Vil cupeventyret fortsette for Tottenham-laget?

Den kanskje aller gjeveste nasjonale cupen i verden er FA-cupen i England. Siden britene gjerne smører fotballen sin tynt utover brødskiven med utrolig mange spillere, lag og divisjoner er det en sjanse for de små å bryne seg på de større.

En av de små, som for første gang er i første runde i cupen, er Haringey Borough F.C. som kommer fra Tottenham i London. Laget ble startet i 1973 og ligger i det som heter Isthmian Leauge Premier Division. Det er en semiprofesjonell serie som er på nivå 7 i England.

Fredag kveld skal laget møte AFC Wimbledon, som er laget som ble startet i Wimbledon i London da det gamle laget ble flyttet til Milton Keynes (og ble til MK Dons). Laget ligger for øyeblikket i League One, og er også et ferskt lag siden det oppstod i 2002.

En ansatt

Hjemmelaget fra Tottenham har en fast ansatt, Tom Loizou. Han er trener, oppmann, barmann, speider, billettselger og den som passer på banen. Laget overlever på at de låner bort sin parkeringsplass på hjemmebanen på søndager for salg ut av bagasjerom.

Hjemmebanen heter Coles Park Stadium og ligger ved siden av gaten White Hart Lane.

Skal du se opp for en spiller er det Georgios Aresti. Han har landskamp for sitt hjemland, Kypros.

Skulle det bli hjemmeseier her for det man tror blir 3 000 tilskuere er oddsen 6.75.

