Zlatan slår tilbake i natt

Det hersker absolutt ingen tvil om at onsdagens høydepunkt finner sted i Baku! I Aserbajdsjan spilles nemlig Europa League-finalen mellom Chelsea og Arsenal. Et london-derby der masse står på spill. Det er ikke mye annet denne onsdagen, men U20-VM ruller videre. Mens for dere som følger med på tennis, så skal vår egen Casper Ruud ut i andre runde i French Open. Sistnevnte er faktisk videre i både singel og dobbel. Vinner han dagens kamp er det trolig et møte med Roger Federer som venter i runde tre.

Sporting Kansas City – Los Angeles Galaxy 1,75 – 3,45 – 3,50 B (spillestopp kl. 0225)

Sporting Kansas City har fått en dårlig start på sesongen, men de tok en sterk 3-2-seier hjemme mot Seattle Sounders i helgen. Johnny Russell scoret hat trick, og sørget for at Sporting KC tok sin første seier på syv kamper.

De ligger likevel på en skuffende ellevteplass i Western Conference, men husk at de bare har spilt tolv kamper. De har én kamp eller mer til gode på nesten alle lagene mellom dem og lagene i playoffsonen, men dersom de skal klatre på tabellen må de skjerpe det defensive spillet

Det er nemlig ikke tvil om hvor problemet til Sporting KC ligger. Offensivt har laget vært glimrende. De har scoret 23 ganger på tolv kamper, og de står med åtte mål i de fire siste kampene.

Bakover har de vært en katastrofe. Vertene har sluppet inn 22 mål så langt, og elleve av dem kom i de fire siste kampene. Jeg tror Sporting Kansas City-forsvaret skal kjørt seg i natt mot en spillesugen Zlatan Ibrahimovic.

Svensken er tilbake hos LA Galaxy etter å ha vært suspendert i de to siste kampene.

Heller ikke Galaxy har overbevist i starten av sesongen, men gjestene tok en imponerende 1-0-seier borte mot Orlando City i helgen. Før kampen i Florida sto de med fire tap på rad, og det virket som laget skulle rote vekk all muligheter til å kjempe i toppen denne sesongen.

Etter seieren i Orlando befinner de seg ni poeng bak Los Angeles-rivalene og Western Conference-lederne Los Angeles FC. Det er et forsprang som ikke er umulig å innhente. Nå skal det sies at Galaxy kun har vunnet to av sine seks bortekamper så langt denne sesongen. Det som virkelig gir grunn til bekymring er at de har sluppet inn tre mål i kampene mot New York Red Bulls og Columbus Crew denne måneden. At de har scoret i begge kampene er en mager trøst.

Nå møter de et Sporting Kansas City-lag som har sluppet inn mål i de seks siste hjemmekampene, totalt 13 mål. Jeg tror at Zlatan Ibrahimovic kan gjøre det uggen i natt for vertene.

På hjemmebane har Kansas City hatt et godt tak på Los Angeles-laget. De har ikke tapt for LA Galaxy i sine elleve siste møter. Det forrige tapet kom 2007. Natt til torsdag tror jeg Galaxy bryter den trenden. De bør ha tre poeng i denne matchen for ikke å bli hektet av i toppen av Western Conference.

Uansett: Det ligger an til å bli en underholdende fotballmatch for de nøytrale. Jeg tror at bortelaget tar sin andre borteseier på rad. De får tilbake Ibrahimovic og kampen mot Orlando var oppløftende. Oddsen på Galaxy-seier er 3,50.