Viking stormer videre

Det er et herlig langoddsprogram vi har foran oss søndag. Det spilles sju kamper i Eliteserien og seks kamper i OBOS-ligaen. I tillegg er det to åttedelsfinaler i fotball-VM for kvinner, det er avgjørende kamper i Copa America og det er kamper i Afrikamesterskapet. Her hjemme spilles det også en rekke kamper i både PostNord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen. Det er også flere kamper i Superettan i Sverige og det er kamper i 1. divisjon for kvinner.

NB! Onsdag er det ca 55 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Viking - Bodø/Glimt H 2,40 (spillestopp kl 17.55)

Viking tok med seg alle tre poengene i den vanskelig bortekampen mot Lillestrøm, men den kampen stod 0-0 da Lillestrøm pådro seg en meget kontroversiell utvisning. Viking fortsetter dermed den gode trenden etter opprykket og ligger på 6. plass med sine 17 poeng. Tok seg også videre i cupen etter 2-1 seier borte mot Sandnes Ulf onsdag og har hjemmekamp mot Stabæk i 4. runde førstkommende onsdag. Meget solide 3-1-0 på fire spilte hjemmekamper i Stavanger. Trener Bjarne Berntsen som skrev ny kontrakt med Viking denne uken har både Runar Hove og Jonny Furdal tilbake etter skadefravær.

Bodø/Glimt gjorde jobben hjemme mot Strømsgodset sist søndag og vant 2-0. Beholdt dermed sin sterke 3. plass på tabellen og står med 20 poeng etter ti spilte kamper og har kun fem poeng opp til serieleder Molde, i tillegg har laget to kamper tilgode på serielederen. 2-1-1 på fire spilte bortekamper. Trener Kjetil Knutsen kkan glede seg over stort sett skadefritt mannskap.

Viking har vunnet de to siste tilsvarende og har sett gode ut i hver eneste hjemmekamp i år. Bodø/Glimt er nok ikke like skarpe nå som i starten og har sin klart største styrke på hjemmebane. 2,40 i odds på Viking er i overkant av det vi håpet og et klart objekt i Eliteserien denne søndagen.