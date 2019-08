Wolverhampton tar sesongens første seier

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Det er et herlig langoddsprogram vi har foran oss søndag. Det spilles seks kamper i Eliteserien og det spilles seks kamper i OBOS-ligaen. I Premier League er det tre kamper og Manchester City, Tottenham og Wolverhampton er blant lagene som skal i aksjon. I tillegg er det La Liga med Barcelona - Real Betis som den største godbiten og i Italia er det serieåpning denne helgen. Ellers er det kamper i både PostNord og Norsk Tipping-ligaen her hjemme og det er også kamper i Toppserien. Legg så til spennende oppgjør i både Allsvenskan, Bundesliga og Ligue.

Wolverhampton – Burnley -pause/fulltid U/H – 4,25 i odds (spillestopp kl 17.25)

Burnley vet alt om hvor vanskelig det er å forsøke å kvalifisere seg for Europa League og samtidig prestere i Premier League. The Clarets hadde en elendig start i ligaen sist sesong da de spilte Europa League-kvalik. De tok kun ett poeng på de fem første Premier League-kampene.

Også Wolves har fått merke at det tøffe kampprogrammet. De har allerede spilt seks kamper denne måneden, men Nuno Espírito Santo har en bredere spillerstall, og laget hans er sånn sett bedre rustet til å takle spill både i Europa og i Premier League.

Ulvene tok en imponerende 3-2-seier på bortebane mot Torino i Europa League-playoffen torsdag, og de har skaffet seg et perfekt utgangspunkt for å ta seg til gruppespillet.

Burnley har også fått en god start på sesongen. De slo Southampton 3–0 på hjemmebane i serieåpningen, og var uheldige som tapte 1–2 borte mot Arsenal sist helg.

Wolves-manager Nuno Espírito Santo vil antakeligvis gjøre endringer på laget som vant i Italia. Matt Doherty gikk glipp av Europa League-matchen, og han kan komme inn fra start søndag.

Danny Drinkwater er snart spilleklar for Burnley, men han kommer ikke til å spille mot Wolves. Også Robbie Brady og Steven Defour er ute hos gjestene.

Wolves har kun vunnet én av de seks siste kampene mot Burnley, og jeg tror de må jobbe hardt for å ta tre poeng i søndagens match.

Men: Wolves er ubeseiret i de ni siste hjemmekampene i ligaen. Sist de gikk ti kamper på rad uten tap på Molineux var mellom april til oktober i 1979.

Samtidig viser statistikken at Burnley ikke trives særlig godt med å spille søndagskamper. De har nemig kun vunnet to av de siste 15 Premier League-kampene på en søndag, og de har tapt ti av dem.

Det er ikke bare den svake søndagsstatistikken som gjør at jeg tror på Wolves-seier. Burnley sliter også defensivt på bortebane. De har kun holdt nullen tre ganger på de 20 siste bortekampene i Premier League. Søndag møter de en ulveflokk som er sulten på sesongens første trepoenger.

Det sto uavgjort til pause i 17 av de 38 Premier League-kampene til Wolves sist sesong, og det var uavgjort til pause i de fire første hjemmekampene. Det gjør at jeg tror på U til pause og H til slutt.

Det som styrker meg i troen på et slikt scenario er at i tre av de fire siste kampene mellom disse to lagene har det stått uavgjort til pause.

Det er alltid vanskelig å spile mot Burnley. De er godt organisert og har Ashley Barnes på topp som er i storform. Jeg tror på en jevnspilt første omgang, men at Wolves avgjør kampen etter pause. Oddsen på et U/H-scenario er 4,25. Det mener jeg absolutt er spillbart.

