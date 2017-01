Bankerfri V4-omgang

Åke Lindblom er aktuell i dagens V4-omgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Under jackpotomgangen på Momarken i går ble det fullklaff for vårt store V65-system (fire andeler a Kr.1 250). Dette betalte ut Kr.15 006,-. Det ble ingen lunsj i går grunnet elendige baneforhold, og vi er derfor meget sugen på en lunsjopptur tirsdag! Vi kan by på følgende til Eskilstuna:



V4-1 : 9 Rafiki Fri – Hadde et strålende fjorår, og den var ikke veldig langt bak de beste 3-åringene i årgangen da. Dog er vi undrende til at den ikke får noen treningspause etter det harde året, for det er klart at slikt koster. Her er den dog veldig billig ute, og den har en stor sjanse om den er i nærheten av sitt beste. Vi dobler uansett bongene med en hest vi ikke gir oss på, nemlig 8 Drive Launcher. Denne er MILEVIS bedre enn raden, den elsker denne tiden på året, og den kan skrelle til. Nå sist spurtet den styggfort etter å ha blitt grovt hindret. PASSES!

V4-2 : 10 Colonello – Småskummelt løp i lavt grunnlag, og her kan det smelle. Hesten vi plasserer først har litt talent, og den burde duge godt i omgivelser som dette. Fullførte fint sist, og da hadde vi raske 12,9 s 800m på klokken. Kusk i mot, men med flyt kan den opplagt vinne mot en billig gjeng. OBS!

V4-3 : 4 Bright Pace – Ligger litt i skorpen, og den skal med på alt nå. Fullførte bra sist, den gikk 13 s 600m nest sist, og den var solid etter galopp tredje sist. Viste da 13,9/1000m. Her har den fått et OK spor, og den gjør seg ikke bort i omgivelser som dette. Vant fire løp i fjor, og her kan årets første komme.

V4-4 : 5 Quila Tilly – Ble kjørt ned sist, og galoppen var ikke til å unngå da. Tredje sist passerer den mål med krefter igjen bak en såpass god hest som Ioana Hanover, og innsatsen var ordentlig bra. Duger i massevis på ren kapasitet, og skulle den kanskje komme seg tidlig foran, ja, da er nok dette løpet kjørt. SPILLES!