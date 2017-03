Bro Park byr på herlig onsdagsgalopp

Luckyreno (som her vinner et løp på Øvrevoll sammen med Sergio Alonso) blir blant favorittene i V4-4 på Bro Park onsdag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En meget spennende onsdag står for tur og onsdagens store sportslige og spillemessige høydepunkt er naturligvis V76-omgangen på Bjerke. Superonsdag på Bjerke. Bonuspotten fordeles på alle med 7 rette. 1 094 700 ekstra i sjuerpotten! Ekstra bonus på 500 000 til alenebong med 7 rette. I tillegg er det V4/V5-galopp til lunsj fra Bro Park og fra og med denne onsdagen blir det V4-lunsj med galopp på onsdagene.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Vurderinger til Bro Park av Birger og Morten:

Nå starter galoppsesongen for alvor. Rett etter påske blir det start på Øvrevoll (20/4) og to dager senere setter Klampenborg i gang. Frem til da er det Bro Park og Jägersro vi kan satse våre slanter på.

Flere åpne løp

Årets første onsdagslunsj med galopp har ikke så store felter. Men flere av løpene er jevne, og det skiller ikke så mye fra første- til sistevalg.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Mulig dobbeltbanker i V4-1

I V4-1 skal det være litt forskjell på de beste og de litt mindre gode. 1 Enge River blir favoritt, men har hatt en tendens til å tape mye fra start. I tillegg er løpets distanse 2100 meter, og ingen har til nå løpt lenger enn 1600 meter. Det gir klare fordel for 1 Enge River som sammen med 3 Double Light blir vårt lås på de to minste V4-forslagene.

I V4-4 blir nok 6 Glad Bear favoritt. Sist var han slått med hode etter å ha tapt mer enn ti lengder i starten. Med en normal start bør det bli seier, for han har aldri tidligere misset starten. I dette løpet er 2 Luckyreno en luring. Sist var det for langt, 1200 meter er perfekt. Blir trolig et valg litt ut i rekken. Vi står på disse to på det minste V4-forslaget.

Chaves med mulig V5-banker

Vi spiller bankerfritt i V5 på de større forslagene, men vårt beste bankerbud heter 5 Castillo i V5-2 som sammen med Elione Chaves skal ha en bra vinnersjanse i dette løpet. Vi bankerspiller 5 Castillo på de to minste V5-forslagene, men tar med 1 World Gone Mad på det største V5-forslaget.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Favoritten får kamp

Trolig blir 1 Stureplan i V5-3 den største V5-favoritten. Men han møter flere gode hester i form, så vi tror det blir jevnt. 2 Sliceoflife har to strake og innfridde som vår V5-banker sist. og de øvrige er også bra. Dette treårsløpet holder fin klasse og vi tar med alle fem startende på de større V5-forslagene.