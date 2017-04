Årets beste galoppsøndag

Brownie som her vinner Marit Sveaas Minneløp på Øvrevoll i fjor sammen med Oliver Wilson blir hardt betrodd i V4-1 på Jägersro søndag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Den aller siste løpsdagen i april byr på variert meny. Den innledes med en meget flott galoppomgang på Jägersro galoppbane, der det både er V4 og V5 på plakaten. Litt senere på søndagen er det dags for V75søndag fra Vaggeryd med 1 krones rekkepris og avslutningsvis er det V65 på Drammen travbane.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Det er sportslig sett flotte løp på Jägersro søndag. Det er en del klare favoritter eller i hvert fall favorittgrupper. Vi tror flere av løpene blir vunnet av betrodde hester, men et par løp kan fort få overraskende seierherrer.

Bra dobbeltbanker i V4-1

V4-1 er en sportslig perle av et løp, der det vil overraske oss om ikke vinneren er blant 6 Brownie (vinneren av Marit Sveeas Minneløp på Øvrevoll i fjor) og Jägersro-spesialisten 3 Gunvald. Vi tror dette er et sterkt lås i V4-1.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Bankerfritt også i V5

I V5-spillet blir trolig 5 Be My Academy i V5-2 den aller største favoritten. Han er en av de aller beste i Skandinavia på sitt beste, men innimellom helt utenfor. Våren i fjor var flott, høsten helt på bånn. Er vårformen fra i fjor tilbake, taper han ikke. Vi ser først og fremst 3 Funinthesand imot og denne blir med på samtlige V5-forslag.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen