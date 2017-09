Berglöfs elitehoppe gjør jobben

Quantanamera og Erik Berglöf blir storfavoritter i V4-1 i Åmål torsdag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Vi nærmer oss den store klasseløpshelgen med stormskritt. Det er V75 på Bjerke både lørdag og søndag og det skal kjøres både Kriterium og Derby både for kaldblodshestene og varmblodshestene og selvfølgelig også for hoppene. Søndagen er det i tillegg internasjonal V75.

Men før den skal vi blant annet gjennom en meget innholdsrik torsdag. Den innledes med V4-lunsj fra Åmål, før Drammen travbane overtar med V5-lunsj. Til kvelden er det to norske baner som byr på V65. På Bergen travpark er det en fin omgang som venter og på Øvrevoll er det en sedvanlig meget spennende V65-omgang som venter.

Flott V75-suksess på Jägersro søndag 3. september

Under søndagens store V75-omgang på Jägersro ble det fullklaff for Snoken. V75-forslaget med innl.pris kr 900 suste inn og betalte tilbake pene 4 404 kr.

V64-suksess Mantorp mandag 4. september

Også under mandagens V64-omgang på Mantorp ble det bra suksess. 5 Glenn Boko innfridde meget enkelt som Snokens V64-banker i V64-1 og i V64-2 innfridde nestfavoritten 4 Casterly Rock som et herlig objekt mot omgangens nest største favoritt 6 Dream Night Palema. V64-forslaget med innl. pris kr 1 440 suste inn og betalte tilbake pene 5 036 kroner.

Lunsjsuksess tirsdag 5. september

Det ble ganske favorittpreget under dagens V4-omgang på Halmstad, bortsett fra 7. valget og 3,5 prosenteren 13 Önas My i V4-1. Den hesten var markert på fire hester på det aller minste V4-forslaget her på Nettavisen (innl.pris kr 160) og betalte tilbake pene 1 093 kr.

Når det gjelder torsdagens V4-lunsj i Åmål, så finner vi vår singelstrek allerede i V4-1.

Berglöf med V4-bankeren

Det er et løp med grunndistanse 2480 meter og selv om storfavoritten 9 Quantanamera står på 40 meter tillegg, skal det være topp sjanse for Erik Berglöfs steintøffe elitehoppe. Motstanden er klart overkommelig og det er få hester med i løpet. Vi bankerspiller 9 Quantanamera i V4-1.

Vidåpent i V4-2

V4-2 er uten tvil dagens spillenøtt i Åmål. Vi løser det ved å ta med samtlige tolv hester på de to største V4-forslagene. Et spennende objekt kan 1 Sunes Sommer være. Perfekt utgangsposisjon og på en bane som Åmål trekker alltid slikt opp.

Ceka med DD-bankeren

Edvin Ceka har gode vinnersjanser i begge DD-løpene. 11 Tornatore Grif er en outsider i V4-3 og 5 Santiago Kyu er knepen spillefavoritt i V4-4/DD-2. Det er en hest som ikke er av de kvikkeste fra start, men desto tøffere til slutt. I en åpen DD-omgang velger vi oss 5 Santiago Kyu som vår DD-banker.

