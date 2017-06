Lionel og Gøran det store norske håpet

Lionel og Gøran Antonsen under oppvarming til Oslo Grand Prix i 2016. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Kommende helg er det duket for en fantastisk Bjerkehelg. Lørdagen byr på en feiende flott V75-omgang, mens søndagen byr på Oslo Grand Prix og det er uten tvil norsk travsports aller største dag. Totalt 14 løp står på menyen søndag, og ca 17.15 er det klart for årets utgave av Oslo Grand Prix.

I hovedløpet OGP er norskeide og norskoppdrettede Lionel med og den blir trolig også favoritt i løpet. Kusk er eier Gøran Antonsen fra Mysen som har opplevd helt eventyrlig suksess med denne etter at hesten ble sendt til Frankrike høsten 2014. Det siste løpet Lionel gjorde her hjemme i 2014 var finalen i Norsk Varmblodsderby der hesten ble nummer fem og Gøran Antonsen hadde nok ikke sett for seg den eventyrlige suksessen og utviklingen Lionel skulle få i Frankrike

To og et halvt år senere har Lionel sprunget inn 10 885 798 i en helt enestående karriere og selv om hesten har tatt for seg i Frankrike med flere storløpsseire og sterke plasseringer, kom nok høydepunktet for Gøran Antonsen da han selv kusket hesten inn til seier i Olympiatravet på Åby 29. april og hele 1,5 mill SEK i førstepremie.

OGP-løpet er løp 12 på Bjerke søndag og starter ca kl 17.15. Startfeltet er som følger over distansen 2100 meter autostart:

1. Volstead - kusk Ørjan Kihlstrøm - trener Stefan Melander

2. Lionel - kusk Gøran Antonsen - trener Daniel Reden

3. B.B.S. Sugarlight - kusk Peter Unstersteiner - trener Fredrik Solberg

4. Dante Boko - kusk Adrian Kolgjini - trener Lutfi Kolgjini

5. Your Highness - kusk Bjørn Goop - trener Bjørn Goop

6. Cruzado Dela Noche - kusk Per Linderoth - trener Stefan Melander

7. Twister Bi - ksuk Christoffer Eriksson - trener Jerry Riordan

8. Audrion du Gers - kusk Joseph Verbeeck - trener Jean Michael Bazire

9. D.D.'s Hitman - kusk Ulf Ohlsson - trener Petri Puro

10. Takethem - kusk Steen Juul - trener Steen Juul

Som startlisten illustrerer, er det dessverre ikke mange norske innslagene i årets OGP, men hedershesten B.B.S. Sugarlight er med også i år, i tillegg til Lionel og Gøran Antonsen.