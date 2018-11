Vinner du med denne Lotto-rekken blir du ikke millionær

Lørdag er Lotto-potten 14 millioner kroner. Det er noen tallkombinasjoner du bør unngå om du har tenkt å bli Lotto-millionær.

Hvilke syv tall som ruller ut av Lotto-maskinen på Hamar hver lørdag, er helt tilfeldig. Likevel er det ikke uten betydning hvilke tall du krysser av på kupongen din. Dersom mange tipper samme tallkombinasjon, og den trekkes ut, vil den summen som havner på kontoen din bli mindre.

Spiller du tallrekken 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 på lørdag, er du neppe alene.

– Det er den desidert mest spilte Lotto-rekken, og det har det vært lenge. Spiller du den rekken blir du ikke Lotto-millionær, selv om du har syv rette, forteller kommunikasjonsrådgiver Roar Jødahl i Norsk Tipping.

Forrige uke var det 1.816 nordmenn som spilte nettopp denne rekken. Dersom den hadde gått inn ville førstepremien i Lotto bare vært 7965 kroner.

– Lotto er drømmen om milliongevinsten, så jeg skjønner at det vil være en kjempenedtur om noen får syv rette og kun vinner 8000 kroner. Men spiller du en rekke som veldig mange andre spiller og vinner, så blir også premiesummen mindre. Da må du dele topp-premien med mange andre lottospillere som har vunnet. Det er slik spillet fungerer, forklarer Marit Elton, seniorrådgiver for merkevareportefølje i Norsk Tipping.

– Jeg tror ikke så mange av dem som spiller Lotto har så stor kunnskap om statistikk. De er med i trekningen for spenningen sin skyld og for å ha med et lodd i hatten om den milliongevinsten, sier hun.

Husk å spill før lørdag kl 18.

Styr unna disse Lotto-rekkene

Også tallrekkene 1, 6, 11, 16, 21, 26 og 31 og 1, 6, 8, 15, 22, 29, 31 er populære. De er spilt henholdsvis nest mest og tredje mest de fem siste ukene. Sist lørdag var det 1709 og 1337 rekker med i trekningen med disse to tallkombinasjonene. Dersom de rekkene hadde blitt trukket ut ville toppgevinsten bare blitt småpenger sammenlignet med 14 millioner kroner.

Spillsenteret har fått tilgang til statistikken hos Norsk Tipping som viser hvilke 25 rekker som har vært de mest spilte de fem siste ukene, og de tre mest spilte tallkombinasjoner ligger på topp hver av de fem ukene.

– Jeg tror ikke så mange av dem som tipper tenker over hvor liten premien blir hvis de bruker de mest populære Lotto-rekkene, sier Arild Storøy, butikksjef hos Tippeboden Oasen i Fyllingsdalen.

Han mener de som leverer inn diagonale mønstre og annethvert tall og gangetabeller er eldre tippere.

– Det er ofte dem som har levert inn Lotto-kuponger helt siden starten på Lotto på 1980-tallet. Jeg har inntrykk av at «strikkemønstrene» på Lotto-kupongene henger igjen fra gammelt av, den gangen alle fylte ut kupongene selv. De som har levert samme kupongene i årevis vil ikke endre på dem, i frykt for at tallkombinasjonen deres plutselig skulle gå inn, sier Storøy.

Han forteller at det er stadig færre som leverer inn kuponger hvor de har krysset av tallene selv.

– De unge Lotto-spillerne, altså de under 35 år, lar maskinen velge tallene for dem. De setter seg ikke ned å krysser av på Lotto-kupongene selv, forklarer han.

Det er cirka én million nordmenn som spiller Lotto hver uke, og det spilles cirka 16 millioner rekker.

NB! 14 millioner kroner i Lotto-potten på lørdag. Leverer kupongen her!