West Ham har fått opp dampen

Lørdagens oddsprogram byr blant annet på seks kamper fra Premier League. I Championship er det full runde og det spilles også drøssevis med kamper i FA-cupen. Det er ellers flere interessante kamper i de andre store europeiske ligaene, hvor blant annet Borussia Dortmund møter Bayern München og Napoli er i aksjon mot Genoa. Her hjemme spiller Fredrikstad opprykkskvalik mot KFUM hjemme i plankebyen.

Huddersfield - West Ham B 2,10 (spillestopp kl 15.55)

Det lå i kortene at Huddersfield kunne få sesongens første seier når svake Fulham kom på besøk til The John Smith's stadium mandag kveld. Etter fem målløse hjemmekamper og kun ett poeng, var det nok med ett mål og det ble 1-0 seier. Det tok laget bort fra jumboplassen på tabellen, men kun seks poeng er magert etter elleve serierunder. Endte med 6-5-8 i fjorårssesongen på hjemmebane. Forsvarsspilleren Erik Durm var ikke med i mandagens kamp mot Fulham, men er friskmeldt til lørdagens kamp. Danny Williams er tilbake i trening og dermed kan Huddersfield mønstre et helt skadefritt mannskap.

Lunefulle West Ham tok som ventet alle poengene hjemme mot Burnley sist lørdag og er dermed oppe i 11 poeng. Tapte som kjent de fire første seriekampene, men har kommet seg på rett vei etterhvert. Har møtt tøff motstand på bortebane og tapt tre av fem, men slo Everton 3-1 i sin hittil eneste seier på bortebane. Kaptein Mark Noble soner sin siste av tre kampers karantene lørdag. Verken Andy Carroll eller Jack Wilshere er tilbake før etter den kommende landslagspausen. Andrey Yarmolenko, Winston Reid og Manuel Lanzini er også ute med skader.

West Ham vant kun tre av sine nitten bortekamper forrige sesong. En av seirene kom borte mot Huddersfield der seierssifrene ble 4-1. Kanskje fikk Huddersfield et oppsving etter mandagens seier mot Fulham, men West Ham har også sett klart bedre ut den siste tiden. Vi lander på borteseier til akseptable 2,10 i odds. Det er litt snaut for et singelspill, så vi hekter på en kamp fra Championship.

Middlesbrough - Wigan H 1,55 (spillestopp kl 15.55)

Middlesbrough står med 7-7-2 totalt og 28 poeng og ligger på 4. plass før helgens serierunde. Spiller mye uavgjort og faktisk er fem av de åtte siste endte med poengdeling (2-5-1). Flotte 4-3-1 på hjemmebane og Middlesbrough er kun to poeng bak serieleder Leeds. Viktige Daniel Ayala er tilbake etter karantene, ellers skal det ikke være nye skader eller karantener for Boro.

Nyopprykkede Wigan henger bra med, selv om laget måtte bokføre sesongens første hjemmetap mot serieleder Leeds sist søndag (1-2). Det var forøvrig lagets fjerde tap på de fem siste seriekampene. Ligger på 16. plass med totalt 20 poeng, men hele 17 av disse er tatt på hjemmebane. Borte er faktisk sju av åtte kamper tapt. Kaptein Sam Morsy pådro seg sitt femte gule kort for sesongen mot Leeds og må sone karantene lørdag.

Middlesbrough sliter litt med å avgjøre kamper til sin fordel, men bortesvake Wigan skal være overkommelig. 1,55 på hjemmeseier er helt grei odds og kombineres med seier til West Ham. Totalodds på denne dobbelen blir da 3,26.

