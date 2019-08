West Ham kan slå City til 11,00 i odds

Akkurat denne lørdagen har vi ventet lenge på. Det er Premier League-oppstart! Vi gleder oss naturligvis til dette. Heller ikke glem at det spilles full runde i Championship. Rosenborg - Tromsø er og en spennende kamp å følge her hjemme i Eliteserien. Bare å sette seg til rette i dag.

West Ham blir altså voldsomme underdogs her. Det som er litt spennende foran dette oppgjøret er at laget har vært veldig aktive på overgangsmarkedet i sommer. Pablo Fornals fra Villareal og Sebastian Haller fra Frankfurt er to veldig spennende signeringer, som vi tror kommer til å løfte londonlaget enda et steg opp fra fjorårets 10. plass. Roberto og David Martin er og hentet inn. Nasri, Caroll, Adrian og Arnautovic er navnene som har dratt i sommer. Arnautovic bidro en hel del i fjor, men han var også en som svekket laget til tider. Han slet med kroppspråk, og vi er inne på at det var like greit at mannen forsvant fra klubben.

I år har West Ham virkelig en spennende tropp. Vi tror laget starter sånn mot City lørdag, og det er virkelig en sterk ellever: Fabianski, Masuaku, Diop, Balbuena, Fredericks, Rice, Fornals, Wilshere, Anderson, Lanzini og Haller. Disse elleve kan helt klart skape problemer for Manchester City i dag. Det kommer til å være stappfullt på Olympiastadion. 11-ganger pengene er latterlig mye på dette laget, til tross for atdet aller beste laget i England står på andre siden av banen. I fjor vant West Ham 9 av 19 på hjemmebane.

West Ham tapte 0-4 mot City i dagens kamp forrige sesong, men det var i en periode dagens hjemmelag ikke var i nærheten av noe. Disse lagene møttes også til en treningskamp i sommer. City vant greit da. West Ham har slitt stort mot City på hjemmebane i tidligere sesonger, men vi mener de er bedre rustet til å spille en god kamp enn på lenge i dag.



Manchester City er favoritter til å ta hjem Premier League nok en gang i år. I fjor imponerte laget til Guardiola. Fa-Cupen, Ligacupen og Premier League ble alle vunnet. Guardiola sine menn hadde også en god 17/18-sesong. Etter en slik bragd laget tok i fjor, så skal blåtrøyene naturligvis være regnet som årets favoritter. De fikk dog hardere kamp om det i fjor enn i året før, men når Liverpool var så gode som i fjor var det veldig sterkt av City å vinne fjorårets Premier League. I Champions League ble det et nytt nederlag, men her var det marginer om å gjøre. I generalprøven sist helg gjorde laget en god førsteomgang mot Liverpool i Community Shield, og tok til slutt hjem tittelen etter straffekonkurranse. Dog ble dem til tider rundspilt i andreomgang, noe som nok bekymrer Guardiola en smule.

I sommer har City hentet Rodri fra Atletico Madrid. En god midtbane dette. Correia og Cancelo er og to svært spennende signeringer. Sistnevnte skal vel ta plassen til Danillo. Ingen store navn er hentet inn, men nå er jo også City-troppen solid. Delph, Kompany og Danillo er ikke lenger City-spillere.

Til dagens kamp er Mendy og Sane ute. Sistnevnte ble skadet sist helg i Community Shield. Agüero kom aldri innpå, men rapportene går utpå at argentineren skal spille dagens kamp fra start.

Konklusjon H: At vi anbefaler dere å sette pengene på hjemmeseier her kommer av oddsen. Elleve ganger pengene er jo det klare spillet i denne kampen - ikke City til triste 1,22. Norsk Tipping har som nevnt satt Manchester City til voldsomme favoritter, og vi er klart inne på at de blir for store. Klart dette er et langskudd, men skulle vi spilt noe her hadde det blitt hjemmeseier. Det er og en spesiell kamp da det er sesongens første kamp, og ingen av lagene skal stå til 11,00 i odds - hvertfall ikke på hjemmebane!

