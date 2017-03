Dagens Rett på Bjerke

Ole Johan Østre og Ultima Ecus. Torsdag kommer de ut i lunsjen på Bjerke. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

V64 Åby: Det blir Cash i V64-spillet

V75 Momarken: Unionstrav med superpott i V75

Det er naturligvis det gedigne Unionstravet på Momarken førstkommende lørdag som er det store sportslige og spillemessige høydepunktet denne uken. Det er Internasjonal V75 med JACKPOT, og hele 21 170 021 ekstra i sjuerpotten. Skulle du bli alene, ja, da vanker det ikke mindre enn formidable 60 millioner kroner!



Når det gjelder dagen i dag så starter den opp med Dagens Rett på Bjerke kl.12.20. Her blir det et stort internasjonalt V4 + V5-spill. Om kvelden er det JACKPOT i V65-spillet på Klosterskogen. Kr.482 221 finnes ekstra i sekserpotten, og omgangen starter som vanlig kl.18.50. Åby avrunder dagen med V64 kl.19.25.



Lerum med supertips til Mantorp 13. mars!

Det ble servert knallsterke V64-tips denne kvelden, og Nettavisens reduserte V4-forslag til Kr.420 betalte ut Kr.10 313,-. To bankere ble servert, og en var av det frekke slaget! Spotlite Son ML (3-valg) stod nemlig alene på våre bonger, og følgende info ble gitt:

V64-1 : 10 Spotlite Son ML – Har en TOPP MULIGHET i innledningsløpet, og vi tror hardt på denne frekkisen! Det er snakk om en hest som gjør sitt beste hver gang, den har superform i kroppen, og den leverte en solid sisterunde sist. Tapte kun for meget gode Mr Creation, og på klokken vår stod det faktisk 11,1 s 800m… Her møter Spotlite Son ML en svært overkommelig gjeng, og blir det bare litt tempo så bør den runde til seier.

Til Bjerke torsdag jakter vi ny opptur, og kan by på følgende:

V4-1 : 11 Ultima Ecus – Er den klart beste hesten på ren kapasitet i innledningen, og det er snakk om en traver som er betydelig bedre enn grunnlaget sitt. Nå sist kom den helt alene til mål, og det var masse krefter igjen. Går den like fint bakfra så runder den normalt en billig gjeng, og vi må bare tro mye på favoritten.

V4-2 : 5 Ønas Julius – Her blir 3 Commander Nosto hardt betrodd, og på ren kapasitet er den best. Har dog ikke vist veldig mye på lenge, og den fungerte heller ikke som best i årsdebuten. Kan vinne, men… Draget vårt må ha vært indisponert sist. Nest sist var den strålende fra tet, og med slike takter her er den HET! SPILLES!

V4-3 : 7 SMK Spirit – Ble passivt kjørt i årsdebuten, og det løpet gjorde nok veldig godt. Kan ventes klart forbedret til denne oppgaven, og motstandsmessig kan den ikke få et billigere løp. Vår ide!

V4-4 : 10 Lord Wine – Har fått to løp i kroppen etter pause, og nå kan det være duket. Gikk et helt strålende løp etter en grov galopp sist, og den var altså tredje i mål. Feilfritt duger den godt mot denne billige gjengen, og den plasseres knepent først. Løpet ellers er VIDÅPENT, og en bred gardering anbefales.