortjent 0-2 for bunnlaget. Nå står de med fire tap på de siste fem i alle turneringer og bare én seier - over lille Plymouth - på ti kamper i 2017. Og det verste er: de har knapt vist tegn til å snu trenden.

To poengtap på rad til tross, hjemmestatistikken i ligaen er gode 7-3-1 så langt denne sesongen. Skadesituasjonen er også lys, selv om det er spørsmålstegn rundt hvorvidt Dejan Lovren rekker kampen.

Tottenham har møtt et par defensivt seige motstandere på rad og det har gitt fire poeng mot henholdsvis Sunderland (0-0) og Middlesbrough (1-0). Mauricio Pochettinos menn har vært i god form en stund nå og har tatt 23 poeng av de siste 27 mulige i ligaen.

Det er imidlertid hjemme på White Hart Lane de har levert best denne sesongen og 4-6-2 er ikke mer enn en helt grei bortestatistikk. To faste forsvarere i Danny Rose og Jan Vertonghen mister kampen. Det betyr trolig Davies og Dier inn i disse posisjonene. Erik Lamela er stadig ute.

3-1-0 på de fire siste tilsvarende seriekampene på Anfield og lørdag ser det vidåpent ut. HUB.

2. Manchester United — Watford

Vertene hadde full kontroll mot Leicester forrige søndag, og vant meget komfortabelt 3-0. Det var Uniteds første trepoenger etter tre strake poengdelinger i ligaen og en ekstremt viktig trepoenger i kampen om topp fire. Siden både Arsenal og Liverpool tapte sine kamper forrige helg, er United kun hhv to og ett poeng bak disse på tabellen.

United har to poengdelinger på rappen på Old Trafford og har generelt slitt med å avgjøre kamper her, halvparten har endt uavgjort og 5-6-1 er hjemmestatistikken totalt. Wayne Rooney og Phil Jones skal være tilbake etter å ha mistet kampen mot Leicester.

Det er vanskelig å vite hvor man har Watford denne sesongen, men det er ingen tvil om at de er i form. To seirer på rappen, borte over Arsenal og hjemme over Burnley, har fjernet alle tanker om nedrykksstrid og det går mot en komfortabel plass midt på tabellen. 30 poeng hittil betyr 10. plass og ti poeng ned til Hull under streken.

Det er heller ingen tvil om at de liker seg best på eget gress og 3-3-6 er middelmådige bortetall. Nordin Amrabat rekker neppe kampen. Christian Kabasele bør være med.

United vant tilsvarende kamp forrige sesong 1-0 og bør vinne også nå¨. H.

3. Middlesbrough — Everton

Aitor Karanka og Middlesbrough har sakte, men sikkert viklet seg inn i nedrykksstriden for alvor. De er seiersløse på de siste sju kampene i ligaen og har tatt bare tre poeng i denne perioden, all selvtillit virker å ha forduftet. Hjemmestatistikken er ikke bedre enn 3-3-6.

Venstreback George Friend og viktige Gaston Ramirez på midtbanen er begge tvilsomme.

Selvtillit er imidlertid intet problem for Everton generelt og Romelu Lukaku spesielt, belgieren puttet fire lekre mål mot Bournemouth, en kaos-kamp som endte 6-3. Få lag er i bedre form enn the toffees, som har tatt 17 poeng av de siste 21 mulige og delvis meldt seg på i kampen om topp fire.

To av de siste tre bortekamper i ligaen har endt med poengdeling og de står med 4-3-5 på reisefot så langt denne sesongen. Kometen Tom Davies er trolig med fra start igjen. Midtbanekollega Idrissa Gueye er også tilbake etter Afrikamesterskapet.

Formsterke Everton taper neppe nå heller, men klar U-fare. UB.

4. West Ham United — West Bromwich Albion

Ustabile West Ham slo tilbake etter ydmykelsen mot Manchester City med en knallsterk 3-1-seier borte mot Southampton forrige helg. Etter en periode med snakk om nedrykksstrid, går det nå mot en komfortabel plass midt på tabellen for Slaven Bilic' menn som ligger på 9. plass med 31 poeng.

To av de siste tre kamper på London Stadium er tapt og hjemmestatistikken til Hammers understreker deres ustabile natur denne sesongen: 5-2-5. Høyrebackene Sam Byram og Håvard Nordtveit er tilbake etter skader, Andy Carroll er tvilsom, men er trolig med. Diafra Sakho er definitivt ute, mens Aaron Cresswell og Cheikhou Kouyate har dårlige odds for å rekke kampen.

Vi backet West Bromwich hjemme mot Stoke forrige helg og jommen klarte ikke Tony Pulis å straffe sin gamle arbeidsgiver igjen, 1-0. De har altså tatt 36 poeng på sesongens første 24 kamper, et poengsnitt på knallsterke 1,5 per kamp. Veien opp til plasseringer av betydning er dog lang.

