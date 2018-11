Voldsomt press på Bohinen og Aalesund

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Søndagens tippekupong byr på begge playoffkampene i OBOS-ligaen, den byr på en kamp fra Premier League, en kamp fra Bundesliga, to kamper fra italiensk Serie A, en kamp fra Ligue 1, tre kamper fra La Liga og avsluttes med to kamper fra den danske superligaen. Bonuspotten ble som kjent delt ut på lørdagskupongen og oppdatert tall i bonuspotten blir først klart søndag morgen. Innleveringsfristen er kl 15.55. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

1. Aalesund - Nest-Sotra

Kvalifiseringskamp om retten til å spille kvalik mot laget som ender tredje sist i Eliteserien. Det spilles kun en kamp og vinneren av denne møter vinneren av kampen Sogndal - Ullensaker/Kisa.

Fire serierunder før slutt tydet alt på at Aalesund skulle fikse direkte opprykk. Men overraskende nok tapte bruntrøyene 1-3 hjemme for Viking og i neste serierunde ble det 0-2 tap borte for Sogndal. Dermed lå laget på 3. plass før siste serierunde og var avhengige av at enten Viking eller Mjøndalen avga poeng. Det skjedde ikke og Aalesund må altså spille kvalik. Vinner de denne, får de uansett hjemmekamp mot Sogndal eller Ull/Kisa om retten til kvalikkampene mot laget fra Eliteserien. Leverte 9-3-3 hjemme på Color Line Stadion, ett av tapene kom mot Nest-Sotra.

Nederlagsdømte Nest-Sotra har gjort alle tips til skamme og etter at Kongsvinger tapte 1-3 borte mot Kongsvinger og Nest-Sotra gjorde jobben hjemme mot Åsane med 1-0 seier endte laget på 6. plass. De har spesielle 5-5-5 på bortebane denne sesongen, men de har slått Viking og Aalesund på bortebane og de spilte 3-3 mot Mjøndalen og 1-1 mot Ull/Kisa. Faktisk er Sogndal det eneste av topp fem-lagene Nest har tapt borte for.

Alt press er på Aalesund før denne kvalikkampen og med fasit i hånd og med tanke på hvor bra Nest-Sotra har håndtert topplagene på bortebane i serien, er det helgardering som gjelder her. HUB.

2. Sogndal - Ullensaker/Kisa

Tidlig i august var Sogndal med i kampen om direkte opprykke for fullt. men 14. august røk Sogndal 0-1 borte mot daværende svakt plasserte Strømmen og det ble starten på en meget svak periode. Faktisk tapte Sogndal fem av seks kamper i denne perioden og dermed gikk toget om direkte opprykk. Men avsluttet sesongen flott og vant fire av de seks siste kampene. Endte opp med 7-3-5 hjemme på Fosshaugane, deriblant den betydlingsløse avslutningskampen hjemme mot Notodden.

Ullensaker/Kisa har stort sett lagt inne blant topp seks gjennom hele sesongen, men ikke vært med helt der oppe. Endte opp med 11-10-9 totalt og var kun ett poeng foran Kongsvinger på 7. plass. Imponerte ikke allverden på bortebane og tok kun fem seire på reise (5-3-7).

Ull/Kisa vant seriekampen på Fosshaugane 2-1, men det var i den formløse perioden til Sogndal. Sogndal skal ha gode sjanser til å ta seg videre til neste steg og får vår tillit. H.

3. Wolverhampton - Huddersfield

Etter en strålende innledning på sesongen med 4-3-1 på de åtte første seriekampene, røk Wolves litt overraskende på tre strake tap. Men fikk en etterlengtet opptur med 1-1 borte mot Arsenal i den siste seriekampen før landslagspausen og ligger på 11. plass med totalt 16 poeng. 2-2-2 på seks hjemmekamper. tapene er kommet mot hhv Watford og Tottenham.

Huddersfield overlevde fjorårssesongen mot alle odds, men det skyldtes ikke lagets prestasjoner på bortebane (3-5-11). Ligger nest sist tross at laget tok fire poeng i de to siste seriekampene før landslagspausen, men begge kampene ble spilt hjemme. Har tatt bortepoeng mot hhv Everton (1-1 på et tidspunkt Everton ikke fungerte som best) og 1-1 mot Burnley.

