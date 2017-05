Werder Bremen har snudd totalt

Det er en god og variert tippekupong som møter oss denne fredagen, med fire kamper fra forskjellige toppdivisjoner i Europa og resten fra nivå to i Spania og Frankrike. Innleveringsfrist er klokken 19.55.

Bonuspotten, som utbetales til en spiller alene om tolv rette, er nå oppe i kroner 400.000.

1. West Ham United — Tottenham

Dette er et London-derby uten de mest intense følelsene i spill, og det er i realiteten bare ett lag med noe å spille for her. West Ham har en luke på syv poeng ned til rød sone i dét tre kamper gjenstår, et forsprang de ikke skal klare å tape.

The Hammers har spilt tre uavgjortkamper på rad siden de slo Swansea 1-0 hjemme for en liten måned siden. Hjemme har de generelt levert under forventning, 6-4-7 er tallene, og alle topp seks-lagene de har møtt, har de tapt for - de fleste av dem stort.

Andy Carroll og Arthus Masuaku er begge tvilsomme.

Spurs har på sin side åtte seirer på rad i Premier League og mulighet til å legge ordentlig press på Chelsea. Med seier i dag vil de være kun poenget bak Antonio Contes menn. Sist søndag vant Tottenham 2-0 og sikret en ny milepæl - Arsenal er uten mulighet til å avslutte over Spurs på tabellen.

Tottenham har malt ut noen imponerende seirer på reisefot den siste tiden og har vunnet de tre siste borte, dette har forbedret tallene til 7-6-3 totalt. Danny Rose, Erik Lamela og Harry Winks er stadig ute, førstnevnte klar til å gjennoppta full trening kommende uke.

The Hammers har beviselig langt mindre kapasitet enn i fjor og Tottenham er i sitt livs form og med alt å spille for. B.



2. 1. FC Köln — Werder Bremen

Köln har plukket lite poeng de siste ukene, men har to uavgjorte mot henholdsvis Hoffenheim hjemme og Dortmund borte de siste par rundene. De to før det igjen ble tapt, så det er fire kamper siden forrige trepoenger.

For å kunne kvalifisere til Europa League er de nok nødt til å vinne dagens kamp - da vil de forbigå dagens motstander.

Vertene har hatt sin store styrke nettopp på hjemmebane denne sesongen, 7-6-2 er solide tall. Tre faste spillere i Höger, Osako og Zoller er tvilsomme, mens Olkowski, Risse og Guirassy definitivt er ute.

Werder Bremen er ikke til å kjenne igjen, med positivt fortegn. De har snudd nedrykkskamp til Europa League-kamp og står med vanvittige 29 poeng og ni seirer på de siste elleve kampene. Det betyr at det ikke bare er et blaff - Werder er virkelig i kanonform.

På reisefot har de 14 poeng på de siste seks kampene sine og det har forbedret bortestatistikken til 5-5-5. Werder ligger tre poeng foran dagens motstander og de tar et langt steg mot Europa League om de unngår tap.

Kaptein Fritz er den viktigste av de tre skadde, mens Pizarro og Grillitsch er tvilsomme.

Det er vanskelig å argumentere for at Werder Bremen ikke får poeng i dagens kamp. HUB.



3. Sevilla — Real Sociedad

Det begynner plutselig å spøke for Champions League-plassen til Sevilla, nå er luken ned til formsterke Villarreal kun fem poeng når tre runder gjenstår. Sevilla tok ledelsen borte mot Málaga på mandag, men røk til slutt 4-2 for det ferdigspilte hjemmelaget.

Dermed ryker en rekke på fire kamper uten tap og de har egentlig vært vinglete helt siden de ble slått ut av Champions League for snart to måneder siden. Hjemme har de riktig nok vært til å stole på hele veien og 13-3-1 er knallsterke hjemmetall.

Correa er suspendert, mens Vietto og backen Mariano er ute med skader.

La Real har funnet formen i grevens tid og skal ha sikret Europa League-spill kommende sesong med tre seirer på rappen, selv om de måtte slite for å slå Granada 2-1 hjemme i helgen som gikk. Fortsatt er de poenget bak storebror Athletic Bilbao og har sikkert lyst til å avslutte over dem på tabellen.

Ustabil er et beskrivende ord for Real Sociedads bortestatistikk - 9-0-8. Grovt fortalt er det mulig å si at de taper for de gode lagene og slår de dårlige. Sevilla hører hjemme i førstnevnte kategori, men på dagens arena har de imidlertid en del gode opplevelser nylig, med 1-2-seier der i fjor og to seirer på de siste fire tilsvarende. Selv om Sevilla vant 4-0 i motsatt oppgjør i høst, har dagens bortelag vunnet tre av de siste fire innbyrdes.

