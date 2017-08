Dansk Derby og årets største galoppdag

Per Anders Gråberg og The Kid er aktuell på Klampenborg søndag. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Denne artikkelen er tilrettelagt av Rolf Lerum. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Galoppfansen har en utrolig spennende søndag å se frem i mot. Det skal nemlig dreie seg om Dansk Derby på Klampenborg, og med norske muligheter i hovedløpet er dette virkelig noe å glede seg til. V4-1 begynner kl.12.45, mens V5-spillet er i gang kl.14.35. Ellers er det Grand Slam V75 på Hagmyren kl.15.50, mens det er undertegnedes hjemmebane Sørlandet som avrunder uken med en deilig internasjonal V65-omgang kl.18.15.

V5-fest på Klampenborg 5. august

Birger, og Morten leverte noen feiende flotte vurderinger innen V5-spillet til Klampenborg lørdag. Samtlige forslag satt, og den lille V5-bongen til Kr.180 betalte ut Kr.1 089,-.

Systemfullklaff på Bro Park 2. august!

Det ble ikke helt lettløst på Bro Park denne onsdagen, men V4-systemet (fire andeler a Kr.750) satt som støpt. Her kunne man hente ut deilige Kr.15 303,-.



Birger, og Morten byr på følgende til Klampenborg søndag:

V4-3 på Klampenborg søndag er et lite, men veldig godt sprintløp. 6 Courage Under Fire har møtt knallhard motstand i England/Irland, og rapportene forteller at det også har gått unna i trening. Siden sprinteliten i Skandinavia ikke er den skarpeste for tiden, tror vi det blir seier direkte. For oss er 2 Ambiance den nærmeste, sprinteren som vant på den norske Derbydagen i fjor.

Dansk Derby er V5-finalen og et åpent løp. Vi tror Niels Petersens duo The Kid og Mikklus Makklus vil hevde seg i toppen. Men i et felt med 15 hester må det klaffe med posisjonene underveis.

En mulig banker i V5 kan 3 Steinway i V5-4 være. Eneste spørsmål er distansen. Har aldri gått lenger enn 1600 meter, mens det nå er 2400 meter.