Veldig mye tyder på at Wolverhampton er tilbake på vinnersporet søndag og vi bruker Wolves som en våre sikre på søndagskupongen. H.

4. Borussia Mönchengladbach - Hannover

Alassane Plea har vært en suksess for Mönchengladbach etter overgangen fra Nice og stod for alle tre målene da Werder Bremen ble slått 3-1 borte i den siste seriekampen før landslagspausen. Plea har dermed stått for åtte seriemål hittil og fikk sin debut på det franske landslaget i tirsdagens privatlandskamp mot Uruguay.

Borussia Mönchengladbach har ellers hatt en strålende innledning og ligger på 2. plass med 23 poeng. På hjemmebane er det blitt full pott på de fem første kampene med flotte 14-2 i målforskjell. Som vanlig er laget litt mer varierende på bortebane (2-2-2).

Det har definitivt ikke gått like bra for Hannover innledningsvis. 2-3-6 totalt og kun ni poeng betyr at laget ligger på kvalikplassen i øyeblikket. Tok sesongens andre seier med 2-1 hjemme mot Wolfsburg i den siste seriekampen, men står med svake 0-2-4 på bortebane.

Seks strake hjemmeseier i de seks siste tilsvarende. Søndag tyder alt på den sjuende. H.

5. Lazio - Milan

Sju seire, en poengdeling og fire tap for Lazio på de tolv første seriekampene. Tapene har kommet mot topplagene Juventus (0-2 borte), Napoli (1-2 hjemme), Roma (1-3 borte) og Inter (0-3 hjemme). Ligger på 4. plass med 22 poeng. Lazio kan faktisk stille helt skadefritt og har heller ingen karantener.

Ett poeng bak ligger AC Milan som har levert ok hittil, med tanke på at laget har en del skader i troppen. Sjanseløse hjemme mot Juventus i den siste seriekampen før landslagspausen (tap 0-2). Milan har tapt to andre kamper, også det mot topplag. 2-3 borte for Napoli i seriepremieren og 0-1 mot Inter i byderbyet 21. oktober. Alessio Romagnoli, Giacomo Bonaventura, Lucas Biglia og Mateo Musacchio (startet ti av seriekampene) er all ute med skader, mens Gonzalo Higuain soner karantene.

Det står 4-4-1 på de ni siste tilsvarende på Stadio Olimpico og med tanke på de sentrale fraværene for Milan er det vanskelig å tro på borteseier. H.

6. Genoa - Sampdoria

Det er neppe veldig mange som kjenner navnet Krzysztof Piatek, men det altså navnet på toppscoreren i Serie A etter de tolv første serierundene. Polakken står med ni seriemål for Genoa hittil, etter å ha blitt hentet fra Cracovia Krakow før sesongen. Genoa ligger ellers på 14. plass med totalt 14 poeng. Har kun tatt to poeng på de fem siste seriekampene, men motstanden har vært knalltøff. Genoa kan stille nærmest skadefritt.

Sampdoria innledet sesongen flott, men tapte samtlige tre kamper før landslagspausen og har kun tatt ett poeng på de fire siste. Står med 15 poeng og 4-3-5 totalt og ligger på 12. plass. Midtbanespilleren Karol Linetty soner karantene (ni seriekamper fra start), det er samtidig det eneste fraværet av betydning.

Begge lagene har som kjent Luigi Ferraris som sin hjemmebane. Det står 1-2-6 på de ni siste tilsvarende og Sampdoria har altså et klart overtak.

Men denne sesongen ser det bedre ut for Genoa og Sampdoria har i tillegg nedadgående formkurve. U på 96-rekkeren, HUB på 432-rekkeren.