Formen til West Brom er god, med 13 poeng på de siste seks ligakamper. Bare fire av disse er dog tatt på bortebane og bortestatistikken 3-4-5 er så der. Jonny Evans kan være tilbake etter fem kamper på sidelinjen. Midtbanespiller Claudio Yacob er også tilbake.

1-5-0 på de seks siste tilsvarende i London og HU bør rekke langt her.

5. Sunderland — Southampton

Som lyn fra klar himmel slo Sunderland til mot Crystal Palace hele fire ganger og ledet 4-0 til pause, noe som også ble sluttresultatet. En livsviktig seier i en knalltøff nedrykksstrid. The Black Cats ligger fortsatt sist, men nå er det et litt større lys i tunnelen og kun to poeng opp til Swansea på sikker plass.

3-3-6 er en hjemmestatistikk som er et nedrykkslag verdig. Nesten to tredeler av poengene har de tatt på eget gress. Skadelisten er fortsatt lang som et vondt år, med John O'Shea, Adnan Januzaj og Jack Rodwell de nyeste tilskuddene. Alle startet mot Palace sist.

Ingen lag har plukket færre poeng enn Southampton de siste seks, og 3-0-seieren hjemme over Leicester er eneste lyspunkt blant fem tap i denne perioden. De står med to tap på rappen før dagens kamp, borte for Swansea og hjemme for West Ham.

De siste tre kampene på reisefot er alle tapt og 2-3-7 er deres svake tall totalt denne sesongen. Sofiane Boufal, Charlie Austin og Virgil van Dijk er stadig ute.

1-1-1 på de tre siste tilsvarende, men magefølelsen sier at Sunderland får noe ut av denne kampen. HUB.

6. Stoke City — Crystal Palace

Etter fire kamper på rad uten tap kom nedturen for Stoke, med 0-1 tapet borte for West Bromwich forrige lørdag. Det ligger an til en ny sesong midt på tabellen for Mark Hughes' menn, med ni poeng ned og 17 poeng opp til plasser av betydning.

Hjemme på Britannia har de ikke vært like gode som vi er vant med denne sesongen, 4-3-5 er tallene totalt. De siste tre har gitt fem poeng. Kampen kommer for tidlig for Xherdan Shaqiri og Glen Johnson. Ramadon Sobhi er tilgjengelig etter Afrikamesterskapet.

Det fårete gliset til Sam Allardyce forsvant hardt og kontant forrige lørdag, da de tapte hele 0-4 hjemme for nedrykksrivalen Sunderland. De har tatt tre poeng på de siste seks, etter seier over Bournemouth og fem tap. Ikke akkurat Big Sam-effekten de hadde håpet på.

2-1-9 er de svake bortetallene til the Eagles. Luka Milivojevic og Mamadou Sakho er klare for debuter, mens Scott Dann går skadet.

1-0-2 på de tre siste tilsvarende og med tanke på den statistikken tar vi med B'en her. HB.

7. Brighton & Hove Albion — Burton Albion

Hjemmelaget er seige som få og kom tilbake fra både 0-2 og 2-3 da de reddet et poeng borte mot Brentford forrige søndag - deres andre poengtap på rad, etter også å ha tapt for Huddersfield borte forrige torsdag.

Det er imidlertid hjemme de er virkelig solide denne sesongen 11-2-1 er knallsterke tall. De har fem strake hjemmeseirer før dagens kamp. Lite endring på skadefronten, Lewis Dunk er tilbake fra suspensjon og forsvarerne Gaetan Bong og Liam Rosenior er begge ute.

Gjestene ligger tre poeng over rød sone og har kjempet seg opp etter tre seirer på de siste seks kamper, noe som har tilført sårt trengte poeng. To av disse seirene har faktisk kommet på reisefot og forbedret bortestatistikken til fortsatt svake 2-5-8.

Bortelaget må klare seg uten den skadde kvartetten Brayford, McFadzean, Dyer og Varney. Spissen O'Grady kan ikke spille mot moderklubben og venstreback McCrory er tvilsom.

Hjemmesterke Brighton fikser tre poeng her. H.

8. Reading FC — Barnsley

Etter tre strake trepoengere ble det 2-2 borte mot Ipswich forrige runde, uten at Jaap Stam trenger å miste nattesøvn av den grunn. De har fått skikkelig los på de to topplagene og ser at både Newcastle og Brighton går på poengtap titt og ofte for tiden. Fem poeng er avstanden opp til Brighton på 2. plass.

Vertene har vunnet sine to siste hjemmekamper og har generelt vært knallsterke gjennom hele sesongen på eget gress: 10-3-2. Forsvarerne Joey van den Berg og Paul McShane er begge ute. Stephen Quinn og Deniss Rakels er tilbake fra skader, men ikke med i dag.

Barnsley har snust på playoffplassene nesten hele sesongen, uten helt å nå opp. De har nå to poengtap på rad, etter 1-3 hjemme for Wolverhampton og 0-0 mot Preston forrige helg. Poengmessig har de faktisk levert best borte denne sesongen og 7-1-6 er solide tall. To av de siste tre på bortebane er vunnet.

