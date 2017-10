Bro Park gjestearrangør på galoppen

Monkey Bar Flies (som her vinner sammen med Elione Chaves på Øvrevoll) er blant favorittene i V4-2 på Bro Park onsdag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Onsdagen byr som vanlig på galopp til lunsj og V76 fra Bjerke til kvelden. Opprinnelig var det meningen at Gøteborg galoppbane skulle være vertskap for løpene, men der er baneforholdene helt håpløse og i all hast, har Bro Park fått trommet sammen fire løp, slik det blir V4-spill onsdag.

Nettavisens galoppeksperter har levert solide tips gjennom hele 2017, og forrige onsdag ble det storeslem under V4-løpene på Øvrevoll.

V4-forslaget med innleveringspris på kr 432 satt klokkerent og betalte tilbake praktfulle 17 550 kr.

I forhåndsvurderingene var de helt klare på at V4-3 var åpen og helgarderte dette løpet på samtlige forslag. Det viste seg å være helt rett, da 11. valget og sistevalget 6 Sound Of Silence vant enkelt. Også i V4-2 hadde de super teft. 7. valget og femprosenteren 6 Ciccarelli var markert på kun tre hester på V4-forslaget til 432 kr og naturligvis en svært medvirkende årsak til den strålende gevinsten.

Totalt var det 24 andelslag på Eksperten som fikk ta del i moroa og hver seg fikk 17 550 kr på deling.

Disse fordelte seg slik:

Tre andelslag ti andeler a kr 50

Tre andelslag fem andeler a kr 101

Fire andelslag fire andeler a kr 125

To andelslag fem andeler a kr 200

Fire andelslag fire andeler a kr 250

To andelslag fem andeler a kr 300

Tre andelslag fire andeler a kr 500

Tre systemspill andelslag fire andeler a kr 750

Innspilt totalt på disse 24 andelslagene kr 421 200, og omsatt ca kr 27 000.

Herlig systemklaff i V5 på Øvrevoll søndag 8. oktober

Det ble en vrien V5-omgang på Øvrevoll sist søndag og kun 15 bonger fikk fem rette. Våre galoppeksperter fikk dog flott systemklaff. To stk systemer (fire andeler a kr 750) fikk begge fem rette. V5-utbetaling solide 21 499 kr.



Onsdag skulle ha vært sesongavslutning på gresset i Gøteborg. Men for andre gang på en måned måtte de avlyse, selvsagt uheldig. Nå ble det i all hast sydd sammen et V4-spill på Bro Park i stedet. Før eventuelle strykninger kostet hele V4 5 376 kroner. Det betyr trolig at det ikke blir de helt store kronene onsdag, men galopp er som kjent uforutsigbart og rebusen er ikke enkel onsdag.

Vi velger å spille uten banker, men var en stund inne på 3 Skyhawk i V4-4. Han er alltid med i striden, men blir noen ganger speedet ned på slutten. 4 Allinornothing i V4-2 fortjener også å være favoritt, men vinner heller ikke så ofte, så vi spre kryssene litt jevnt, men anbefaler uansett helgardering i V4-1.