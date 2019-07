To ferske millionvinnere i Vikinglotto

Det var dessverre ingen spillere som hadde 6+1 rette denne gangen, men det var to nordmenn som var svært nære. Spillerne hadde hele 6 rette, og kan med det forvente seg en herlig avslutning på måneden med over 1 million kroner på konto.



To ferske vinnere

Det er en mann og en kvinne som har stukket av med hver sin premie. Norsk Tipping er igang med å ringe for å fortelle at de har vunnet 1 133 810 kroner hver.

Dette er tallene som ble trukket ut onsdag 31. juli:

14 - 18 - 29 - 33 - 38 - 48

Vikingtall: 7

Neste onsdag ligger det ca. 83 millioner kroner i potten med 6+1 rette - er du den heldige vinneren?