7. Nice - Lille

Nice har vært kjent som et knallsterkt hjemmelag de siste sesongene og hadde 14-4-1 sesongen 2016/17 og 10-3-6 forrige sesong. Denne sesongen er den statistikken snudd på hodet. Hittil denne sesongen står Nice med 2-0-4 på hjemmebane og sterke 4-2-1 på bortebane. Ligger på 7. plass med totalt 20 poeng og har kun seks poeng opp til Lille på 2. plass. Langt foran der ligger som kjent PSG (39 poeng og full pott på de 13 første). Tre strake 1-0 seire for Nice før landslagspausen. Mario Balotelli som scoret 18 seriemål forrige sesong, står faktisk uten mål hittil. Men han har vært skadeplaget og kun spilt seks kamper. Nice kan stille bortimot skadefritt.

Lille holdt altså på å rykke ned i fjorårssesongen, men berget seg og endte fjerde sist. Denne sesongen har det vært helt andre boller for Lille som ligger på 2. plass med 26 poeng. 19 av de poengene er tatt hjemme, borte er tre av seks kamper tapt (2-1-3). Fode Ballo-Touré og Thiago Mendes soner begge karantene for bortelaget.

Det står 3-3-0 på de seks siste tilsvarende ved Middelhavets bredder. Godtgående Nice bør unngå tap også denne gang. HU.

8. Sevilla - Real Valladolid

De tre neste kampene på søndagskupongen er alle hentet fra La Liga. Sevilla innledet sesongen med kun en seier og fire poeng på de fire første seriekampene. Men er et av formlagene i La Liga og står med 6-1-1 på de åtte siste seriekampene. Ligger på 2. plass, kun ett poeng bak serieleder Barcelona som overraskende tapte 3-4 hjemme for Real Betis i den siste serierunden. Som vanlig leverer Sevilla bra hjemme, 4-1-1 er tallene på de seks første. Veteranen Jesus Navas er skadet og ikke tilbake før i desember. Ellers er det få fravær for Sevilla.

Nyopprykkede Valladolid har klart seg utmerket hittil og står med 4-5-3 på sine tolv første seriekamper. Er faktisk helt oppe på 7. plass med sine 17 poeng. Kun en av seks bortekamper er tapt (0-2 mot Real Madrid). Valladolid har vært forskånet for skadet hittil, men nå er Javi Moyano ute med skade.

Sevila er veldig gode på hjemmebane og skal ha svært gode vinnersjanser her. H.

9. Espanyol - Girona

Det var stilt visse forventninger til Espanyol før forrige sesong, men da skuffet laget litt. Endte da på 11. plass med 49 poeng, men var ni poeng bak Sevilla på 7. plass. Har innledet denne sesongen mye bedre, men det er på hjemmebane laget leverer. Fem hjemmekamper har gitt fem seire, på bortebane er det kun blitt seks poeng på sju kamper (1-3-3). Ligger helt opp på 5. plass før helgens runde med sine 21 poeng og har kun tre poeng opp til serieleder Barcelona. Espanyol hadde kun fire spillere i vei på landslagsoppdrag og har bortimot skadefritt mannskap.

Girona rykket opp til La Liga før forrige sesong og klarte seg meget bra da. Endte på 10. plass og tok to poeng mer enn Espanyol den sesongen. Moderate 6-6-7 på bortebane da. Har innledet flott også denne sesongen og og står med 17 poeng og ligger på 9. plass. Pussig nok er tre av sju hjemmekamper tapt (2-3-3), mens laget er ubeseiret på bortebane (2-3-0). Girona har ingen nye skader eller karantener.

Før eller siden så avgir Espanyol poeng på hjemmebane. Vi tar med en halvgardering. HU.

10. Villarreal - Real Betis

Normalt hjemmesterke står oppsiktsvekkende nok uten hjemmeseier på sine seks første hjemmekamper (0-3-3), og pussig nok med vesentlige bedre 2-2-2 på bortebane. Uansett har det vært en meget skuffende innledning og laget ligger femte sist med kun 11 poeng. Avsluttet med svake 0-3-3 på de seks siste seriekampene før landslagspausen. Alvaro Gonzalez soner karantene etter rødt kort i forrige seriekamp, mens Bruno Soriano er ute med skade.

