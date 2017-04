Bankerfri lunsj i Örebro

En gnistrende torsdag venter, og her er det nok å gripe tak i. Örebro er først ut med en herlig V4-omgang kl.12.20 Deretter blir det V5 på en av våre store favorittbaner Momarken. Løpene der er i gang kl.13.40. Om kvelden er det igjen duket for en strålende V65-omgang på Bergen Travpark, og løpene i Bergen starter som vanlig kl.18.50. Dagen avrundes i Gävle, og her venter det altså JACKPOT i dagens V64-spill. Hele 1 189 682 ligger ekstra i dagens sekserpott.

På Bjerke onsdag ble det FULLKLAFF for flere av Leirvågs siste info bonger! Tre bonger inneholdt SYV RIKTIGE (fire andeler a Kr.500/fire andeler a Kr.899), og disse betalte ut fra Kr.32 287 til Kr.33 115,-.

Örebro er først ut denne torsdagen, og her blir det altså en INTERNASJONAL V4-omgang med stor pott! Det er ikke spesielt lettløst, og vi tror på bra med kroner for de som kommer seg til lukene!

Sjekk ut følgende:



V4-1 : 3 Vincent – Holder vi høyt på ren kapasitet, og med to løp i kroppen etter pause burde ikke storformen være langt unna. Spurtet klart bra sist, og den fikk et pluss i kanten av oss. Står bedre til enn på lenge nå, og går alt riktig for seg er den på foto. SPILLES!

V4-2 : 6 Quirire – Er UTROLIG mye bedre enn raden, og snart må vel det lykkes? Har fått fire løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og den har full vinnerform i kroppen. Satt bom fast mot gode hester nest sist, og den går også fullt godkjent etter startgalopp sist. Duger mot disse, og den er HET med litt klaff! OBS!

V4-3 : 10 Avatar Brodde – Her er det åpent, og en bred gardering er å anbefale. Hesten vi plasserer først er solgt, og den debuterer for ny trener. Det er snakk om en vallak etter Muscle Hill som skal duge godt i grunnlaget, og den blir spennende å følge her. Prøves som et mulig sjokk direkte!

V4-4 : 3 Pharon Face – Teten på en kjapp bane med kort oppløp er alltid gull verdt. Pharon Face er kjapp fra start, den har trukket et ypperlig spor, og dette ser veldig riktig ut. Var litt tung etter pause sist, og den ble plukket ned på streken da. Ventes forbedret, og den blir ikke enkel å ha med å gjøre. SPILLES!