Toppscorer Willian José er stadig ute, det samme er tre andre spillere med mindre innflytelse denne sesongen.



Her er det bortelaget som er i best form og det er ikke utenkelig at de kan få med seg alle tre poengene herfra. H(U)B.



4. Real Oviedo — AD Alcorcón

Vertene har havnet utenfor topp seks - som gir playoffmulighet til La Liga - med bare ett poeng på sine siste tre kamper, selv om det må nevnes at de har møtt svært sterk motstand. På hjemmebane er det mindre å bekymre seg over - her er statistikken knallsterke 12-4-2, kun serieleder Levante har bedre tall.

Den faste midtbanespilleren Susaeta er suspendert, tre mindre viktige spillere går med skade.

Gjestene har på sin side fem poeng opp til trygg grunn i dét seks kamper gjenstår og har ikke form som tilsier at de skal klare å tett luken. Ett poeng har det blitt på de siste fire kampene deres. At bare tre tap på de siste syv borte er en forbedring sier sitt, bortetallene er elendige 1-5-12.

Toppscorer Rodriguez og de faste midtbanespillerne Perez og Ivi er alle ute med skader for bortelaget.

Topp mot bunn her og vi blir overrasket om ikke Oviedo melder seg på playoffkampen igjen. H.



5. Saint-Etienne — Bordeaux

Saint-Etienne har press på seg for å vinne dagens kamp, ellers går med all sannsynlighet Europa League-toget. Dagens motstander Bordeaux er syv poeng foran og ett av lagene som ligger an til å få billett til den nest gjeveste turneringen.

Forrige helgs 2-0-seier borte over Guingamp brakte en slutt på deres tre kamper lange rekke uten seier, men det er stadig seks poeng opp til Marseille på 6. plass.

Grønntrøyene er kjent som et stort hjemmelag, men har ikke vist det like ofte denne sesongen - 7-8-2 er bare helt gjennomsnittlige tall for Selnæs & co. på eget gress. Søderlund, Pogba, M'Bengue og Corgnet er alle skadet, mens Roux, Tannane og Dabo er tvilsomme.

Helgens 0-0-kamp mot Dijon kom etter tre strake trepoengere for Bordeaux, som har gjenfunnet formen inn mot serieslutt. Som nevnt vil de ligge svært godt an i EL-kappløpet med poeng her, bortestatistikken er godkjente 6-6-5 for gjestene denne sesongen.

Touré og Jeremy Menez er ute med skader, sistnevnte som en nøkkelspiller å regne.

Småvanskelig kamp å avgjøre, men gjestene er trolig fornøyde med ett poeng. HU.

De siste syv kampene kommer fra nivå to i Frankrike, Ligue 2.

6. Auxerre — ESTAC Troyes

Viktig kamp for topp- og bunnstriden dette. Auxerre har virkelig funnet formen og med sine ti poeng på de siste fire, har de nå en luke på fem poeng ned til kvalifiseringsplass. Tre kamper gjenstår. Med seier i dag vil ny kontrakt etter all sannsynlighet være sikre.

Men hjemmestatistikken er et nedrykkslag verdig, de har ikke bedre enn 5-4-8 på eget gress denne sesongen.

Troyes kjemper på sin side helt i toppen og er poenget bak Lens på kvalifiseringsplass til opprykk. Formen er også blant ligaens beste, med imponerende 13 poeng på de siste seks kampene.

Det er imidlertid på hjemmebane de har lagt grunnlaget for opprykkskampen, bortetallene er ikke bedre enn 4-5-8.

To lag i god form og med masser av motivasjon, det lukter åpen kamp. HU(B).



7. Clermont Foot — FC Bourg Peronnas

Tabellmessig en relativt uviktig kamp, all den tid begge lag har minst syv poeng ned til rød sone når tre kamper gjenstår. Vertene er i svak form og har tatt bare to poeng på de siste fire, et typisk ferdigspilt lags form. De har vært bedre på bortebane enn hjemme denne sesongen og 4-7-6 er direkte svake hjemmetall - nest verst i ligaen.

Også bortelaget er i svak form og de har tapt alle sine fire siste ligakamper. Især på bortebane vil de neppe være topp motiverte i sesonginnspurten, selv om 4-5-8 er godkjente bortetall totalt sett.

HU.