Real Betis stod med 3-4-4 på sine elleve første seriekamper, før laget fullt fortjent påførte Barcelona deres første hjemmetap på to år da de vant 4-3 på Camp Nou for 14 dager siden. Undertegnede så den kampen og ble mektig imponert over Betis. Betis hadde kun scoret åtte mål på sine elleve første seriekamper og smalt altså til med fire scoringer. Manager Quique Setien har tilnærmet fullt mannskap til disposisjon.

Det er ingen tvil om at Real Betis også kan vinne denne, dersom de er i nærheten av det nivået de viste mot Barcelona. Vi spiller en frek halvgardering. UB.

11. Sønderjyske - Brøndby

Hjemmelaget er uten tap på sine fem siste seriekamper (2-3-0) og ligger på en flott 5. plass på tabellen med totalt 21 poeng. Meget pussige 8-3 i målforskjell på hjemmebane etter sju spilte kamper, der kun en er tapt (3-3-1). Det er mer ymse takter på bortebane (2-3-4 og 14-17 i målforskjell). Joao Pereira og Nicholas Marfelt er fortsatt ute, mens Kees Luijckx er tilbake etter karantæne og Søren Frederiksen er tilbake etter sykdom.

Brøndby kjempet om seriegullet i det lengste i vår, men røk i sluttfasen og måtte nøye seg med 2. plass bak FC Midtjylland. Har ikke vært i nærheten av det samme nivået denne sesongen og ligger helt nede på 6. plass med 21 poeng, og har altså 14 poeng opp til tetduoen FC Midtjylland og FC København. Kasper Fisker, Jens Martin Gammelby, Björn Kopplin, Nikolai Laursen og Uffe Bech er alle usikre. Kevin Mensah er helt sikkert ute. Variable 4-0-3 på sju spilte bortekamper.

Vi spiller HB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

12. FC København - FC Midtjylland

Toppkamp på Telia Parken i København. Begge lagene står med 35 poeng etter de 16 første serierundene og det skiller ti poeng ned til lag nummer tre på tabellen.

FC København ledet serien før den siste runden som ble spilt før landslagspausen, men da måtte FCK nøye seg med 1-1 borte mot Aalborg og all den tid FC Midtjylland vant sin kamp, tok de serieledelsen tilbake. Det er kun målforskjellen som skiller. FCK er klart best hjemme og etter det meget overraskende tapet hjemme mot AC Horsens i seriepremieren, har laget tatt seks strake hjemmeseire. Viktor Fischer mistet de siste kampene før landslagspausen og han er også usikker til søndagens toppkamp. Det er også Nicolai Boilesen. Michael Lüftner er fortsatt ute med langtidsskade.

FC Midtjylland står med råsterke 8-1-0 på hjemmebane, men er som vanlig mer sårbare på bortebane. Det er også på bortebane lagets eneste tap har kommet hittil, 1-2 mot Aalborg i den andre serierunden. Kun to av sju bortekamper er vunnet (2-4-1). Artem Dovbyk, Ayo Okosun og Tim Sparv rekker ikke søndagens toppkamp for bortelaget.

Det står 5-0-3 på de åtte siste tilsvarende i København. Det skal være fordel hjemmelaget nå. HU.

96-rekker:

1. Aalesund — Nest-Sotra HUB

2. Sogndal — Ullensaker/Kisa H

3. Wolverhampton — Huddersfield H

4. Borussia Mönchengladbach — Hannover H

5. Lazio — Milan H

6. Genoa — Sampdoria U

7. Nice — Lille HU

8. Sevilla — Valladolid H

9. Espanyol — Girona HU

10. Villarreal — Real Betis UB

11. Sønderjyske — Brøndby HB

12. FC København — FC Midtjylland HU

432-rekker:

1. Aalesund — Nest-Sotra HUB

2. Sogndal — Ullensaker/Kisa H

3. Wolverhampton — Huddersfield H

4. Borussia Mönchengladbach — Hannover H

5. Lazio — Milan H

6. Genoa — Sampdoria HUB

7. Nice — Lille HU

8. Sevilla — Valladolid H

9. Espanyol — Girona HU

10. Villarreal — Real Betis UB

11. Sønderjyske — Brøndby HUB

12. FC København — FC Midtjylland HU