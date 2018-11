Wolverhampton skal tilbake på vinnersporet

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Søndagens langoddsprogram byr på flere hyperinteressante playoffkamper her hjemme. Aalesund tar imot Nest-Sotra, mens Sogndal tar imot Ullensaker/Kisa og vinneren av disse oppgjørene møtes i neste runde. Så er det returoppgjør mellom Åsane og KFUM Oslo om en plass i neste års OBOS-liga. I Premier League er det to kamper denne søndagen. Ellers er det toppoppgjør mellom FC København og FC Midtjylland i den danske superligaen og en god del kamper fra både Serie A, La Liga, Bundesliga og Ligue 1.

Wolverhampton - Huddersfield pause/fulltid dobbel U/H - 3,50 (spillestopp kl 16.55)





Etter en strålende innledning på sesongen med 4-3-1 på de åtte første seriekampene, røk Wolves litt overraskende på tre strake tap. Men fikk en etterlengtet opptur med 1-1 borte mot Arsenal i den siste seriekampen før landslagspausen og ligger på 11. plass med totalt 16 poeng. 2-2-2 på seks hjemmekamper. tapene er kommet mot hhv Watford og Tottenham. Den spanske landslagsspilleren Jonny Castro pådro seg en kneskade under landslagsperioden og blir ute en periode. Matt Doherty måtte trekke seg fra Irlands tropp og er tvilsom til søndagens kamp.

Huddersfield overlevde fjorårssesongen mot alle odds, men det skyldtes ikke lagets prestasjoner på bortebane (3-5-11). Ligger nest sist tross at laget tok fire poeng i de to siste seriekampene før landslagspausen, men begge kampene ble spilt hjemme. Har tatt bortepoeng mot hhv Everton (1-1 på et tidspunkt Everton ikke fungerte som best) og 1-1 mot Burnley. Martin "Zanka" Jørgensen soner karantene for gule kort, og forsvarskollega Chris Löwe er usikker.

Veldig mye tyder på at Wolverhampton er tilbake på vinnersporet søndag. Det har stått uavgjort til pause i fire av Wolverhamptons seks hjemmekamper og i begge seierskampene (mot hvv Burnley og Southampton) stod det uavgjort til pause. 1,45 er kjip odds på Wolverhampton-seier. Da er det klart mer fristende med pause/fulltid dobbelen U/H. Den varianten gir pene 3,50 i odds og blir vårt valg i søndagens siste Premier League-kamp.

