Adielsson på sjelden visitt

Erik Adielsson på plass til lunsjløpene i Bollnäs mandag ettermiddag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken.

En glitrende uke står foran oss med den store klasseløpshelgen som det soleklare høydepunktet. V75 på Bjerke både lørdag og søndag og det skal kjøres både Kriterium og Derby både for kaldblodshestene og varmblodshestene og selvfølgelig også for hoppene. I tillegg er det stor jackpotomgang i V76-spillet på Bjerke førstkommende onsdag, der 1 344 618 kr venter ekstra i sjuerpotten.

Rolf Lerum er på en velfortjent ferie denne uken og dermed er det Nettavisens svenske samarbeidspartner som er tipsansvarlig til de svenske løpene denne uken. De innleder uken med V4-tips til Bollnäs og en klokkeklar banker i V4-1.

Adielsson reiser ikke forgjeves

Det e sjelden at toppkusken Erik Adielsson er å finne på plass under lunsjstevner i Bollnäs, men mandag er han på plass, i hovedsak for å kuske storfavoritten 3 Le Miracle i V4-1. Den Svante Båth-trente kapasitetshesten gjorde comeback etter ti måneders pause på Dannero for tre uker siden, fikk et passivt opplegg underveis og spurtet storveis til andre da. Er den klart beste hesten i V4-1 og 3 Le Miracle blir soleklar V4-banker.

Linderoth med gode DD-sjanser

Per Linderoth vinner løp jevnt og trutt i dag kusker han begge våre favoritter i DD-løpene, også DD-bankeren. 1 Hungarian Hotwax har innledet karrieren flott og tatt en andreplass og en seier i sine to første løp. Står flott til i førstepor i V4-3/DD-1 og skal ha bra vinnersjanse. Vi bankerspiller 1 Hungarian Hotwax i DD-spillet.

Jevnaldrende 2 Walkie Talkie i V4-4 er en hest Per Linderoth også trener selv (Hungarian Hotwax trenes av Thomas Lönn). Walkie Talkie har ikke vunnet løp på sine fire første starter, men var anmeldt til Breeders Crown i Umeå forrige uke, men kom ikke med der. Linderoth holder denne høyt og den første seieren kan komme i dag.