8. Stade Lavallois — Tours

Hjemmelaget og jumboen Laval har fire poeng opp til Orleans på kvalifiseringsplass, men har ikke kommet noe nærmere med to tap på rappen før dagens oppgjør. De har imidlertid møtt svært god motstand den siste tiden og slo faktisk topplaget Reims 5-2 hjemme for ikke altfor lenge siden.

Hjemmestatistikken er en jumbo verdi og lyder 3-8-6 - svakest av alle i Ligue 2. De mangler ti spillere i hjemmelaget, men få av dem har spilt en stor rolle denne sesongen.

Tours er på sin side seks poeng over kvalifiseringsplass og det bør være nok i dét tre kamper gjenstår. Hit har de kommet med en veldig solid form og de har plukket hele 14 poeng på de siste seks kampene i ligaen.

Formen har riktig nok vært best på hjemmebane, men fem poeng på de siste tre bortekamper har forbedret statistikken totalt til 3-8-6.

Men mon tro om ikke luften går litt ut av Tours nå som plassen etter alle solemerker er sikret. HU.



9. Havre AC — Chamois Niort FC

Disse tabellnaboene er begge ferdigspilte og uten mulighet til å rykke hverken opp eller ned til plasser av betydning. Vertene har den beste formen av de to, med åtte poeng på de siste seks - syv av dem tatt på eget gress. 7-5-5 er deres middelmådige hjemmestatistikk denne sesongen.

Bortelaget er som nevnt også ferdigspilte og har syv poeng på sine seks siste, men de siste tre kampene er alle tapt for dagens bortelag. 4-6-7 er bortetallene deres totalt.

Ferdigspilte bortelag er som hovedregel blottet for motivasjon og det er nok tilfellet også for Niort. H.



10. Reims — US Orleans

Hjemmelaget er blant de som kjemper som opprykk og de er nødt til å vinne dagens kamp - tre poeng skiller opp til kvalifiseringsplass og de må samtidig passere tre lag. De vant sin første kamp etter fire seiersløse da de slo Niort 3-0 borte forrige runde, hjemmestatistikken deres er 9-5-3 totalt.

Orleans ligger på kvalifiseringsplass til nedrykk og er foran Red Star kun på målforskjell, så de trenger alle poengene de kan få i innspurten. De slo nettopp Red Star 4-0 forrige runde, men det var hjemme - borte har de elendige 2-2-13 denne sesongen.

H.



11. Sochaux — SC Amiens

Vertene er ferdigspilte og har vært det en liten stund, uten at det stoppet dem fra å slå Bourg en Bresse 1-0 forrige serierunde - deres første seier etter fire kamper uten tre poeng. 5-8-4 er deres middelmådige hjemmestatistikk denne sesongen og det spørs på motivasjonen når de har intet å spille for.

Hele ti spillere savnes for vertene, flere av dem som faste å regne.

Amiens har på sin side alt å spille for, de kan komme opp til opprykksplass med seier i dag. Formen er også svært bra, de har vunnet sine tre siste ligakamper og gått forbi en håndfull lag.

Bortestatistikken 7-5-5 er slettes ikke verst og vi backer det mest motiverte laget, bortelaget. B.



12. Valenciennes — Red Star FC 93

Også her er hjemmelaget ferdigspilt, etter en flott seiersrekke som stoppet på tre seirer da de røk 1-0 for Gazelec Ajaccio forrige serierunde. Nå kan bare teorien sende dem ned en divisjon. Ny kontrakt sikrer de ved hjelp av den solide hjemmestatistikken 7-6-4.

Ti spillere er ute også for dette hjemmelaget, der minst syv av dem er som faste spillere å regne.

Som nevnt røk Red Star hele 4-0 for nedrykksrivalen Orleans forrige serierunde og er nå avhengige av trepoengere for å berge plassen. Det har de klart bare tre ganger denne sesongen på bortebane, 3-5-9 er neppe nok til å skremme mange.

Men det er bortelaget som er motiverte og vi utelukker ikke en liten overraskelse her.

H(U).

Det gir oss følgende 96-rekker:

1. West Ham United — Tottenham B

2. 1. FC Köln — Werder Bremen HUB

3. Sevilla — Real Sociedad HB

4. Real Oviedo — AD Alcorcón H

5. Saint-Etienne — Bordeaux HU

6. Auxerre — ESTAC Troyes HU

7. Clermont Foot — FC Bourg Peronnas HU

8. Stade Lavallois — Tours HU

9. Havre AC — Chamois Niort FC H

10. Reims — US Orleans H

11. Sochaux — SC Amiens B

12. Valenciennes — Red Star FC 93 H

