Vinner av 142 mill. dagen derpå: - Våknet med et stort smil

- Jeg sov godt i natt og våknet med et smil om munnen, men slet med å få i meg noe frokost, sier kvinnen fra Akershus som vant både 142,8 millioner kroner i førstepremie og andrepremien på 5,4 millioner kroner i Vikinglotto i går.

Hun delte førstepremien med en kvinne fra Finnmark.

- Oi, for en kveld!

Akershus-kvinnen legger til at hun fortsatt sliter med å tro at det kan være sant at hun har vunnet en så utrolig sum med penger.

- Det tar jo bare kaka! Det er helt fantastisk, Oi, for en kveld det var. Jeg skal bruke dem pent, sier kvinnen.

Full kontroll i Finnmark

Dagen etter dagen sliter også Finnmark-vinneren med virkelig å forstå at hun har vunnet en svimlende sum penger.

Det ble lite feiring og det ble da i hvert fall noen timers søvn, forteller kvinnen til Norsk Tipping.

Hun har bare så vidt begynt å tenke på hva hun skal bruke penger på, men innser at hun ikke har det travelt.

Vinnerne får økonomisk og juridisk bistand

Norsk Tipping sørger for at vinnere av så store summer får grundig oppfølging.

- Det er en fantastisk ting når drømmen om storpremien går i oppfyllelse, men det er godt med litt hjelp på veien. Derfor er det viktig for Norsk Tipping å sørge for at vinneren er ivaretatt på best mulig måte. Vi gjør det vi kan for at vinneren skal være godt rustet til å håndtere den nye livssituasjonen, både økonomisk og juridisk, sier Roar Jødahl, kommunikasjonsrådgiver i Norsk Tipping.

Vinnerrekka 7. november: 2 -14 - 21 - 42 - 46 - 48

Vikingtall : 8

