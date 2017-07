Bankerfri V4-omgang til lunsj

Joakim Lövgren er aktuell i dagens V4-omgang. Foto: hesteguiden.com

Ny supertips ble servert i lunsjen til Eskilstuna 11. juli!

Undertegnedes V4-forslag satt igjen som de skulle i lunsjen denne tirsdagen. Den lille V4-bongen med en innleveringspris på Kr.192 betalte ut meget fine Kr.1 998,-. Supersjokket Donna's Girl (3,8%) var med på ALT!



Lerum med supertips i lunsjen til Mantorp 10. juli! Vi tok alt!

Vi gjorde rent bord i lunsjen denne mandagen, og tipsene satt mildt sagt bra. Det lille V4-forslaget på Kr.160 suste inn, og betalte ut Kr.1 916,-. Her banket vi Pastore Bob (3-valg). Vårt DD-forslag på fire rekker med banker på Must Have (4-valg) gav 44,06 i odds! Vår lille DD-forslag til Kr.200 betalte ut Kr.2 203,-.

Lerum med systemfullklaff i V64-spillet til Rättvik 10. juli!

De flate bongene kom dessverre ikke helt til mål denne mandagen, men tipsene var uansett sterke, og V64-systemet (fire andeler a Kr.1000) satt som spikret. Med banker på Readly Express, og utgang på våre herlige objekter, Brenne Järven (3-valg) + Qahar QC (2-valg), så satt altså systemet som spikret. Utbetalingen ble meget fine Kr.18 708,-.



Strålende suksess på Charlottenlund 9. juli!

Det ble en herlig avslutning på uken, og vi tok ordentlig for oss i V65-lukene denne søndagen! Vårt V65-forslag på Kr.900 satt nemlig som spikret, og med dødt løp mellom Beauty Armstrong og Armstrong (begge var med på bongen), ble det faktisk to seksere på det nevnte forslaget. Utbetalingen ble meget solide Kr.13 025,-.



På Eksperten ble det fullklaff på følgende lag:

Ett andelslag ti andeler a kr 100 – utbetaling 13 025

Fire andelslag fem andeler a kr 200 – utbetaling 13 025

Seks andelslag fire andeler a kr 250 – utbetaling 13 025

To andelslag fem andeler a kr 300 – utbetaling 13 251

Fem andelslag fire andeler a kr 500 – utbetaling 13 477

To systemspill fire andeler a kr 1000 – utbetaling 14 268

Totalt innspilt på de 20 andelslagene - Kr.278 868



Spennende på V4! V4-omgangene i lunsjen mandag, tirsdag, (onsdag når det er trav) og torsdag har faktisk i snitt den største enkeltpotten blant V-spillene på de aktuelle dagene. Dette er det nok ikke så mange som er klar over, men på disse dagene ligger det altså rundt 1 650 000 og venter på en alenevinner. Vi i Nettavisen vil derfor ligge ut litt større bonger i V4-spillet på disse fire dagene, og her skal vi være med å kjempe om storcashen når utbetalingene skyter i været.

Torsdag skal vi kjempe om tusenlappene med følgende til Kalmar:

V4-1 : 3 Pacific Face – Vinner innledningsløpet om den fungerer. Dog har den hatt problemer med aksjonen etter pause, og vi er fakta veldig usikker på favoritten. Vi velger derfor å spekulere, og en hest som er litt spennende da er 9 Surprise Power. Har nå fått tre løp i kroppen etter pause, og avslutningen sist likte vi skarpt. Gikk da med full spenst over mål på samme distanse som dette, og med noe tilsvarende her kan den skrelle til. OBS!

V4-2 : 12 Husse Boko – Står med to strake, og det er ingen tvil om at dette er et løfte. Kom alene til mål sist, og den vant også veldig enkelt nest sist. Kan helt sikkert ned mot 14,0 på distansen, og blir det bare ikke feil på veien så skal mulighetene være meget gode. Er en soleklart motivert favoritt.

V4-3 : 2 Shannon Box – Hoppeløp, og ikke helt lettløst. Vår ide er 20m billigere ute kontra 9 Different In fra løpet sist. Da var riktignok ikke Shannon Box helt på topp, og den gikk et løp mer på det jevne. Var positiv nest sist, og tredje sist gikk den 13,5 s 1000m. Står gunstig til på strek nå, og med den minste flyt må den være helaktuell. OBS!

V4-4 : 5 Sugar Brodda – Småskummel finale med ganske ferske hopper. Vår ide trenger ikke å bli veldig mye spilt, men dette er en hoppe under utvikling, og den har nå fått fire løp i kroppen etter en lengre pause. Var OK i nederlaget sist, mens den var positiv etter galopp nest sist. Flinke Sofia Aronsson drar sjelden ut hester uten at de er klar for å kjempe om seieren, og dette er et riktig løp for Sugar Brodda. PASSES.