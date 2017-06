Chaves fikser vorspielet

Elione Chaves (her med Dickie Dickens) har flere meget gode vinnersjanser på Klampenborg lørdag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En fenomenal Bjerke-weekend står for tur med toppløp fra ende til annen. Både lørdag og søndag er det V75, og sportslig er det en kanonhelg vi har foran oss. Lørdagen byr på Gulljackpot i V75-spillet, det betyr at Rikstoto dobler førstepremiepotten. Og det betyr meget interessante forutsetninger for spillerne lørdag. Men lørdagen byr også på galopp fra danske Klampenborg med både V4 og V5 på menyen, og lørdag kveld er det V65 fra Harstad.

Nettavisens galoppeksperter hadde en fantastisk mai måned som kulminerte med tilnærmet storeslem på Bro Park forrige mandag. Der ble det kjempeklaff i både V64-spillet og V4-spillet.



I V64-spillet landet utbetalingen for seks rette på solide 33 089 kr. Nettavisens V64-forslag med innl.pris på kr 980 satt klokkerent. Det forslaget inneholdt 18 femmere (434 kr pr stk) og 119 firere (49 kr pr stk) og betalte tilbake 46 634 kr. Rangeringen var bunnsolid. I V64-6 hadde våre eksperter førstevalg på 3. valget Dardenne og i V64-5 hadde de fjerdevalg på 4,1 prosenteren og 7. valget 14 High As A Kife. Med banker på omgangens største favoritt 1 Sir Herman ble braksuksess. På Eksperten ble det treff for 13 andelslag.

Tre andelslag fire andeler a kr 250 - utbetaling 46 634

Et andelslag ti andeler a kr 100 - utbetaling 46 634

Tre andelslag fem andeler a kr 200 - utbetaling 46 634

Tre andelslag fem andeler a kr 300 - utbetaling 47 091

Tre andelslag fire andeler a kr 500 - utbetaling 49 070

Summa summarum ble det ca 650 000 kr innspilt, når vi tar med en drøss med femmere og firere på de minste forslagene. Totalt omsatte Nettavisen for ca 30 000 kr på Eksperten til V64-løpene på Bro Park i kveld, så avkastningen ble enorm.

I V4-spillet ble det ikke like voldsom utbetaling, men det aller minste V4-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 192) det betalte tilbake råflotte 5 026 kr.

Vurderinger til Klampenborg av Birger og Morten:

V4 og V5 på Klampenborg lørdag er en blanding av små og store felter. Vi liker ikke å spille på toåringer som debuterer, men vi satser på at Elione Chaves har valgt rett blant Bent Olsens tre hester i V4-2 og setter 4 Monza og Chaves først på vår rank i det lille firehesters-feltet. Men løpet er åpent og vi tar med alle fire på det største V4-forslage.

I V4-1 blir nok 3 Yes Sir favoritt. Var først i mål sist, men ble flyttet ned til annen. Dermed kan han starte i dette maidenløpet. I V4-3 er duoen 7 Royal Zem og 2 Validus de to formhestene,

Dobbeltbanker i V5-2

V4-finalen er en åpen affære med 14 startende. Dette løpet er samtidig V5-1 og en krevende start i det spillet. I V5-2 låser vi løpet på duoen 3 Lucy Liu og 6 Rita's Girl. Som helhet virker V5 som mer vrien enn V4.