Midtbanespilleren Alex Mowatt er suspendert og forsvarer Aidy White er skadet. Backen Any Yiadom er tilbake etter Afrikamesterskapet.

Hjemmesterke Reading står ugardert her. H.

9. Leeds United — Cardiff City

Selv om Leeds har tapt to av de siste seks, er det få som har plukket flere poeng i samme periode og de har fortsatt mulighet på direkte opprykksplass - med sju poeng opp til Brighton på 2. plass. Tapene har kommet på reisefot, for hjemme har de seks strake seirer og knallsterke 10-2-3 så langt denne sesongen.

Spiss Kemar Roofe er tilbake etter skadet. Nysignerene Modou Barros og Alfons Pedraza er klare til start, mens forsvarer Charlie Taylor må stå over.

Cardiff ligger litt i mellomsjiktet og har langt opp og ned til plasser av betydning. Formen har vært noe dalende, tre av de siste fire er tapt og på reisefot har de to strake tap - for topplagene Reading og Brighton. Statistikken totalt borte er ikke bedre enn 3-4-7 så langt denne sesongen.

Forsvarer Lee Peltier er trolig ute resten av sesongen, den viktige midtbanespilleren Anthony Pilkington mister også kampen. Rickie Lambert er dog med igjen.

Bra sjanse for Leeds til å forsterke en allerede solid hjemmestatistikk lørdag. H.

10. Queens Park Rangers — Huddersfield Town

Vertene har to poeng på de siste fire kampene og dermed begynner nedrykksstreken å komme faretruende nær, selv om det stadig er seks poeng ned til Blackburn under streken. Ikke akkurat den effekten Ian Holloway hadde håpet på da han ble ansatt.

Hjemme har de levert skuffende så langt denne sesongen og 4-4-7 er svake tall. De siste tre hjemmekamper har gitt fire poeng mot jevnt over svak motstand. Ravel Morrison og Matt Smith er aktuelle fra start, mens Idrissa Sylla og Yeni Ngbakato er tilbake etter skader. Forsvarer Jack Robinson er ute.

Ingen har plukket mer poeng enn Huddersfield de siste seks kamper og 15 poeng er solid fangst i denne perioden. David Wagners menn er blant lagene som faktisk har sjanse på direkte opprykksplass, det skiller åtte poeng opp til Brighton på 2. plass.

Det er imidlertid hjemmestatistikken som har ført dem til denne plassen, 6-2-6 er ikke mer enn en helt grei bortestatistikk. Verd å merkse seg er dog at tre av de fire siste bortekampene er vunnet. Angriperen Kasey Palmer er ute med skadet. Izzy Brown scoret mot Leeds og blir en naturlig erstatter.

Hjemmelaget er i poengnød og bortelaget er i poengnød. HUB.

11. Norwich City — Nottingham Forest

Tirsdag spilte Norwich for sin fjerde strake seier i ligaen, men måtte nøye seg med 2-2 borte mot bunnlaget Wigan etter å ha ligget under lenge. Uansett har de ti poeng på de siste fire og kommet seg tilbake i opprykkskampen. Er på 7. plass med 47 poeng og har playoff i sikte.

Det er hjemme på Carrow Road de har gjort mesteparten av jobben denne sesongen. 10-1-3 er knallsterke hjemmetall. Alexander Tettey er suspendert også i dag. Matt Jarvis er aktuell for sin første kamp denne sesongen.

Nottingham Forest har kommet seg kraftig de siste ukene og har ti poeng på de siste fem kamper, noe som trolig er nok til å holde dem unna den verste nedrykksstriden for godt denne sesongen. Kun ett av disse ti poengene er tatt på reisefot og 2-3-10 er dystre bortetall.

Gjestene har Jack Hobbs tilbake og Matt Mills ute. Lånesigneringene Ross McCormack og Aaron Tshibola er begge aktuelle for debuter.

Bra sjanse for hjemmeseier her, men tar med en halvgardering. HU.

12. Derby County — Bristol City

Steve McClarens bryllupsreise med Derby er over og the Rams har faktisk tapt tre av sine siste fem kamper, mot svært sterk motstand. Dette har likevel ikke gjort at de har falt helt utenfor toppstriden og playoffhåpet lever til de grader.

Det er på hjemmebane den gamle Newcastle- og England-sjefen virkelig har gjort jobben, 23 poeng av de 27 han har spilt for siden han tok over. Onsdag måtte de dog spille 120 minutter borte mot Leicester i en omkamp i FA cupen, men der var omtrent hele førsteelleveren byttet ut.

Duoen Craig Bryson og Will Hughes er tilbake etter å ha mistet kampen mot Leicter.

Bristol City fikk stoppet en tapsrekke på åtte kamper og har nå til og med vunnet en kamp, hjemme over jumboen Rotherham forrige helg. De er dog helt katastrofale på reisefot og 2-2-10 er elendige tall på reisefot. Korey Smith og Adam Matthews er enedelig friskmeldte og Matty Taylor er aktuell for debut.

Derby bør fikse tre poeng her. H.

