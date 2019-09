West Ham utnytter Villas mandagskompleks

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Det er et ganske bra utvalg på langoddsprogrammet denne mandagen. I Eliteserien er det kamp mellom Sarpsborg 08 og Vålerenga og i Premier League tar Aston Villa mot West Ham hjemme på Villa Park. I Allsvenskan må Djurgården vinne sin hjemmekamp mot Helsingborg for å ta tilbake serieledelsen og ellers er det kamper i Serie A, dansk superliga tysk 2. bundesliga og Superettan.

Aston Villa – West Ham United B 2,60 (spillestopp kl 20.55)

Championship-playoff-vinnerne Aston Villa har fått det tøft etter opprykket til Premier League. Villa ligger på tredje sisteplass etter fire serierunder, laget har tre tap og én seier.

Villa sin eneste seier så langt kom mot Everton, men sannheten er at The Toffees var litt uheldige som ikke fikk med seg poeng fra Villa Park. De presset hjemmelaget gjennom hele annen omgang. Med så mange nye spillere i troppen, så vil Dean Smith trenge tid å spille inn laget. Jeg tror de skal få kjørt seg mot et West Ham-lag som virker bedre enn på lenge.

The Hammers fikk bank av Manchester City og tapte 0–5 i sesongens første kamp, men West Ham-spillerne klarte raskt å legge det flaue tapet bak seg. West Ham står nå med tre seire på rad før mandagens kamp. Gjestene fra Øst-London har vunnet mot Watford og Norwich i ligaen og de slo Newport ut av ligacupen.

West Ham har fått sin beste start i ligaen siden 2012-2013-sesongen, da de også hadde syv poeng etter de fire første kampene. Statistikken viser at laget fra Øst-London har vunnet fem av de syv siste ligakampene.

Aston Villa har med to nye forsvarsspillere og en ny keeper ennå ikke fått samspilt laget defensivt. De har kun klart å holde nullen i én av de første fem kampene i 2019-2020-sesongen.

Laget står med seks baklengsmål hittil. Det er ikke så verst, men statistikken viser at de er det laget som slipper motstanderne til flest sjanser. Det er bekymringsfullt Dean Smith. Særlig siden de møter et West Ham-lag som er fullt av offensive talenter. The Hammers har kun gått målløse av banen i én av de siste ni Premier League-kampene siden april. Jeg tror det nykomponerte Villa-forsvaret vil få problemer med å holde spillere som Felipe Anderson, Manuel Lanzini, Andrij Jarmolenko og Sébastien Haller i sjakk.

Det virker som Hammers-manager Manuel Pellegrini har truffet godt med sommersigneringene. Haller, som spilte for Eintracht Frankfurt sist sesong, har scoret tre mål på de to siste Premier League-kampene. Den franske kraftpluggen scoret to av West Hams tre mål i forrige bortekamp. Da vant The Hammers 3–1 mot Watford på Vicarage Road. Jeg tror han kommer på scoringslisten igjen i kveld.

Pellegrini vet tydeligvis hvordan han skal slå Villa. Han har vunnet fem av de siste seks kampene mot Birmingham-klubben, og den siste kampen endte uavgjort. Den kunnskapen kan være greit å ha for Villa har kun tapt to av de siste 18 hjemmekampene mot West Ham (8-8-2).

Aston Villa-angriperen Jonathan Kodjia er ute i opptil tre uker på grunn av en skade i kinnbeinet. James Chester og Matt Targett er fortsatt ute, mens Trezeguet er suspendert etter at han fikk rødt kort mot Crystal Palace.

West Ham har ingen nye spillere på skadelisten. Michail Antonio har operert en hamstringskade han pådro seg i ligacupen mot Newport, og han er ikke ventet tilbake på banen før over nyttår.

West Ham viser strålende form på bortebane. De er ubeseiret i de fire siste kampene på fremmed gress (3-1-0). At kampen spilles på en mandag taler også til West Ham sin fordel. Villa liker nemlig ikke mandagskamper. De har kun vunnet én av de siste 16 Premier League-kampene de har spilt på ukens første dag, og de har tapt ti.

Siden West Ham har vunnet mot to av lagene på nedre halvdel av Premier League-tabellen de siste ukene, så tror jeg de er i stand til å ta enda et bunnlag mandag. 2,60 i odds på et West Ham-lag som virker friske, synes jeg er ok.

