Chaves dominerer på Klampenborg

Elione Chaves (her på Øvrevoll-kjenningen Dickie Dickens) rir tre av Nettavisens favoritter i V4-spillet på Klampenborg lørdag ettermiddag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Det er naturligvis V75-omgangen på Forus som er lørdagens klare sportslige og spillemessige høydepunkt. Men det skal også avvikles en spennende galoppomgang på danske Klampenborg der det både er V4 og V5 på menyen. Til kvelden byr så Klosterskogen på en flott V65-omgang.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Glitrende V5-klaff på Bro Park tirsdag 12. september

Det var kun to bonger som fikk fem rette i V5-spillet på Bro Park tirsdag. Den ene av disse var Nettavisens systemspill på Eksperten(fire andeler a kr 750). Formidable 62 044 kr var utbetalingen i V5-spillet.

Bra V4-gevinst på Bro Park tirsdag

Nettavisens V4-forslag med innleveringspris kr 960 satt klokkerent på Bro Park tirsdag kveld og betalte tilbake pene 3 770 kroner.

Klare favoritter i de tre første V4-løpene

De tre første løpene i V4 på Klampenborg lørdag er toårsløp. Det vil trolig bli klare favoritter i alle løpene i form av 1 Monza i V4-1, 1 Mintaka i V4-2 og 2 Chivas i V4-3. Vinner alle tre, vil nok verdien være godt under hundrelappen. Nevnte 1 Monza bankerspiller på det minste V4-forslaget i V4-1, mens 1 Mintaka i V4-2 først og fremst utfordres av 4 Tante Tove og 10 Flamingo Dancer blir begge med på de tre minste V4-forslagene i V4-2.

Yes Sir i V5

V5 er langt mer åpen, og her kan det bli fine penger. Vår banker dukker opp i V5-3, hvor 3 Yes Sir har levert flere sterke prestasjoner. Går han til sitt formtall er det neppe noen i nærheten på fotoet.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen